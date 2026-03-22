Serie A, Atalanta-Vérone EN DIRECT

Atalanta-Vérone

Buteurs :





ATALANTA (3-4-2-1) : Carnesecchi ; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac ; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi ; De Ketelaere, Zalewski ; Krstovic. Entraîneur : Palladino





VÉRONE (3-5-2) : Montipò ; Nelsson, Edmundsson, Valentini ; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese ; Bowie, Orban. Entraîneur : Sammarco





Avertissements :

Expulsés :

Arbitre : Ayroldi