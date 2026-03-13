Serie A, Turin-Parme EN DIRECT à partir de 20 h 45

Turin et Parme ouvrent la 29e journée de Serie A avec le match avancé de vendredi soir. S'affrontent deux équipes qui souhaitent continuer à engranger des points pour se tenir à l'écart de la zone rouge du classement. Les Granata de Roberto D'Aversa en ont particulièrement besoin, eux qui, après leur belle victoire contre la Lazio, se sont inclinés sur le terrain de Naples : le Toro compte 30 points, soit 6 d'avance sur la Cremonese, avant-dernière. Les Ducali de Carlos Cuesta sont plus sereins : les Émiliens totalisent 34 points et restent sur cinq résultats positifs consécutifs, avec trois victoires contre Bologne, Vérone et Milan, suivies de deux nuls contre Cagliari et la Fiorentina.

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