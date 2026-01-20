Haaland, néanmoins, ne retourne pas dans son pays natal avec un esprit triomphant. Loin de là. City est arrivé dans le nord de la Norvège avec des températures juste au-dessus de zéro, mais l'attaquant habituellement en pleine effervescence était déjà refroidi. Haaland n'a marqué qu'un seul but lors de ses sept derniers matchs - un penalty contre Brighton - et a livré l'une de ses pires performances de mémoire récente lors de la défaite éclatante de City contre Manchester United samedi.

City va jouer sur un terrain artificiel à Bodo et a ainsi modifié sa routine habituelle de voyage pour les matchs européens, choisissant de partir plus tôt pour pouvoir s'entraîner au Aspmyra Stadion plutôt qu'au City Football Academy afin de s'adapter au type de surface sur lequel ils n'ont pas joué depuis leur visite chez les Young Boys en 2023, où Haaland avait marqué deux fois.

Et malgré le terrain inhabituel et un stade étroit ne pouvant accueillir que 8 000 personnes, revenir dans son pays natal pourrait être exactement ce dont Haaland a besoin pour se réveiller de sa dernière baisse de régime.