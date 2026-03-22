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Serie A, Atalanta-Vérone EN DIRECT

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30e journée de Serie A

Atalanta-Vérone

Buteurs :


Renouer avec la victoire en championnat après trois matchs, deux nuls et une défaite, et après l'élimination retentissante en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich : l'Atalanta de Raffaele Palladino entre en terrain à 15 h à la New Balance Arena de Bergame, pour récupérer les trois points et entretenir encore quelques espoirs d'atteindre les quatre premières places, en se rapprochant à -7 de Côme, lors de ce match comptant pour la 30e journée de Serie A, contre la Vérone de Paolo Sammarco, désormais désespérée, avant-dernière et à -9 du maintien. Au match aller, les Scaligeri s'étaient imposés 3-1.


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  • LES OBJECTIFS ET LES POINTS FORTS :

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  • LE RÉSUMÉ DU MATCH :

    Atalanta-Vérone

    Buteurs :


    ATALANTA (3-4-2-1) : Carnesecchi ; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac ; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi ; De Ketelaere, Zalewski ; Krstovic. Entraîneur : Palladino


    VÉRONE (3-5-2) : Montipò ; Nelsson, Edmundsson, Valentini ; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese ; Bowie, Orban. Entraîneur : Sammarco


    Avertissements :

    Expulsés :

    Arbitre : Ayroldi

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