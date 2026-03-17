La Serie B entre en action pour la journée en milieu de semaine comptant pour la 31e journée, le match Catanzaro-Modena ayant été reporté à une date ultérieure en raison d'une alerte météo en Calabre.

Palermo fait match nul 2-2 à domicile face à la Juve Stabia : après les buts sur penalty de Leone et Pohjanpalo, nouveau va-et-vient entre Bani et Mosti.

L'équipe rosanero entraînée par Filippo Inzaghi reste quatrième au classement avec 58 points, à 6 points de Monza, deuxième, qui fait match nul 0-0 sur le terrain de Reggiana, et à 9 points du leader Venise, qui bat Padoue 3-1.

Grâce à un penalty de Saporiti à la 96e minute, Empoli arrache le match nul sur le terrain de La Spezia, qui avait pris l'avantage grâce à Artistico à la 69e minute.