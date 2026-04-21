Scénario absurde aux Pays-Bas : un club doit perdre pour être promu

Ces vainqueurs de phase se qualifient directement pour les barrages d’accession, qui se tiennent en fin de saison et attribuent, en plus des montées directes, les places pour l’Eredivisie. Ce format garde le suspense intact tout au long de l’exercice, car même les formations du milieu de tableau peuvent encore espérer l’accession en cas de série de bons résultats.

En cas de multiples victoires ou si une équipe n’est pas éligible à la promotion (comme les équipes « Jong », réserves de clubs établis), la place en barrages revient au meilleur club suivant de la période concernée ou du classement général.

Conséquence directe pour vendredi prochain : une victoire de Den Bosch face à l’ADO pourrait paradoxalement nuire à ses intérêts sportifs. En s’imposant, Den Bosch affaiblirait l’ADO tout en offrant à Vitesse la possibilité de remporter la période décisive. Au final, Den Bosch risquerait d’être évincé des play-offs malgré sa neuvième place au classement.