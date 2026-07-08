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Selon le plan de Mbappé, l’arrivée de Haaland au Real Madrid est une question de temps

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Norvège vs Angleterre
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E. Haaland
Kylian Mbappé
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La transaction pourrait être finalisée d’ici peu.

Le nom d'Erling Haaland resurgit au Real Madrid après que des déclarations anciennes du président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ont ravivé l'idée d'un éventuel transfert du buteur norvégien, lequel continue de briller avec sa sélection lors de la Coupe du monde 2026.

Après avoir éliminé le Brésil 2-1 en huitièmes de finale, la star de Manchester City se prépare à guider la Norvège vers une nouvelle victoire, cette fois face à l’Angleterre en quarts.

  • Un intérêt constant… Il s’agit simplement d’une question de temps.

    L’attaquant norvégien, déjà l’une des stars de ce Mondial grâce à son talent et à ses sept buts, continue d’attirer l’attention récurrente du Real Madrid.

    José Félix Díaz, directeur du journal AS, a affirmé dans un article consacré à la star de Manchester City : « Les proches de Haaland assurent que son arrivée au Real Madrid est une question de temps. »

    Il ajoute : « Le président du Borussia Dortmund, Joachim Watzke, en sait long, comme on le dit actuellement. Il s’était confié au journal AS en juin dernier, au moment où la campagne électorale au Real Madrid touchait à sa fin. C’était à l’époque où l’on parlait de Haaland et de Jürgen Klopp, et s’il y a bien quelqu’un qui connaît bien le Norvégien et l’Allemand, c’est l’homme qui avait misé sur eux à l’époque. »

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    • Publicité

  • Haaland traverse une période décisive : la date de son arrivée au Real Madrid approche.

    Diaz a ajouté : « L’attaquant vit à nouveau un moment exceptionnel. La Norvège fait son retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence, et elle le doit au talent de Haaland et à ses sept buts. »

    Concernant Klopp, il a toujours affirmé qu’il ne resterait pas sur le banc d’un club. À propos d’Haaland, il a confirmé que l’attaquant ne quitterait pas son club cet été, tout en précisant sa destination future.

    Il a souligné qu’« Erling aime le Real Madrid et ne s’en cache pas », ajoutant : « Je pense qu’au bout de deux ou trois ans, il jouera là-bas, mais pas maintenant. Son heure viendra en temps voulu. » Le directeur d’AS a ajouté : « Il n’a pris d’engagement avec aucun club, exactement comme l’a dit son père », une déclaration qui intervient alors que l’avenir du joueur alimente la course à la présidence du Real.

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  • Un scénario qui se répète fréquemment

    Haaland a bouleversé le classement mondial du football, puisqu’il a été le principal artisan de l’élimination du Brésil en huitièmes de finale. Sa puissance a eu raison de la sélection sud-américaine, comme le constate d’ailleurs le staff technique dirigé par Carlo Ancelotti. Sa puissance physique et son style de jeu ont dominé l’adversaire et imposé sa loi. Il le démontre depuis quatre ans à Manchester City, mais la Coupe du monde a offert au public mondial un aperçu des capacités de l’attaquant, déjà auteur de neuf buts face au Honduras lors de la Coupe du monde U20 2019, précise le journal.

    Sept ans plus tard, le Norvégien a atteint des sommets en matière de reconnaissance et de valeur marchande. Manchester City a démenti l’existence d’une clause libératoire, même si son agent répète souvent que c’est au joueur de choisir sa destination et le moment de partir.

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    Il dispose du contrat le plus avantageux de Manchester City, avec encore huit saisons à courir (il aura alors 33 ans) et la promesse d’une équipe construite autour de lui.

    Depuis que le Real Madrid a renoncé à recruter ce jeune joueur prometteur alors qu’il évoluait encore à Molde, les rumeurs l’envoyant au club blanc se multiplient. À 17 ans, son nom circulait déjà, mais c’est Salzbourg qui a payé les 8 millions réclamés pour son transfert.

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  • Sur les traces de Mbappé ?

    Diaz conclut son article en affirmant : « Il a fallu sept ans à Mbappé pour accepter définitivement de rejoindre le Real Madrid. Nous verrons si l’histoire se répète avec Haaland et s’il finit par signer au club merengue à un moment de sa carrière. Il est très apprécié à Valdebebas, et, en réalité, il n’a jamais cessé de l’être depuis son éclosion au club norvégien de Molde, à seize ans. »

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