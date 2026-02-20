Scott McTominay s'exprime clairement sur son avenir alors que l'on parle d'un retour en Premier League et d'une possible prolongation de contrat avec Naples

L'ancien milieu de terrain des Red Devils a tenu à démentir les rumeurs qui le liaient à un départ prématuré du Stadio Diego Armando Maradona. Depuis son arrivée en Italie, McTominay est devenu une figure centrale de la révolution tactique d'Antonio Conte, aidant les Partenopei à retrouver leur statut de prétendants au Scudetto. Sa transition en douceur vers le football italien aurait attiré l'attention de plusieurs clubs anglais, dont un retour potentiel à Old Trafford.

Cependant, le joueur de 29 ans insiste sur le fait qu'il reste entièrement concentré sur son environnement actuel. Il a précisé que son agent n'était en contact avec aucune partie extérieure, malgré les titres suggérant qu'un retour en Premier League pourrait être envisagé. McTominay a souligné sa satisfaction quant au mode de vie à Naples, notant que sa famille s'était bien installée dans la ville méditerranéenne.

« Mon agent n'a communiqué avec personne au sujet de mon avenir », a déclaré McTominay au Corriere dello Sport. « Il ne parle qu'avec moi et avec le club. Il n'a rien dit aux journaux. Je suis extrêmement heureux ici et, en ce qui me concerne, je suis un joueur de Naples ; c'est tout ce qui m'importe. L'avenir est très important et je me vois rester à Naples pendant longtemps. »