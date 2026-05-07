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Jonas Rütten

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Scénario catastrophe et chute dans l’indignité : une ère semble se clôturer au Real Madrid

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D. Carvajal

À l'exception d'une seule année, Dani Carvajal a passé l'ensemble de sa carrière au Real Madrid. La séparation semble désormais actée. On peine à imaginer une conclusion plus indigne pour cette époque.

Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid a informé Dani Carvajal, icône du club, que son contrat, qui expire cet été, ne sera pas renouvelé.

Cette décision met fin à l’ère la plus glorieuse de l’histoire récente du club, Carvajal étant le dernier témoin des équipes ayant conquis six Ligues des champions entre 2014 et 2024. 

  • L'été dernier, Luka Modric (AC Milan) et Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) avaient déjà fait leurs adieux. En 2024, Toni Kroos (fin de carrière) et Nacho Fernández (Al-Qadsiah) ont à leur tour quitté le club.

    Aujourd’hui, après près de 450 matchs officiels, Carvajal n’a plus d’avenir à Madrid. Le latéral droit a passé l’essentiel de sa carrière chez les Merengues. Il n’a quitté la capitale qu’une seule année, en 2012, lorsque le Bayer Leverkusen l’avait recruté alors qu’il évoluait dans l’équipe réserve du Real. 

    Mais, après une seule saison, les Merengues ont activé la clause de rachat et Carvajal est devenu un joueur clé de l’ère dorée du club.

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  • CarvajalGetty Images

    Dani Carvajal devrait quitter le Real Madrid sans disputer un dernier match.

    Le scénario des adieux de Carvajal au Real Madrid s’apparente à un véritable cauchemar. D’une part, le latéral espérait prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, mais le club n’a pas donné suite à sa demande. D’autre part, il ne devrait même pas pouvoir disputer un dernier match avec les Merengues.

    Une fracture de la « phalange distale du cinquième orteil du pied droit », survenue il y a quelques jours, le contraint très probablement à rater les quatre dernières journées de Liga et, surtout, à mettre en péril sa participation à la Coupe du monde avec l’Espagne.

    Titulaire à condition d’être en pleine forme, il n’a pourtant été que rarement épargné cette saison : sa dernière cape avec la Roja remonte au 4 septembre dernier, avant une série de blessures musculaires puis au genou. Il avait déjà manqué une grande partie de la saison précédente en raison d’une rupture du ligament croisé. Si sa convalescence se prolonge, le sélectionneur Luis de la Fuente pourrait se tourner vers Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ou Marcos Llorente (Atlético Madrid), ce dernier brillant particulièrement cette saison sous le maillot colchonero.

  • ArbeloaGetty Images

    Le Real Madrid plonge dans le chaos

    Sa dernière saison chez les Merengues semble d’ores et déjà compromise, virant au véritable désastre. Depuis plusieurs mois, le chaos s’est installé au Real. 

    Le départ très médiatisé de Xabi Alonso, suite à de prétendues dissensions avec l’encadrement, a d’abord été suivi par l’arrivée d’Álvaro Arbeloa, puis par une élimination surprise en Coupe face à Albacete, le titre de champion laissé filer au profit du FC Barcelone et une sortie prématurée en Ligue des champions contre le FC Bayern. Désormais, il n’est même pas rare que des joueurs en viennent aux mains à l’entraînement ou dans les vestiaires.

    Si cette saison doit marquer les adieux de Carvajal au maillot blanc, difficile d’imaginer un départ plus terne pour une icône du club.

  • Dani Carvajal : statistiques et données de performance

    ClubMatchsButsPasses décisifsCartons jaunesExpulsions
    Real Madrid44814651194
    Bayer Leverkusen361810-
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