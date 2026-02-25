« Si les Espagnols ne veulent pas de lui, renvoyez-le ! » - Les détracteurs de Kylian Mbappé au Real Madrid sommés de cesser d'« exagérer » par l'icône française

La critique de Dugarry s'est rapidement transformée en une critique cinglante à l'encontre de certains titulaires de l'équipe première qu'il juge « pas à la hauteur » d'un club de l'envergure du Real Madrid. « Ce sont des clubs qui aspirent à avoir des stars, ce sont les meilleurs, et je pense qu'il y a des joueurs qui ne sont pas à la hauteur. Ils sont là depuis longtemps, je pense à [Eduardo] Camavinga, [Arda] Guler, [Federico] Valverde, [Arelioen] Tchouaméni... [Marco] Asensio, qui est sorti de nulle part et est devenu titulaire parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Il s'est révélé être un bon joueur, mais il n'est pas un défenseur central du Real Madrid. Alaba est blessé et ne joue qu'une semaine tous les trois mois ; il n'est pas à ce niveau. »

L'inclusion de noms tels que Valverde et Camavinga dans une telle liste ne manquera pas de surprendre, compte tenu de leur popularité auprès des fidèles du Bernabeu. Pourtant, Dugarry estime que ces joueurs ont peut-être reçu trop de crédit pour leurs succès passés, alors qu'ils n'ont pas réussi à se montrer à la hauteur dans l'ère actuelle. Pour lui, le manque de cohérence sur le terrain est une préoccupation bien plus importante que la période d'adaptation d'un seul joueur offensif, quel que soit le prix de ce joueur ou son profil.