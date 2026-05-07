Le scénario des adieux de Carvajal au Real Madrid s’apparente à un véritable cauchemar. D’une part, le latéral espérait prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, mais le club n’a pas donné suite à sa demande. D’autre part, il ne devrait même pas pouvoir disputer un dernier match avec les Merengues.

Une fracture de la « phalange distale du cinquième orteil du pied droit », survenue il y a quelques jours, le contraint très probablement à rater les quatre dernières journées de Liga et, surtout, à mettre en péril sa participation à la Coupe du monde avec l’Espagne.

Titulaire à condition d’être en pleine forme, il n’a pourtant été que rarement épargné cette saison : sa dernière cape avec la Roja remonte au 4 septembre dernier, avant une série de blessures musculaires puis au genou. Il avait déjà manqué une grande partie de la saison précédente en raison d’une rupture du ligament croisé. Si sa convalescence se prolonge, le sélectionneur Luis de la Fuente pourrait se tourner vers Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ou Marcos Llorente (Atlético Madrid), ce dernier brillant particulièrement cette saison sous le maillot colchonero.