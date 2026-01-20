What's happened to Haaland GFXGetty/GOAL
Sept matchs sans but dans le jeu : Qu'est-il arrivé à Erling Haaland ?!

Erling Haaland a déjà conquis la plupart des records de la Ligue des champions, mais le déplacement de Manchester City à Bodo/Glimt mardi lui offre l'occasion d'ouvrir de nouvelles perspectives en devenant le premier joueur norvégien à marquer contre une équipe norvégienne dans l'histoire de la compétition. Même si Bodo est à 24 heures de route de la ville natale de Haaland, Bryn, et se trouve bien au-delà du cercle polaire arctique, cela reste un retour aux sources pour l'athlète le plus célèbre du pays.

Haaland, néanmoins, ne retourne pas dans son pays natal avec un esprit triomphant. Loin de là. City est arrivé dans le nord de la Norvège avec des températures juste au-dessus de zéro, mais l'attaquant habituellement en pleine effervescence était déjà refroidi. Haaland n'a marqué qu'un seul but lors de ses sept derniers matchs - un penalty contre Brighton - et a livré l'une de ses pires performances de mémoire récente lors de la défaite éclatante de City contre Manchester United samedi.

City va jouer sur un terrain artificiel à Bodo et a ainsi modifié sa routine habituelle de voyage pour les matchs européens, choisissant de partir plus tôt pour pouvoir s'entraîner au Aspmyra Stadion plutôt qu'au City Football Academy afin de s'adapter au type de surface sur lequel ils n'ont pas joué depuis leur visite chez les Young Boys en 2023, où Haaland avait marqué deux fois.

Et malgré le terrain inhabituel et un stade étroit ne pouvant accueillir que 8 000 personnes, revenir dans son pays natal pourrait être exactement ce dont Haaland a besoin pour se réveiller de sa dernière baisse de régime.

    Pas de temps pour se reposer

    Pep Guardiola espérait peut-être offrir à Haaland un repos pour l'avant-dernier match de City dans la phase de groupes de la Ligue des Champions, étant donné que l'attaquant a joué 30 des 32 matchs possibles cette saison tout en accumulant 2,480 minutes sur le terrain, soit 239 de plus que n'importe lequel de ses coéquipiers. Mais l'entraîneur n'a pas ce luxe. 

    Guardiola a été marqué par la quasi-capitulation de City dans la compétition la saison dernière, alors qu'ils ont à peine réussi à se qualifier pour les play-offs avant d'être écrasés par le Real Madrid, l'équipe quittant la compétition avant les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2012, tandis que Guardiola l'a fait pour la première fois de sa carrière. 

    Bien que City soit quatrième dans le classement actuel de la Ligue des Champions, un seul point les sépare de Liverpool, neuvième, et de la possibilité de devoir jouer un autre match de barrage. 

    Seule option en attaque

    Autant Guardiola pourrait vouloir reposer Haaland contre Bodo, le manager ne peut pas se permettre de ne pas aligner l'attaquant qui a marqué six buts lors de ses cinq titularisations en Ligue des champions cette saison.

    Le mois dernier, il avait peu d'alternatives, car il devait jouer le Norvégien en raison de la participation d'Omar Marmoush jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte. L'absence de Marmoush a laissé Haaland comme le seul avant-centre naturel de City, ce qui signifiait qu'il devait même commencer contre Brentford en quart de finale de la Carabao Cup, la première fois qu'il jouait dans cette compétition depuis qu'il avait rejoint City en 2022.

    Il a également été nommé dans le onze de Guardiola contre Exeter City en FA Cup, marquant la première fois que Haaland jouait un match du troisième tour, bien qu'il ait été remplacé à la mi-temps.

    'Épuisé'

    Avant le derby de Manchester, Guardiola a admis que Haaland était "épuisé", mais a concédé qu'il avait contribué à l'état actuel du meilleur buteur de la Premier League car il avait si peu utilisé Marmoush lorsqu'il était disponible, offrant au joueur de 59 millions de livres sterling seulement quatre titularisations toutes compétitions confondues. Les seuls matchs que Haaland a complètement manqués étaient les rencontres de la Carabao Cup contre Huddersfield Town et Swansea City, tandis qu'il a débuté le match de la Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen sur le banc. 

    Étant donné à quel point ce match s'est mal déroulé, avec City perdant 2-0 malgré que Guardiola ait fait appel à ses joueurs vedettes en seconde période, on comprend pourquoi il voulait utiliser Haaland autant que possible. Mais il devait aussi être conscient qu'il y aurait des conséquences physiques à le solliciter autant.

    Alléger le fardeau

    Marmoush a voyagé avec City en Norvège, mais ce serait une erreur de penser qu'il revient comme une sorte de sauveur qui peut relancer leur poursuite d'Arsenal dans la course au titre. Comme l'a dit Guardiola : "Omar est un joueur exceptionnel, ses moments en profondeur sont extraordinaires, mais ce serait tellement pauvre de ma part de dire que la raison pour laquelle nous n'avons pas obtenu un résultat ici ou lors des précédents est que Omar n'est pas ici. Ce n'est pas juste pour lui et ce n'est pas juste pour l'équipe et tous les gars qui sont là. Nous devons le faire."

    Ce que Marmoush peut faire, cependant, c'est réduire la charge sur Haaland en termes de buts et de minutes. Il peut aussi rendre City plus imprévisible afin que les équipes ne puissent pas simplement se concentrer sur l'arrêt du Norvégien, comme l'ont fait si efficacement Lisandro Martinez et Harry Maguire à Old Trafford en bloquant les deux seules frappes que Haaland a pu tenter avant d'être remplacé à la 80e minute. 

    Sa performance a tourné en dérision Paul Scholes et Nicky Butt qui se moquaient de Martinez avant le match en prédisant que Haaland le "prendrait et courrait avec lui".

    Des problèmes pour maintenir une entame de feu

    Et pourtant, Guardiola était réticent à parler de faire reposer Haaland prochainement. Il a dit après le derby : "Nous avons besoin d'Erling et de tous les autres. Erling est tellement important pour nous. Nous avons de la chance d'avoir Erling cette saison pour ce qu'il a accompli. C'est important quand vous avez des matchs tous les trois jours, trois jours, trois jours de le maintenir beaucoup."

    Haaland, cependant, a trouvé difficile de maintenir sa forme incroyable du début de saison. Miser sur le Norvégien s'est avéré une décision judicieuse pour City plus tôt dans la campagne, car il a marqué 24 fois lors de ses 23 premiers matchs. Mais sa prestation sans vie contre United - son sixième match en 17 jours de 2026 - a montré que l'enchaînement incessant des matchs pèse sur lui. 

    Un problème de gestion

    Ce n'est pas la première fois qu'Haaland traverse une période discrète pendant sa carrière à City, et ce ne sera pas la dernière non plus. Toutefois, il est peu probable que cela dure trop longtemps. Bodo n'a pas disputé de match compétitif depuis leur dernier match de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund le 10 décembre en raison de la trêve de l'Eliteserien avant le début de la saison 2026 en mars. 

    Une fois que City sera de retour de Norvège, ils affronteront Wolves à domicile, toujours l'équipe la plus faible de la Premier League malgré une série de cinq matchs sans défaite. Ils accueilleront ensuite Galatasaray pour leur dernier match de la phase de ligue, et ce serait un bon moment pour reposer Haaland s'ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils se rendront ensuite à Tottenham et Liverpool pour des matchs cruciaux s'ils veulent contenir Arsenal, entre les deux manches de leur demi-finale de Carabao contre Newcastle. 

    Avec City menant les Magpies 2-0 dans le match et bénéficiant de l'avantage à domicile, ce serait également une bonne occasion pour Haaland de prendre une nuit de repos. Le buteur le plus prolifique du monde peut sembler surhumain, mais il doit être géré avec soin comme n'importe quel autre joueur. Bien que Guardiola ait l'impression de devoir aligner Haaland à chaque match, le faire s'asseoir pour quelques matchs est la clé pour retrouver au mieux son meilleur joueur. 

