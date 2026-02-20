Getty
Traduit par
Sergio Agüero lance une pique cinglante à Manchester United en expliquant pourquoi le départ de Pep Guardiola de Manchester City n'aura pas les mêmes effets dévastateurs que le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson
L'avenir de Guardiola, l'éléphant dans la pièce à City
Aguero a remporté cinq titres de Premier League au cours de sa décennie à City, dont trois sous Guardiola, avant de partir pour Barcelone en 2021 et d'être contraint de prendre sa retraite peu après en raison d'un problème cardiaque. Guardiola a mené City à six titres de champion en neuf ans et lui a permis de remporter sa toute première Ligue des champions en 2023, année où le club a réalisé le triplé.
Selon The Athletic, de plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que cette saison pourrait être la dernière de Guardiola à la tête de City, ce qui a conduit le club à envisager des successeurs potentiels tels qu'Enzo Maresca. Guardiola a toutefois refusé de commenter ces spéculations, insistant sur le fait qu'il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait.
- AFP
Aguero : inutile de spéculer sur l'avenir de Guardiola
S'exprimant via Stake, Aguero a déclaré : « Pep a répété à plusieurs reprises ces derniers mois qu'il lui restait encore un an de contrat, il est donc inutile de spéculer maintenant sur son éventuel départ à la fin de la saison. »
« City est plus qu'un simple excellent manager »
Aguero a marqué le but le plus important de l'histoire de City contre Queens Park Rangers en 2012, qui a permis à City de remporter son premier titre de champion depuis 44 ans. Roberto Mancini était alors l'entraîneur et Aguero a remporté son deuxième titre de Premier League deux ans plus tard, lors de la première saison de Manuel Pellegrini à la tête de l'équipe, remportant également la Coupe de la Ligue. Et l'Argentin ne craint pas pour l'avenir de City lorsque l'entraîneur, habitué des victoires, décidera finalement de partir.
« C'est toujours le cas lorsqu'un entraîneur aussi brillant s'en va, il y a une sorte de remaniement », a ajouté Agüero, qui est le meilleur buteur de tous les temps de City avec 260 buts en 390 matchs toutes compétitions confondues. « Mais j'ai le sentiment que City saura très bien le remplacer le moment venu. Un club, une institution comme City, un club qui s'est imposé parmi l'élite, est bien plus qu'un simple grand entraîneur. Et celui qui arrivera disposera d'une base solide pour continuer à progresser. »
- Getty Images Sport
La ville rattrape Arsenal dans la course au titre
Si cette saison est la dernière de Guardiola avec City, il sera déterminé à terminer en beauté en remportant un septième titre de Premier League. Et City se rapproche de cet objectif après avoir réduit l'écart avec le leader Arsenal à cinq points, avec un match en moins. Arsenal a perdu des points lors de ses deux derniers matchs contre Brentford et Wolves, tandis que City a remporté ses deux derniers matchs de championnat, contre Liverpool et Fulham.
Guardiola a toutefois insisté sur le fait qu'il ne discutait pas de la situation dans la course au titre avec ses joueurs, car il reste encore 12 matchs à jouer et beaucoup de choses peuvent changer d'ici la fin de la saison. Il a déclaré vendredi : « Newcastle est ma seule préoccupation. Je ne me soucie pas de la finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal tant qu'elle n'est pas là. Pour l'instant, c'est Newcastle, puis le repos et ensuite Leeds. Je ne sais pas ce qui va se passer lors des 12 prochains matchs. Je n'en ai pas parlé une seule seconde avec mes joueurs.
Hier et avant-hier, c'était Newcastle, Newcastle, Newcastle. Je n'ai pas parlé du classement ni du tableau. Je m'en fiche complètement. Il reste 12 matchs. Posez-moi cette question dans deux ou trois matchs et je vous répondrai, mais 12 matchs, c'est une éternité. C'est la seule vérité que j'ai.
Ils avaient neuf points d'avance parce que nous avions un match en moins. Quand tout le monde aura disputé le même nombre de matchs, nous verrons les différences. Beaucoup de choses vont se passer d'ici la fin de la saison. 70 % des joueurs sont nouveaux, ils n'ont donc pas l'expérience de ce genre de situations. L'expérience, c'est gagner demain. »
Publicité