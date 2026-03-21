Serie A, Milan-Turin EN DIRECT à 18 h : les dernières infos sur les compositions

Allegri l'a déclaré en conférence de presse : l'attaque rossonera doit redonner un coup de fouet à l'équipe, chaque joueur étant appelé à retrouver le chemin des filets aujourd'hui contre Turin après la débâcle à Rome face à la Lazio. Le Milan devra se passer de Leao, blessé et qui n'a même pas été convoqué : c'est pourquoi l'un des deux, Fullkrug ou Nkunku, aura l'occasion de gravir les échelons aux côtés de l'incontournable Pulisic. Les Rossoneri doivent renouer avec la victoire, compte tenu du dépassement temporaire de Naples, vainqueur hier à Cagliari. Allegri affrontera le Torino de Roberto D'Aversa, qui a retrouvé sa sérénité grâce à deux victoires contre la Lazio et Parme, entrecoupées d'une seule défaite subie face à Naples.
30e journée de Serie A
Milan-Turin 0-0
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