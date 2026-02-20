Si cette saison est la dernière de Guardiola avec City, il sera déterminé à terminer en beauté en remportant un septième titre de Premier League. Et City se rapproche de cet objectif après avoir réduit l'écart avec le leader Arsenal à cinq points, avec un match en moins. Arsenal a perdu des points lors de ses deux derniers matchs contre Brentford et Wolves, tandis que City a remporté ses deux derniers matchs de championnat, contre Liverpool et Fulham.

Guardiola a toutefois insisté sur le fait qu'il ne discutait pas de la situation dans la course au titre avec ses joueurs, car il reste encore 12 matchs à jouer et beaucoup de choses peuvent changer d'ici la fin de la saison. Il a déclaré vendredi : « Newcastle est ma seule préoccupation. Je ne me soucie pas de la finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal tant qu'elle n'est pas là. Pour l'instant, c'est Newcastle, puis le repos et ensuite Leeds. Je ne sais pas ce qui va se passer lors des 12 prochains matchs. Je n'en ai pas parlé une seule seconde avec mes joueurs.

Hier et avant-hier, c'était Newcastle, Newcastle, Newcastle. Je n'ai pas parlé du classement ni du tableau. Je m'en fiche complètement. Il reste 12 matchs. Posez-moi cette question dans deux ou trois matchs et je vous répondrai, mais 12 matchs, c'est une éternité. C'est la seule vérité que j'ai.

Ils avaient neuf points d'avance parce que nous avions un match en moins. Quand tout le monde aura disputé le même nombre de matchs, nous verrons les différences. Beaucoup de choses vont se passer d'ici la fin de la saison. 70 % des joueurs sont nouveaux, ils n'ont donc pas l'expérience de ce genre de situations. L'expérience, c'est gagner demain. »