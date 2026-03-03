La France a toujours été l'une des grandes puissances du football mondial, en particulier au cours de la dernière décennie. Après une performance décevante lors de la Coupe du monde 2014, où elle a été éliminée dès la phase de groupes, l'équipe française s'est rachetée en réalisant un remarquable retour lors de l'édition 2018 du tournoi en Russie.

Dotés de joueurs de qualité à tous les postes, les Bleus ont remporté le trophée tant convoité en battant la Croatie en finale, décrochant ainsi leur deuxième titre mondial et leur premier en 20 ans.

En 2022, la France était à nouveau considérée comme l'une des favorites et s'est hissée jusqu'en finale. Cependant, elle a été battue par l'Argentine, avec nul autre que Lionel Messi à la tête de l'Albiceleste vers la gloire au Qatar.

Malgré cette défaite, les supporters français ont assisté à l'une des plus belles performances individuelles sur la scène mondiale, Kylian Mbappé s'étant battu jusqu'au bout pour devenir le deuxième joueur à réaliser un triplé en finale de Coupe du monde, après l'Anglais Geoff Hurst en 1966.

Alors que l'événement phare revient en 2026 pour ce qui pourrait être le dernier tournoi de Didier Deschamps, ses hommes seront déterminés à ramener le trophée à Paris, surtout compte tenu de l'incroyable effectif dont ils disposent. Les Français sont bien pourvus dans tous les domaines, avec certaines des plus grandes stars du football mondial.

GOAL passe en revue les joueurs à leur disposition.