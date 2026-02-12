Sean Dyche limogé après 114 jours à la tête de Nottingham Forest, qui s'apprête à entrer dans l'histoire de la Premier League avec son quatrième entraîneur de la saison.

Dyche a évoqué son avenir devant les journalistes après avoir été hué lors du match contre les Wolves, les supporters de Forest étant de plus en plus déçus par son style de football : « Les gens peuvent exiger des changements, mais c'est toujours aux propriétaires de décider s'ils veulent ou non changer.

«Je travaille très dur. Je me soucie de ce club. Je l'ai clairement dit. Je travaille très dur. Je ne dis pas que les joueurs ne le font pas, mais nous, les membres du staff, nous le faisons, c'est notre travail. Vous savez, nous travaillons très dur. Si le propriétaire veut changer les choses, c'est à lui de décider, c'est comme ça que fonctionne le football aujourd'hui, c'est la réalité. »

L'ancien attaquant de Forest, Rob Earnshaw, a récemment expliqué à GOAL pourquoi Marinakis, qui n'a jamais peur de prendre de grandes décisions, est bon pour le jeu : « J'apprécie son implication. Je trouve ça incroyable et il mérite beaucoup de crédit, car il n'a pas seulement investi dans le club de football, il s'est pleinement investi pour mener le club vers le succès. Ça a été un sacré parcours, quelques années difficiles, mais ce ne serait pas Forest si c'était ennuyeux et si nous n'avions pas de personnalités.

Le football est une question de personnalité, et j'adore ça. Ils ne devraient pas rester assis là sans jamais s'exprimer dans la tribune. Ils font partie du club de football et leur personnalité s'exprime. Je suis tout à fait d'accord avec ça. »