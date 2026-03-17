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Serie B : comment s'est déroulé le premier match d'Ashley Cole avec Cesena ? Défaite 3-0 à Mantoue

Le nouvel entraîneur anglais fait ses débuts en championnat italien de deuxième division, lors de la rencontre en milieu de semaine comptant pour la 31e journée.

La Serie B entre en action pour la journée en milieu de semaine comptant pour la 31e journée, le match Catanzaro-Modena ayant été reporté à une date ultérieure en raison d'une alerte météo en Calabre.

Palermo fait match nul 2-2 à domicile face à la Juve Stabia : après les buts sur penalty de Leone et Pohjanpalo, nouveau va-et-vient entre Bani et Mosti. 

L'équipe rosanero entraînée par Filippo Inzaghi reste quatrième au classement avec 58 points, à 6 points de Monza, deuxième, qui fait match nul 0-0 sur le terrain de Reggiana, et à 9 points du leader Venise, qui bat Padoue 3-1. 

Grâce à un penalty de Saporiti à la 96e minute, Empoli arrache le match nul sur le terrain de La Spezia, qui avait pris l'avantage grâce à Artistico à la 69e minute.

  • LE PREMIER MATCH DE COLE AVEC CESENA

    L'aventure d'Ashley Cole sur le banc de Cesena commence par une mise à l'épreuve. Arrivé en remplacement de l'entraîneur Michele Mignani (limogé après le match nul 2-2 à domicile contre Frosinone), l'entraîneur anglais fait ses débuts sur le terrain de Mantoue, qui a pris l'avantage à la 6e minute grâce à un but contre son camp de Zaro.

    En deuxième mi-temps, trois joueurs de Cesena (Guidi, Ciofi et Piacentini) reçoivent un carton jaune et Mantoue double la mise avec Meroni à la 58e minute. 

    Cole tente de relancer le match en effectuant cinq changements : Cerri remplace Vrioni à la 60e minute, Bastoni et Olivieri remplacent Ciervo et Corazza à la 63e, Amoran et Bisoli remplacent Piacentini et Francesconi à la 75e. 

    Mais à la troisième minute du temps additionnel, Mancuso scelle le score à 3-0 pour Mantoue, qui grimpe à 34 points au classement tandis que Cesena reste bloqué à 40 points, en huitième position dans la zone des barrages.

    La composition de Cesena (4-2-3-1) : Klinsmann ; Ciofi, Zaro, Piacentini (75' Amoran), Guidi ; Francesconi (75' Bisoli), Corazza (63' Olivieri) ; Ciervo (63' Bastoni), Berti, Shpendi ; Vrioni (60' Cerri). (Remplaçants : Siano, Ferretti, Abbondanza, Arrigoni, Domeniconi, Kebbeh). Entraîneur : Cole.

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  • LES RÉSULTATS

    Palerme-Juve Stabia 2-2

    Mantoue-Cesena 3-0

    Reggiana-Monza 0-0 

    La Spezia-Empoli 1-1 

    Venise-Padoue 3-1 

  • MERCREDI

    19 h

    Frosinone-Bari

    20 h

    Avellino-Sudtirol

    Carrarese-Sampdoria

    Pescara-Entella

  • LE CLASSEMENT

    Venise 67

    Monza 64

    Frosinone 59

    Palerme 58

    Catanzaro 52

    Modène 47

    Juve Stabia 42

    Cesena 40

    Sudtirol 38

    Avellino 36

    Padoue 34

    Mantoue 34

    Empoli 33

    Carrarese 33

    Sampdoria 31

    Entella 31

    Bari 31

    La Spezia 30

    Reggiana 30

    Pescara 26

    Les deux premières équipes du classement sont directement promues en Serie A.

    La troisième place de promotion se joue lors des barrages entre les équipes classées de la 3e à la 8e place, mais l'écart de points entre la 3e et la 4e place ne doit pas dépasser 14 points.

    Les trois dernières équipes du classement sont directement reléguées en Serie C.

    La dernière relégation se joue lors d'un match de barrage entre l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière si l'écart ne dépasse pas 4 points.

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