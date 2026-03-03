Sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

L'Angleterre est sans aucun doute l'une des grandes puissances du football mondial, avec plusieurs joueurs légendaires ayant porté le maillot des Three Lions. Cependant, en matière de chance, l'équipe européenne a souvent été déçue. Malgré son statut historique, l'Angleterre n'a remporté qu'un seul trophée majeur, lors de la Coupe du monde de 1966, où elle a battu l'Allemagne pour décrocher le titre tant convoité.

Depuis ce triomphe emblématique, l'Angleterre a connu une série de déceptions sur la plus grande scène mondiale. Elle est passée à deux doigts de la finale lors de l'édition 2018 du tournoi, avant d'être éliminée par la Croatie en demi-finale, malgré une avance précoce.

En 2022, elle a été éliminée par la France en quarts de finale, Harry Kane ayant manqué une occasion cruciale d'égaliser dans les dernières minutes sur penalty. Tout comme lors de la Coupe du monde, l'Angleterre a connu une déception similaire lors du Championnat d'Europe.

N'ayant jamais remporté l'Euro, elle est passée tout près en 2021 et 2024, atteignant la finale lors de deux tournois consécutifs. Cependant, c'est l'Italie qui l'a battue en 2021, puis l'Espagne en 2024, marquant la fin du mandat de Gareth Southgate en tant que sélectionneur des Three Lions.

Désormais, avec Thomas Tuchel, spécialiste des phases finales, à la barre, les supporters anglais sont optimistes quant à la possibilité de briser enfin la malédiction qui dure depuis des décennies et de soulever le trophée emblématique lors de la prochaine Coupe du monde de la FIFA en 2026. Le trophée pourrait-il enfin revenir à la maison ? Évaluons leurs chances en examinant de plus près la force de leur équipe.