Serie A, Milan-Turin EN DIRECT à 18 h : les compositions officielles

FICHE DE MATCH





Milan-Turin 0-0





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MILAN (3-5-2) : Maignan ; Tomori, De Winter, Pavlovic ; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi ; Fullkrug, Pulisic. Entraîneur : Allegri.





TORINO (3-4-1-2) : Paleari ; Coco, Ismajli, Ebosse ; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador ; Vlasic ; Simeone, Zapata. Entraîneur : D'Aversa.