France national football team

Traduit par

Sélection française pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Tout ce que vous devez savoir sur l'équipe de France pour la Coupe du monde de football 2026

La France a toujours été l'une des grandes puissances du football mondial, en particulier au cours de la dernière décennie. Après une performance décevante lors de la Coupe du monde 2014, où elle a été éliminée dès la phase de groupes, l'équipe française s'est rachetée en réalisant un remarquable retour lors de l'édition 2018 du tournoi en Russie.

Dotés de joueurs de qualité à tous les postes, les Bleus ont remporté le trophée tant convoité en battant la Croatie en finale, décrochant ainsi leur deuxième titre mondial et leur premier en 20 ans.

En 2022, la France était à nouveau considérée comme l'une des favorites et s'est hissée jusqu'en finale. Cependant, elle a été battue par l'Argentine, avec nul autre que Lionel Messi à la tête de l'Albiceleste vers la gloire au Qatar.

Malgré cette défaite, les supporters français ont assisté à l'une des plus belles performances individuelles sur la scène mondiale, Kylian Mbappé s'étant battu jusqu'au bout pour devenir le deuxième joueur à réaliser un triplé en finale de Coupe du monde, après l'Anglais Geoff Hurst en 1966.

Alors que l'événement phare revient en 2026 pour ce qui pourrait être le dernier tournoi de Didier Deschamps, ses hommes seront déterminés à ramener le trophée à Paris, surtout compte tenu de l'incroyable effectif dont ils disposent. Les Français sont bien pourvus dans tous les domaines, avec certaines des plus grandes stars du football mondial.

GOAL passe en revue les joueurs à leur disposition.

  Gardiens de but

    Gardiens de but

    Au poste de gardien de but, la France ne manquera pas d'options fiables entre les poteaux. Mike Maignan, de l'AC Milan, est actuellement le gardien titulaire de l'équipe de Didier Deschamps et devrait être titularisé avec les Bleus lors du tournoi de l'année prochaine.

    Quant au gardien du PSG Lucas Chevalier, il devrait être la doublure après son transfert vers le géant de la Ligue 1.

    Alphonse Areola et Brice Samba sont également des choix fiables pour assurer la profondeur de l'effectif. Le premier a fait des allers-retours entre West Ham et son équipe cette saison, tandis que le second évolue à Rennes. 

    JoueurClub 
    Mike MaignanAC Milan
    Lucas ChevalierParis Saint-Germain
    Alphonse AreolaWest Ham
    Brice SambaRennes
  Défenseurs

    Défenseurs

    Comme mentionné précédemment, la France regorge tout simplement de joueurs de qualité à tous les postes. Didier Deschamps aura la tâche difficile de finaliser sa sélection pour la Coupe du monde, surtout avec un vivier de talents aussi exceptionnel.

    Des joueurs comme Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Ferland Mendy, William Saliba et Wesley Fofana sont non seulement des stars dans leurs clubs respectifs, mais ils font également partie des meilleurs défenseurs d'Europe et du monde. Koundé s'est illustré sous les ordres de Hansi Flick à Barcelone, tandis que Konaté s'est imposé comme un pilier de la défense aux côtés de Virgil van Dijk à Liverpool. Saliba, quant à lui, a joué un rôle déterminant dans la défense de l'Arsenal de Mikel Arteta.

    De jeunes talents tels que Malo Gusto, Leny Yoro et Loic Bade pourraient également prétendre à une place dans l'équipe et avoir l'occasion de se produire sur la plus grande scène qui soit.

    Au final, Deschamps sera confronté à un dilemme lors de la finalisation de sa défense, mais c'est certainement le genre de casse-tête que tout entraîneur serait heureux d'avoir.

    JoueurClub
    Ibrahima KonatéLiverpool
    Jules KoundéBarcelone
    Théo HernándezAl-Hilal
    Lucas HernandezPSG
    Lucas DigneAston Villa
    Malo GustoChelsea
    Loic BadeBayer Leverkusen
    Ferland MendyReal Madrid
    Clément LengletAtlético Madrid
    Leny YoroManchester United
    Wesley FofanaChelsea
    Pierre KaluluJuventus
    Dayot UpamecanoBayern Munich
    William SalibaArsenal
    Nordi MukieleSunderland
    Issa DiopFulham
    Axel DisasiChelsea
    Benjamin PavardInter Milan
  Milieux de terrain

    Milieux de terrain

    Tout comme en défense, la France dispose d'un vivier de joueurs de qualité au milieu de terrain. Michael Olise s'est illustré au Bayern Munich en Allemagne depuis son transfert de Crystal Palace. Olise possède des qualités exceptionnelles en matière de dribble et de création de jeu, ce qui le classe parmi les meilleurs milieux offensifs d'Europe.

    Rayan Cherki, de Manchester City, est un autre talent prometteur pour lequel Deschamps pourrait avoir de grands projets. Le duo du Real Madrid, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, a toujours été très performant sous les ordres de Deschamps et devrait jouer un rôle important pour la France lors de la Coupe du monde.

    De même, Warren Zaire-Emery, du PSG, a été un plaisir à regarder en Ligue 1, faisant preuve de maturité et de sang-froid malgré son jeune âge.

    Parmi les autres options solides, citons Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi, Manu Kone et Georginio Rutter, qui pourraient tous contribuer à la réussite des Bleus sur la plus grande scène mondiale.

    N'Golo Kanté a également connu un regain de popularité sur la scène nationale et pourrait participer à un dernier grand tournoi.

    JoueurClub
    Michael OliseBayern Munich
    Eduardo CamavingaReal Madrid
    Aurélien TchouameniReal Madrid
    Adrien RabiotAC Milan
    Warren Zaire-EmeryPSG
    Matteo GuendouziFenerbahçe
    Corentin TolissoLyon
    Georginio RutterBrighton
    Manu KoneRome
    Boubacar KamaraAston Villa
    Youssouf FofanaAC Milan
    Rayan CherkiManchester City
    Enzo MillotAl-Ahli
    N'Golo KantéFenerbahçe
    Kephren ThuramJuventus
  Attaquants

    Attaquants

    Défense Les Bleus sont bien pourvus en défense et au milieu de terrain, mais c'est en attaque qu'ils sont sans doute les plus forts. Kylian Mbappé, du Real Madrid, a déjà marqué lors de deux finales de Coupe du monde et pourrait très bien en ajouter une troisième l'année prochaine. Le vainqueur du Soulier d'or de la Coupe du monde 2022 sera à nouveau parmi les meilleurs candidats au titre de meilleur buteur du tournoi 2026.

    Mbappé est épaulé sur les ailes par une autre star dotée d'une vitesse fulgurante et d'un dribble exceptionnel, Ousmane Dembélé, du PSG. L'ancien ailier du FC Barcelone a retrouvé sa forme depuis son retour en France, aidant le géant de la Ligue 1 à remporter son tout premier titre en Ligue des champions sous la houlette de Luis Enrique. Ses récentes performances, tant en club qu'en sélection nationale, le placent parmi les meilleurs joueurs du monde, aux côtés de Mbappé.

    Outre Dembélé, deux autres stars du PSG sont en lice pour une place dans l'équipe de la Coupe du monde : Désiré Doué et Bradley Barcola. Ces deux jeunes joueurs sont extrêmement talentueux et ont joué un rôle clé dans le triplé remporté par le PSG lors de la saison 2024/25.

    Hugo Ekitike et Maghnes Akliouche sont également des options intéressantes qui pourraient changer la donne pour la France de Deschamps lors de la Coupe du monde.

    JoueurClub
    Kylian MbappéReal Madrid
    Kingsley ComanAl-Nassr
    Desire DouéPSG
    Ousmane DembéléPSG
    Marcus ThuramInter Milan
    Christopher NkunkuAC Milan
    Randal Kolo-MuaniTottenham
    Jean-Phillipe MatetaCrystal Palace
    Hugo EkitikeLiverpool
    Bradley BarcolaPSG
    Maghnes AklioucheMonaco
    Florian ThauvinLens
  Les stars françaises

    Les stars françaises

    Comme le montre la liste des joueurs potentiels, Didier Deschamps dispose d'un arsenal français riche en stars. Néanmoins, une fois de plus, ce sont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé,vainqueur du Ballon d'Or, qui devraient être les principales menaces offensives de la France lors de la Coupe du monde l'année prochaine. Desire Doue, qui a remporté le titre de meilleur jeune joueur de la Ligue des champions lors de la campagne victorieuse du PSG, pourrait également jouer un rôle crucial dans la quête de l'or de la France l'année prochaine.

    Aux côtés des attaquants, Michael Olise devrait mener le jeu depuis le milieu de terrain et créer des occasions. Olise est également un excellent tireur de coups francs et pourrait causer de sérieux dégâts à n'importe quelle défense. La star montante Maghnes Akliouche pourrait jouer un rôle de remplaçant.

    N'Golo Kante sera également un membre essentiel de l'équipe, jouant un rôle crucial dans le maintien du milieu de terrain et le contrôle du rythme du jeu pour les Bleus.

    En défense, William Saliba, d'Arsenal, sera essentiel pour contrer les menaces offensives aux côtés de Jules Koundé, qui est au sommet de sa forme sous la houlette de Hansi Flick à Barcelone et continue d'impressionner par sa régularité et ses contributions, tant en attaque qu'en défense.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-FRAAFP

    Composition probable de la France pour la Coupe du monde 2026

    Bien que la France dispose d'un effectif important, certains joueurs sont tout simplement incontournables, à commencer par Kylian Mbappé. La star du Real Madrid a été victime de blessures cette saison, mais si le Français parvient à retrouver sa pleine forme avant l'été, il sera un élément essentiel de l'équipe de France. 

    Deschamps a toujours privilégié une formation en 4-2-3-1, avec Théo Hernandez et Jules Koundé attendus au poste d'arrière latéral. Parallèlement, les Français compteront sur une solide paire de défenseurs centraux au cœur de leur défense, les stars de la Premier League William Saliba et Dayot Upamecano étant considérés comme les choix idéaux.

    Au milieu de terrain, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga devraient former un double pivot, aidant la France à maintenir sa structure et à contrôler la possession du ballon. En attaque, Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé devraient former un trio offensif redoutable. Rayan Cherki, de Manchester City, pourrait également décrocher une place de titulaire, après avoir impressionné sous les ordres de Pep Guardiola.

    Composition probable de la France (4-2-3-1) : Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez ; Tchouameni, Camavinga ; Dembélé, Olise, Cherki ; Mbappé.
