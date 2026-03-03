Goal.com
Sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection anglaise pour la Coupe du monde de football 2026

L'Angleterre est sans aucun doute l'une des grandes puissances du football mondial, avec plusieurs joueurs légendaires ayant porté le maillot des Three Lions. Cependant, en matière de chance, l'équipe européenne a souvent été déçue. Malgré son statut historique, l'Angleterre n'a remporté qu'un seul trophée majeur, lors de la Coupe du monde de 1966, où elle a battu l'Allemagne pour décrocher le titre tant convoité.

Depuis ce triomphe emblématique, l'Angleterre a connu une série de déceptions sur la plus grande scène mondiale. Elle est passée à deux doigts de la finale lors de l'édition 2018 du tournoi, avant d'être éliminée par la Croatie en demi-finale, malgré une avance précoce.

En 2022, elle a été éliminée par la France en quarts de finale, Harry Kane ayant manqué une occasion cruciale d'égaliser dans les dernières minutes sur penalty. Tout comme lors de la Coupe du monde, l'Angleterre a connu une déception similaire lors du Championnat d'Europe.

N'ayant jamais remporté l'Euro, elle est passée tout près en 2021 et 2024, atteignant la finale lors de deux tournois consécutifs. Cependant, c'est l'Italie qui l'a battue en 2021, puis l'Espagne en 2024, marquant la fin du mandat de Gareth Southgate en tant que sélectionneur des Three Lions.

Désormais, avec Thomas Tuchel, spécialiste des phases finales, à la barre, les supporters anglais sont optimistes quant à la possibilité de briser enfin la malédiction qui dure depuis des décennies et de soulever le trophée emblématique lors de la prochaine Coupe du monde de la FIFA en 2026. Le trophée pourrait-il enfin revenir à la maison ? Évaluons leurs chances en examinant de plus près la force de leur équipe.

  • FBL-ENG-TRAININGAFP

    Gardiens de but

    Entre les poteaux, l'Angleterre a la chance de pouvoir compter sur certains des meilleurs gardiens de but de la Premier League. Jordan Pickford, d'Everton, était le favori sous le mandat de Gareth Southgate avec les Three Lions, mais les choses pourraient encore changer sous Thomas Tuchel.

    Dean Henderson a fait forte impression cette saison à Crystal Palace, ce qui lui a valu d'être considéré comme le numéro 1. Tuchel lui a d'ailleurs confié plusieurs titularisations lors des matchs internationaux d'automne. Cependant, Pickford a encore été préféré la plupart du temps vers la fin de l'année 2025, ce qui suggère que l'ancien entraîneur de Chelsea devrait continuer à faire confiance au gardien de 31 ans.

    Le duo de Newcastle United, Nick Pope et Aaron Ramsdale, constitue également une option sérieuse et pourrait être inclus dans les plans de Tuchel pour le spectacle aux États-Unis, au Canada et au Mexique, tout comme James Trafford après son transfert à Manchester City cet été.

    JoueurClub 
    Jordan PickfordEverton
    Dean HendersonCrystal Palace
    Nick PopeNewcastle
    Aaron RamsdaleNewcastle
    James TraffordManchester City
  • Nico O'ReillyGetty Images

    Défenseurs

    En défense, Tuchel aura des décisions importantes à prendre, car l'équipe anglaise regorge de joueurs de qualité. Pour donner une idée de la profondeur de l'effectif, rien qu'au poste d'arrière droit, l'Angleterre dispose de six joueurs de haut niveau. Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier, Valentino Livramento, Reece James et Rico Lewis sont tous en lice pour une place sous les ordres de Tuchel sur le flanc droit.

    La situation est similaire à gauche, même si elle est moins encombrée. L'Angleterre dispose tout de même d'une profondeur notable avec Luke Shaw, Lewis Hall, Nico O'Reilly et Djed Spence, qui se disputent tous une place de titulaire.

    Au cœur de la défense, Tuchel sera une fois de plus confronté à un dilemme pour choisir son duo idéal de défenseurs centraux. John Stones, Ben White, Harry Maguire, Trevoh Chalobah, Marc Guehi et Ezri Konsa sont tous des candidats sérieux, pour n'en citer que quelques-uns. Il sera intéressant de voir quelle défense le sélectionneur allemand choisira avant le grand événement qui aura lieu dans quelques mois.

    JoueurClub
    Trent Alexander-ArnoldReal Madrid
    Ben WhiteArsenal
    Marc GuehiCrystal Palace
    Dan BurnNewcastle United
    Lewis HallNewcastle United
    Levi ColwillChelsea
    Fikayo TomoriAC Milan
    Luke ShawManchester United
    Joe GomezLiverpool
    Rico LewisManchester City
    Reece JamesChelsea
    Kyle WalkerBurnley
    Trevoh ChalobahChelsea
    Nico O'ReillyManchester City
    Jarell QuansahBayer Leverkusen
    Max KilmanWest Ham United
    Valentino LivramentoNewcastle United
    Djed SpenceTottenham Hotspur
    John StonesManchester City
    Keane Lewis-PotterBrentford
    Ben ChilwellStrasbourg
    Harry MaguireManchester United
    James JustinLeicester City
    Archie GrayTottenham Hotspur
    Kieran TrippierNewcastle United
    Myles Lewis-SkellyArsenal
  • Jude Bellingham Declan Rice EnglandGetty

    Milieux de terrain

    Au milieu de terrain, l'Angleterre dispose une fois de plus d'un large choix de joueurs de haut niveau. Declan Rice a joué unrôle déterminant tant en club qu'en sélection nationale, occupant avec autorité le poste de milieu défensif. Parallèlement, Jude Bellingham, Cole Palmer et Phil Foden sont des joyaux offensifs qui pourraient facilement s'imposer comme les joueurs phares de l'Angleterre lors du tournoi de l'année prochaine, surtout sous la houlette d'un tacticien comme Tuchel.

    Jack Grealish a bien commencé la saison en prêt à Everton après avoir quitté Manchester City, mais une grave blessure a compromis ses chances de participer à la Coupe du monde. La talentueuse star d'Aston Villa, Morgan Rogers, a fait valoir ses arguments pour être sélectionné, tout comme Adam Wharton et Elliot Anderson, qui ont tous deux été associés à un transfert à Manchester United.

    Conor Gallagher est de retour dans la course après son retour en Angleterre avec Tottenham, tandis qu'Eberechi Eze, Alex Scott de Bournemouth et Jordan Henderson seront également pris en considération. James Maddison espérait connaître une grande année avant la Coupe du monde, mais une blessure au ligament croisé antérieur lors de la pré-saison a mis fin à ses rêves de représenter l'Angleterre aux États-Unis.

    JoueurClub
    Cole PalmerChelsea
    Jude BellinghamReal Madrid
    Phil FodenManchester City
    Declan RiceArsenal
    Jack GrealishEverton
    Jacob RamseyNewcastle
    Harvey ElliotAston Villa
    Conor GallagherTottenham Hotspur
    Kobbie MainooManchester United
    Eberechi EzeArsenal
    Curtis JonesLiverpool
    Alex ScottBournemouth
    Morgan RogersAston Villa
    James McAteeNottingham Forest
    Jordan HendersonBrentford
    Elliot AndersonNottingham Forrest
    Adam WhartonCrystal Palace
  • Harry Kane England 2024Getty

    Attaquants

    Défense Tout comme au milieu de terrain et en défense, l'Angleterre dispose d'une attaque solide. Harry Kane, meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre et actuel capitaine, devrait une nouvelle fois mener l'attaque des Three Lions lors de la Coupe du monde cette année.

    Par ailleurs, Bukayo Saka, joueur d'Arsenal, est une autre option redoutable qui pourrait s'avérer décisive sur les ailes. Au début de la saison, Ollie Watkins était considéré comme le remplaçant naturel de Kane, mais une baisse de forme a ouvert la porte à des joueurs tels que Dominic Solanke, Dominic Calvert-Lewin ou même Ivan Toney.

    Le jeune Anthony Gordon est un autre talent prometteur qui pourrait s'épanouir sous la houlette de Tuchel. Marcus Rashford, qui a impressionné lors de son prêt à Barcelone, pourrait également jouer un rôle important, à condition qu'il obtienne une place dans l'équipe finale.

    De plus, Liam Delap et Jarrod Bowen sont deux options intéressantes que Tuchel pourrait envisager pour former une unité offensive polyvalente et dangereuse.

    JoueurClub
    Harry KaneBayern Munich
    Bukayo SakaArsenal
    Anthony GordonNewcastle United
    Ollie WatkinsAston Villa
    Dominic SolankeTottenham Hotspur
    Marcus RashfordBarcelone
    Jadon SanchoAston Villa
    Liam DelapChelsea
    Jarrod BowenWest Ham United
    Harvey BarnesNewcastle United
    Noni MaduekeArsenal
    Danny WelbeckBrighton
    Ethan NwaneriArsenal
    Dwight McNeilEverton
    Tammy AbrahamAston Villa
    Ivan ToneyAl-Ahli
    Reiss NelsonArsenal
  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    Les joueurs vedettes de l'Angleterre

    Comme le montre déjà la puissance de leur effectif, les Three Lions ne manquent pas de joueurs vedettes dans les deux zones du terrain. Néanmoins, certains sont tout simplement exceptionnels et les meilleurs à leur poste.

    Des joueurs comme Cole Palmer et Jude Bellingham ont atteint le sommet de leur art tant en club qu'en sélection nationale et seront à nouveau déterminants pour le destin de l'Angleterre lors du grand rendez-vous de l'année prochaine. En attaque, Harry Kane et Bukayo Saka joueront un rôle essentiel. Kane a battu tous les records de la Bundesliga avec le Bayern Munich, tandis que Saka continue de dominer la Premier League avec Arsenal malgré son jeune âge.

    Declan Rice, au poste de milieu défensif, sera un joueur clé pour maintenir le milieu de terrain des Three Lions, tandis que Marc Guehi devrait être le pilier et la figure clé de la défense de l'équipe de Tuchel.

    Trent Alexander-Arnold, quant à lui, a rejoint le Real Madrid cet été, après avoir passé neuf saisons avec l'équipe première de Liverpool. Il a été victime de plusieurs blessures, mais il devra livrer une bataille difficile contre Reece James pour s'imposer dans la zone la plus disputée du terrain pour l'Angleterre.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Composition probable de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026

    En matière de formation, Tuchel est connu pour sa flexibilité. Le manager allemand sait adapter son dispositif en fonction des exigences de la situation, et compte tenu de la richesse du vivier de talents dont il dispose avec l'Angleterre, on s'attend à ce qu'il fasse de même.

    Dans les cages, Jordan Pickford devrait conserver sa place de gardien titulaire. Cependant, Dean Henderson et Nick Pope pourraient également faire valoir leurs atouts dans les mois à venir.

    En défense, Tuchel devrait opter pour O'Reilly ou Shaw au poste d'arrière gauche. Lewis Hall, de Newcastle, pourrait être une option intéressante en tant que remplaçant, s'il parvient à devancer Lewis-Skelly et Spence. 

    Declan Rice est assuré d'être titulaire, Tuchel ayant jusqu'à présent privilégié Anderson comme partenaire. Devant eux, le trio offensif composé de Cole Palmer, Jude Bellingham et Bukayo Saka apporte créativité, talent et danger devant le but.

    En pointe, Harry Kane devrait une nouvelle fois mener l'attaque des Three Lions en tant que buteur principal.

    Composition probable de l'Angleterre (4-2-3-1) : Pickford ; James, Guehi, Konsa, O'Reilly ; Rice, Anderson ; Saka, Palmer, Bellingham ; Kane.

