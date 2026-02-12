Getty
Sean Dyche limogé après 114 jours à la tête de Nottingham Forest, qui s'apprête à entrer dans l'histoire de la Premier League avec son quatrième entraîneur de la saison.
Porte tournante : les trois entraîneurs de Nottingham Forest en 2025-2026
Dyche, qui faisait autrefois partie de l'équipe junior de Forest sous la houlette du légendaire Brian Clough, n'a été nommé qu'en octobre. Il était le troisième entraîneur principal des Reds depuis le début de la saison 2025-26.
Nuno Espirito Santo, qui avait permis au club de se qualifier pour les compétitions européennes la saison dernière, a été démis de ses fonctions le 9 septembre. Ange Postecoglou, qui venait de mettre fin à la série de défaites de Tottenham, a pris la relève.
Le tacticien australien a enchaîné huit matchs sans victoire en 39 jours avant d'être lui-même remercié. Dyche était considéré comme un choix solide pour éloigner Forest du danger de la relégation, mais il n'a disputé que 25 matchs, dont 10 victoires.
Prochain directeur sportif des Wolves : l'ancien entraîneur Pereira pressenti
Un match nul décevant contre les Wolves, au cours duquel Forest a tiré 35 fois au but sans trouver la cible, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, poussant le mystérieux propriétaire des Reds, Evangelos Marinakis, à prendre une nouvelle fois la décision de licencier l'entraîneur.
Un bref communiqué indiquait : « Le Nottingham Forest Football Club confirme que Sean Dyche a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal. Nous tenons à remercier Sean et son équipe pour leurs efforts pendant leur passage au club et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir. Nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment. »
Aucun club de Premier League n'a jamais eu quatre entraîneurs permanents au cours d'une même saison, ce qui signifie que Forest pourrait réécrire l'histoire. The Athletic fait partie des médias qui rapportent que l'ancien entraîneur des Wolves, Pereira, est pressenti pour occuper ce poste très convoité.
Pereira est sans club depuis son départ de Molineux en novembre. Il a supervisé une série de 10 matchs sans victoire depuis le début de la saison actuelle. Il a toutefois permis aux Wolves d'éviter les ennuis lors de sa première saison. Le Portugais de 57 ans est également bien connu de Marinakis, puisqu'il a permis à l'Olympiacos de remporter le doublé championnat-coupe de Grèce en 2014-2015.
L'énigmatique Marinakis brandit à nouveau la hache
Dyche a évoqué son avenir devant les journalistes après avoir été hué lors du match contre les Wolves, les supporters de Forest étant de plus en plus déçus par son style de football : « Les gens peuvent exiger des changements, mais c'est toujours aux propriétaires de décider s'ils veulent ou non changer.
«Je travaille très dur. Je me soucie de ce club. Je l'ai clairement dit. Je travaille très dur. Je ne dis pas que les joueurs ne le font pas, mais nous, les membres du staff, nous le faisons, c'est notre travail. Vous savez, nous travaillons très dur. Si le propriétaire veut changer les choses, c'est à lui de décider, c'est comme ça que fonctionne le football aujourd'hui, c'est la réalité. »
L'ancien attaquant de Forest, Rob Earnshaw, a récemment expliqué à GOAL pourquoi Marinakis, qui n'a jamais peur de prendre de grandes décisions, est bon pour le jeu : « J'apprécie son implication. Je trouve ça incroyable et il mérite beaucoup de crédit, car il n'a pas seulement investi dans le club de football, il s'est pleinement investi pour mener le club vers le succès. Ça a été un sacré parcours, quelques années difficiles, mais ce ne serait pas Forest si c'était ennuyeux et si nous n'avions pas de personnalités.
Le football est une question de personnalité, et j'adore ça. Ils ne devraient pas rester assis là sans jamais s'exprimer dans la tribune. Ils font partie du club de football et leur personnalité s'exprime. Je suis tout à fait d'accord avec ça. »
Calendrier des matchs de Nottingham Forest pour la saison 2025-26 : combien de matchs restent-ils aux Reds ?
Forest, qui a subi une défaite au troisième tour contre Wrexham, l'équipe de Ryan Reynolds et Rob Mac, ne participera pas à la FA Cup ce week-end. Le club a jusqu'au 19 février, date à laquelle il affrontera Fenerbahçe lors du match aller des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue Europa, pour trouver un nouveau manager.
Les Reds ont été associés à l'ancien entraîneur de Manchester City et de l'Italie, Roberto Mancini, lorsqu'ils ont rompu leurs liens avec Postecoglou. L'entraîneur de Fulham, Marco Silva, qui connaît bien Marinakis, a également été fortement associé à Forest. Celui qui prendra la relève héritera d'une équipe qui se trouve à seulement trois points de la zone de relégation de la Premier League, avec 12 matchs à jouer.
