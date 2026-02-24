Senne Lammens n'est pas seulement la recrue de la saison de Manchester United, il est également l'un des meilleurs rapports qualité-prix de l'histoire récente de la Premier League

Lammens a dû faire face à 10 corners, dont la plupart ont été joués au-dessus de sa tête. Il a dû affronter 35 centres, en interceptant deux et en repoussant quatre. Il a également dû faire face à quatre tirs cadrés, réalisant un incroyable arrêt en vol pour empêcher le tir de Michael Keane de passer sous la barre transversale à la 82e minute, puis repoussant celui de Tyrique George à la 92e.

La performance calme et posée du Belge face à tant de bombardements aériens et à une stratégie de corner que Kobbie Mainoo a comparée au Royal Rumble de la WWE était d'autant plus impressionnante qu'il avait commencé le match dans des circonstances loin d'être idéales, poursuivi par Thierno Barry à 10 secondes de la fin et tirant le ballon directement sur l'attaquant.

Cela contrastait totalement avec ce que les fans de United attendaient de leur ancien gardien Andre Onana et de leur remplaçant Altay Bayindir, qui avaient chacun concédé des buts directement sur des corners, qui avaient tendance à être paralysés par la peur chaque fois qu'ils affrontaient un centre et dont la réaction habituelle à une erreur était d'en commettre une autre.