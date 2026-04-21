En Keuken Kampioen Divisie, la deuxième division néerlandaise, la situation du FC Den Bosch donne lieu à un scénario paradoxal à l’approche de la 38^e et dernière journée, vendredi prochain. Avant d’affronter l’ADO Den Haag, le club occupe une confortable neuvième place, mais les calculs liés aux barrages d’accession à l’Eredivisie créent une situation inhabituelle.
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Scénario absurde aux Pays-Bas : un club doit perdre pour être promu
Avec sa 9^e place au classement, Den Bosch est bien parti pour atteindre les barrages de promotion. Toutefois, cette position n’est pas encore acquise, car tout dépendra de l’évolution du classement par période. Si Vitesse Arnhem remporte la 4^e période, la donne pourrait totalement changer. Actuellement 3^e du classement par période, derrière Willem II et ADO Den Haag, Vitesse est donc indirectement impliqué dans la course aux barrages.
Rappelons que, dans la Keuken Kampioen Divisie, la saison est découpée en quatre « périodes » de huit à dix journées chacune, chacune donnant lieu à un mini-classement indépendant du classement général. À l’issue de chaque période, l’équipe qui totalise le plus de points est couronnée « vainqueur de période ».
Une victoire de Den Bosch pourrait avoir des répercussions négatives.
Ces vainqueurs de phase se qualifient directement pour les barrages d’accession, qui se tiennent en fin de saison et attribuent, en plus des montées directes, les places pour l’Eredivisie. Ce format garde le suspense intact tout au long de l’exercice, car même les formations du milieu de tableau peuvent encore espérer l’accession en cas de série de bons résultats.
En cas de multiples victoires ou si une équipe n’est pas éligible à la promotion (comme les équipes « Jong », réserves de clubs établis), la place en barrages revient au meilleur club suivant de la période concernée ou du classement général.
Conséquence directe pour vendredi prochain : une victoire de Den Bosch face à l’ADO pourrait paradoxalement nuire à ses intérêts sportifs. En s’imposant, Den Bosch affaiblirait l’ADO tout en offrant à Vitesse la possibilité de remporter la période décisive. Au final, Den Bosch risquerait d’être évincé des play-offs malgré sa neuvième place au classement.
Vitesse a entamé le championnat avec une pénalité de douze points.
Scénario paradoxal : une défaite pourrait offrir au FC Den Bosch un billet pour les barrages de promotion. Si Den Bosch perd contre l’ADO, ce dernier, déjà qualifié, devancera le Vitesse au classement de la période. Le ticket supplémentaire, attribué à l’équipe la mieux classée n’ayant pas encore validé sa place au général, reviendrait alors à Den Bosch.
Une situation absurde où, sportivement, il vaudrait mieux perdre pour mieux rebondir.
Autre élément à souligner concernant Arnhem : le 31 juillet 2025, la fédération néerlandaise a annoncé l’exclusion du Vitesse pour des irrégularités financières et des problèmes de licence. Le club a immédiatement saisi les tribunaux et fait appel de cette décision. Le 3 septembre 2025, la cour d’appel a ordonné sa réintégration au championnat, mais en maintenant une partie de la sanction initiale : une pénalité de douze points.