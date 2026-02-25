Getty Images Sport
« Si les Espagnols ne veulent pas de lui, renvoyez-le ! » - Les détracteurs de Kylian Mbappé au Real Madrid sommés de cesser d'« exagérer » par l'icône française
Une légende au franc-parler dénonce le traitement « injuste » réservé à Mbappé
Dugarry, qui a connu une carrière prestigieuse et s'est forgé une réputation de franc-parler, a exprimé sa frustration lors d'une récente intervention sur RMC Sport. Il a affirmé que le discours autour de Mbappé était injustement biaisé et que si le grand club espagnol était si mécontent de sa recrue vedette, il devrait simplement le laisser retourner en France. Le vainqueur de la Coupe du monde n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de la réaction de la capitale espagnole face aux quelques mois de difficultés tactiques rencontrées par leur « Galactico ». Mbappé a ignoré les critiques lors de sa première saison au club pour terminer meilleur buteur de la Liga, malgré l'échec du Real Madrid à remporter un trophée majeur. Cette saison, il a marqué 23 buts en autant de matchs dans l'élite, tout en ajoutant 13 buts en seulement huit matchs de Ligue des champions.
Défendre la superstar française
Le cœur de l'argumentation de Dugarry repose sur l'idée que Mbappé est utilisé comme bouc émissaire pour masquer les défaillances systémiques plus larges du club. « Je trouve assez surprenant que les problèmes du Real Madrid soient uniquement dus à Mbappé. À un moment donné, il faut arrêter d'exagérer. Si les Espagnols ne veulent plus de lui, ils devraient le renvoyer. Peut-être qu'il partira et rendra quelqu'un d'autre heureux, je ne sais pas. Mais honnêtement, je trouve cela assez surprenant. Je pense qu'il y a trop de joueurs au Real Madrid qui ne sont pas des joueurs du Real Madrid. Ils sont surestimés, je suis désolé. J'ai également eu l'occasion de jouer pour de grands clubs. À Barcelone, je n'ai pas beaucoup porté le maillot, et il y a une raison à cela aussi... »
Pointer du doigt les seconds rôles
La critique de Dugarry s'est rapidement transformée en une critique cinglante à l'encontre de certains titulaires de l'équipe première qu'il juge « pas à la hauteur » d'un club de l'envergure du Real Madrid. « Ce sont des clubs qui aspirent à avoir des stars, ce sont les meilleurs, et je pense qu'il y a des joueurs qui ne sont pas à la hauteur. Ils sont là depuis longtemps, je pense à [Eduardo] Camavinga, [Arda] Guler, [Federico] Valverde, [Arelioen] Tchouaméni... [Marco] Asensio, qui est sorti de nulle part et est devenu titulaire parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Il s'est révélé être un bon joueur, mais il n'est pas un défenseur central du Real Madrid. Alaba est blessé et ne joue qu'une semaine tous les trois mois ; il n'est pas à ce niveau. »
L'inclusion de noms tels que Valverde et Camavinga dans une telle liste ne manquera pas de surprendre, compte tenu de leur popularité auprès des fidèles du Bernabeu. Pourtant, Dugarry estime que ces joueurs ont peut-être reçu trop de crédit pour leurs succès passés, alors qu'ils n'ont pas réussi à se montrer à la hauteur dans l'ère actuelle. Pour lui, le manque de cohérence sur le terrain est une préoccupation bien plus importante que la période d'adaptation d'un seul joueur offensif, quel que soit le prix de ce joueur ou son profil.
Remise en question de la stratégie de recrutement
Au-delà des performances individuelles, l'ancien attaquant a également critiqué la récente politique de transfert de Florentino Perez, suggérant que le club a privilégié l'opportunisme financier au détriment de la qualité pure. « J'ai l'impression qu'ils ont signé beaucoup de joueurs dont les contrats arrivaient à expiration parce qu'ils disposaient de moins de ressources. Quand on joue pour des clubs comme celui-là, il faut prouver qu'on est un grand joueur tout au long de la saison, diriger son équipe, être décisif ; c'est la différence entre le niveau auquel nous sommes habitués dans nos championnats nationaux et celui du Real Madrid. »
Cette analyse souligne un affaiblissement perçu de l'« ADN madrilène », où le simple fait d'être un bon joueur ne suffit plus pour satisfaire les exigences du club le plus titré au monde. Alors que le Real Madrid poursuit sa transition après le départ de Toni Kroos et Karim Benzema, les propos de Dugarry font écho à un sentiment croissant selon lequel l'équilibre de l'équipe est rompu.
