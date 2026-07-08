L’attaquant norvégien, déjà l’une des stars de ce Mondial grâce à son talent et à ses sept buts, continue d’attirer l’attention récurrente du Real Madrid.

José Félix Díaz, directeur du journal AS, a affirmé dans un article consacré à la star de Manchester City : « Les proches de Haaland assurent que son arrivée au Real Madrid est une question de temps. »

Il ajoute : « Le président du Borussia Dortmund, Joachim Watzke, en sait long, comme on le dit actuellement. Il s’était confié au journal AS en juin dernier, au moment où la campagne électorale au Real Madrid touchait à sa fin. C’était à l’époque où l’on parlait de Haaland et de Jürgen Klopp, et s’il y a bien quelqu’un qui connaît bien le Norvégien et l’Allemand, c’est l’homme qui avait misé sur eux à l’époque. »

Lire aussi : L’ADN du Real Madrid et 55 millions d’euros… Comment le Maroc a bâti une équipe nationale redoutée dans le monde entier