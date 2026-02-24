Goal.com
Senne Lammens n'est pas seulement la recrue de la saison de Manchester United, il est également l'un des meilleurs rapports qualité-prix de l'histoire récente de la Premier League

La victoire 1-0 de Manchester United à Everton a été une parfaite vitrine pour l'équipe de recrutement. Le but est le fruit du travail des trois recrues estivales : initié par Matheus Cunha, préparé par Bryan Mbeumo et conclu de manière clinique par Benjamin Sesko. L'avance a ensuite été préservée par celui qui s'avère être la meilleure recrue de United de l'année dernière et qui semble être leur meilleure acquisition depuis de nombreuses années : Senne Lammens.

Lammens a dû faire face à 10 corners, dont la plupart ont été joués au-dessus de sa tête. Il a dû affronter 35 centres, en interceptant deux et en repoussant quatre. Il a également dû faire face à quatre tirs cadrés, réalisant un incroyable arrêt en vol pour empêcher le tir de Michael Keane de passer sous la barre transversale à la 82e minute, puis repoussant celui de Tyrique George à la 92e.

La performance calme et posée du Belge face à tant de bombardements aériens et à une stratégie de corner que Kobbie Mainoo a comparée au Royal Rumble de la WWE était d'autant plus impressionnante qu'il avait commencé le match dans des circonstances loin d'être idéales, poursuivi par Thierno Barry à 10 secondes de la fin et tirant le ballon directement sur l'attaquant.

Cela contrastait totalement avec ce que les fans de United attendaient de leur ancien gardien Andre Onana et de leur remplaçant Altay Bayindir, qui avaient chacun concédé des buts directement sur des corners, qui avaient tendance à être paralysés par la peur chaque fois qu'ils affrontaient un centre et dont la réaction habituelle à une erreur était d'en commettre une autre.

    Tenir un journal lui permet de rester calme.

    Lorsqu'il a signé pour Manchester United en provenance du Royal Antwerp pour un montant initial de 18,2 millions de livres sterling, qui semble de plus en plus être une bonne affaire à chaque match qu'il dispute, Lammens a expliqué à quel point il était important pour lui de rester calme. Pour l'aider à garder son sérénité, il tient un journal, ce qu'il a en commun avec la star des Jeux olympiques d'hiver Eileen Gu.

    « Avant et après le match, je note simplement quelques mots clés et mes pensées », a-t-il déclaré aux médias du club. « Parce que parfois, si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir beaucoup de choses en tête. Cela m'aide à rester calme et à vivre l'instant présent, sans réagir de manière excessive dans certaines situations.

    [J'écris] des mots clés, des points déclencheurs. Peut-être que vous affrontez une équipe qui met beaucoup de pression et alors vous savez que vous n'avez pas besoin de trop réfléchir pendant les matchs, mentalement vous êtes déjà prêt, déjà préparé pour le match et ce à quoi il va ressembler. Ainsi, lorsque le match arrive, vous n'êtes pas trop surpris. Je pense que c'est important. »

    « Un peu exagéré ! »

    Ses notes sur le match ultra-physique à Everton seraient très intéressantes à lire. Lammens a au moins pu partager ses impressions dans son interview d'après-match avec Sky Sports et revenir sur le nombre impressionnant de centres qui lui ont été adressés. 

    Il a déclaré : « Nous savions que les corners et les coups de pied arrêtés seraient difficiles. C'est l'un de mes points forts, mais aujourd'hui, c'était un peu trop ! Je devais rester derrière la ligne pour pouvoir sortir. C'était trop, mais cela peut être difficile à voir pour l'arbitre. Everton est une équipe physique, leurs défenseurs sont vraiment imposants.

    Parfois, on ne peut pas trop penser aux joueurs qui nous entourent, car alors on ne pense plus au ballon. Mes défenseurs peuvent me créer de l'espace, ce qui me permet de sortir et de repousser le ballon. Mais cela devient de plus en plus difficile. »

    Éliminer le chaos

    Malgré ses plaintes, Lammens semblait totalement imperturbable. Et Carrick a été très impressionné par la façon dont il a géré la situation. 

    « Pour moi, c'est un gardien de but fiable, digne de confiance », a déclaré l'entraîneur. « Au lieu de créer le chaos, on veut qu'il élimine le chaos et qu'il calme les choses. Je pense que Senne est comme ça.

    Il est parfois assez calme et modeste, mais il a une grande force intérieure. Intervenir, c'est un rôle très important pour certains, et d'autres parlent de s'adapter et d'être à l'aise dans son environnement. Parfois, cela prend du temps, parfois non, mais la façon dont il s'y prend actuellement, avec ce calme, ce sang-froid, je pense que cela aide énormément ceux qui sont devant lui. »

    Empêcher plus de buts que quiconque

    Lammens a bénéficié d'une défense à quatre familière depuis que Carrick a succédé à Ruben Amorim et abandonné sa défense à trois. La tendance du Portugais à remplacer un défenseur central par un autre n'a pas non plus favorisé la cohésion de United. 

    Mais malgré la blessure de Lisandro Martinez, Lammens semblait à l'aise avec sa défense et a conservé ses cages inviolées pour la troisième fois en six matchs sous Carrick. Lors des 20 matchs disputés par Amorim cette saison, toutes compétitions confondues, United n'a conservé ses cages inviolées que deux fois.

    Le fait d'avoir un défenseur supplémentaire à disposition et de les faire tous jouer à leur poste naturel aide clairement United à être plus solide actuellement, mais Lammens est la principale raison pour laquelle l'équipe semble beaucoup plus à l'aise en défense. Depuis qu'il a rejoint le club, il a empêché plus de buts que tout autre gardien de but de Premier League sur la base de ses buts attendus (XGoT).  

    Suivre l'exemple de Van der Sar

    Après ses débuts impressionnants dans les cages de Manchester United, Lammens a inévitablement été comparé à Peter Schmeichel. Le Danois est le gardien le plus emblématique de l'histoire du club, mais la comparaison n'est pas tout à fait juste, car leurs personnalités sont très différentes. Schmeichel passait son temps à réprimander ses défenseurs, à provoquer ses adversaires ou à leur faire des gestes avec ses gants. Lammens est tout le contraire. Une comparaison plus appropriée serait Edwin van der Sar, qui était également l'image même du calme et qui venait lui aussi des Pays-Bas.

    S'exprimant la veille du match dans le podcast Overlap, Van der Sar a déclaré : « Il semble bien connaître les aspects physiques de la Premier League. Je le vois venir chercher les ballons dans la surface de réparation et les récupérer avec assurance, effectuer des arrêts quand c'est nécessaire, sans chercher à en faire quand ce n'est pas nécessaire. »

    Après le match, il s'est entretenu avec lui depuis le studio de Sky Sports, félicitant le joueur de 23 ans pour la façon dont il a géré les « horribles » corners d'Everton et le félicitant pour sa première année en Premier League. Van der Sar a également rejoint United pour un montant relativement modeste, signé de Fulham pour seulement 2 millions de livres sterling en 2005. Il avait 34 ans à l'époque, mais il est finalement resté à United jusqu'à l'âge de 40 ans, remportant quatre titres de Premier League et la Ligue des champions. 

    La différence était qu'il avait déjà une grande expérience avec l'Ajax et la Juventus et qu'il connaissait la Premier League, en plus d'avoir été le numéro 1 des Pays-Bas pendant si longtemps. Lammens, en revanche, n'avait disputé qu'une seule saison complète au plus haut niveau, et ce en dehors des cinq meilleurs championnats européens. Il n'avait également jamais joué en équipe nationale senior pour la Belgique.

    Prouver que Schmeichel a tort

    Il y avait une appréhension compréhensible lorsque United l'a recruté et Schmeichel a admis qu'il n'avait jamais entendu parler de Lammens auparavant et l'a décrit comme une recrue « prometteuse ». Il voulait que le club recrute Emi Martinez, tout comme Amorim. 

    Mais United, sous la houlette de Tony Coton, responsable du recrutement des gardiens, a fait confiance à Lammens en raison de son âge (il a dix ans de moins que l'Argentin) et de son coût nettement inférieur, tant en termes de transfert que de salaire. Ce transfert semblait en décalage avec la stratégie du club, qui visait des attaquants confirmés de Premier League tels que Mbeumo et Cunha, et ressemblait pour le moins à un pari sur l'avenir. 

    Schmeichel avait lancé un avertissement : « Je sais que ses statistiques sont excellentes dans les dix meilleurs championnats européens. Mais c'était avec Anvers en Belgique, dans une équipe qui a terminé cinquième. Il a arrêté quatre penalties sur huit, mais recruter uniquement sur la base de statistiques est risqué. Les statistiques ne montrent pas comment vous réagissez après une erreur, ni comment vous gérez la pression à Manchester United. Cette pression est unique dans le monde du football. »

    Lammens a prouvé que Schmeichel avait tort sur tous les points et a démontré qu'il y avait de la valeur sur le marché si l'on cherchait suffisamment. Et si le Belge continue à jouer comme il le fait actuellement, il s'avérera être l'un des meilleurs investissements de l'histoire récente de la Premier League.

