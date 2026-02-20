Getty Images
Scott McTominay s'exprime clairement sur son avenir alors que l'on parle d'un retour en Premier League et d'une possible prolongation de contrat avec Naples
McTominay met fin aux rumeurs de transfert
L'ancien milieu de terrain des Red Devils a tenu à démentir les rumeurs qui le liaient à un départ prématuré du Stadio Diego Armando Maradona. Depuis son arrivée en Italie, McTominay est devenu une figure centrale de la révolution tactique d'Antonio Conte, aidant les Partenopei à retrouver leur statut de prétendants au Scudetto. Sa transition en douceur vers le football italien aurait attiré l'attention de plusieurs clubs anglais, dont un retour potentiel à Old Trafford.
Cependant, le joueur de 29 ans insiste sur le fait qu'il reste entièrement concentré sur son environnement actuel. Il a précisé que son agent n'était en contact avec aucune partie extérieure, malgré les titres suggérant qu'un retour en Premier League pourrait être envisagé. McTominay a souligné sa satisfaction quant au mode de vie à Naples, notant que sa famille s'était bien installée dans la ville méditerranéenne.
« Mon agent n'a communiqué avec personne au sujet de mon avenir », a déclaré McTominay au Corriere dello Sport. « Il ne parle qu'avec moi et avec le club. Il n'a rien dit aux journaux. Je suis extrêmement heureux ici et, en ce qui me concerne, je suis un joueur de Naples ; c'est tout ce qui m'importe. L'avenir est très important et je me vois rester à Naples pendant longtemps. »
Napoli craint que le héros du Scudetto ne parte
Napoli est également conscient de l'intérêt manifesté par plusieurs équipes, dont l'ancien club de McTominay. Le directeur Leonardo Giammarioli a récemment admis qu'il craignait que le MVP de la Serie A 2024-25 ne soit tenté de retourner en Angleterre, reconnaissant qu'il « mériterait » d'être transféré dans une équipe de haut niveau.
« Oui, bien sûr que je suis inquiet. Mais en fin de compte, surtout Scott, qui est un très bon garçon, nous aimerions qu'il passe au niveau supérieur dans les prochaines années – peut-être pas maintenant, peut-être pas l'année prochaine, mais il le mérite », a déclaré Giammarioli.
Cependant, il a récemment été rapporté que l'international écossais prévoyait de quitter Naples cet été, avec pour objectif principal un retour en Premier League. Tuttomercatoweba rapporté que lui et sa petite amie, Cam Reading, souhaitaient déménager en Angleterre « dès que possible ».
Évolution tactique sous Conte
L'ascension de McTominay en Serie A témoigne de sa capacité d'adaptation sous la direction exigeante d'Antonio Conte. Après avoir joué un rôle essentiel dans le titre de champion de Serie A remporté la saison dernière, le héros écossais continue de briller dans l'équipe italienne. Il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en 23 matches de Serie A cette saison, et a marqué quatre fois lors de la campagne décevante de Naples en Ligue des champions.
Si les hommes de Conte n'ont pas réussi à maintenir leur régularité cette saison, c'est à l'entraîneur que McTominay attribue son ascension vers la célébrité depuis son départ d'Old Trafford.
« À Naples, j'ai progressé tant sur le plan tactique que physique », explique le milieu de terrain. « Sur le plan tactique, l'Italie est différente de la Premier League. J'ai dû m'adapter et apprendre très rapidement comment jouer, quels mouvements effectuer, comment me libérer, comment devenir un problème dans la surface adverse et aussi comment défendre. Ce fut un apprentissage enrichissant et j'ai apprécié chaque minute. »
Incertitudes quant aux blessures avant le match
Malgré son désir de poursuivre sur sa lancée, McTominay est actuellement engagé dans une course contre la montre pour être prêt pour le prochain match de championnat contre Naples. Un problème persistant au tendon a limité sa participation aux dernières séances d'entraînement, laissant Conte face à un casse-tête potentiel pour la composition de son milieu de terrain.
Le staff médical gérerait soigneusement sa charge de travail afin d'éviter une longue indisponibilité. Alors que les Partenopei affrontent l'Atalanta ce week-end, la disponibilité de l'international écossais reste incertaine.
