Haaland a bouleversé le classement mondial du football, puisqu’il a été le principal artisan de l’élimination du Brésil en huitièmes de finale. Sa puissance a eu raison de la sélection sud-américaine, comme le constate d’ailleurs le staff technique dirigé par Carlo Ancelotti. Sa puissance physique et son style de jeu ont dominé l’adversaire et imposé sa loi. Il le démontre depuis quatre ans à Manchester City, mais la Coupe du monde a offert au public mondial un aperçu des capacités de l’attaquant, déjà auteur de neuf buts face au Honduras lors de la Coupe du monde U20 2019, précise le journal.
Sept ans plus tard, le Norvégien a atteint des sommets en matière de reconnaissance et de valeur marchande. Manchester City a démenti l’existence d’une clause libératoire, même si son agent répète souvent que c’est au joueur de choisir sa destination et le moment de partir.
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Il dispose du contrat le plus avantageux de Manchester City, avec encore huit saisons à courir (il aura alors 33 ans) et la promesse d’une équipe construite autour de lui.
Depuis que le Real Madrid a renoncé à recruter ce jeune joueur prometteur alors qu’il évoluait encore à Molde, les rumeurs l’envoyant au club blanc se multiplient. À 17 ans, son nom circulait déjà, mais c’est Salzbourg qui a payé les 8 millions réclamés pour son transfert.