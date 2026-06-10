Scandale en vue à la Coupe du monde : un participant menace la FIFA d'interrompre les matchs

Selon la Fédération iranienne de football, les États-Unis auraient retiré in extremis les billets attribués à l’Iran pour ses matchs de groupe. Dans un communiqué, elle affirme que cette décision vise à « empêcher la présence de supporters iraniens dans les stades ».

Selon les règles de la FIFA, 8 % des places pour chacun de ses matchs lui étaient réservées. L’instance avait déjà commencé à vendre des billets pour les rencontres de groupe contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte, toutes programmées aux États-Unis, après avoir reçu son contingent.

« Dans une décision inattendue, les contingents attribués à la Fédération iranienne de football nous ont été retirés, et, dans les circonstances actuelles, nous ne sommes pas en mesure de mettre ne serait-ce qu’un seul billet à la disposition des supporters de l’équipe nationale », précise le communiqué. La fédération a qualifié cette décision de « contraire à l’esprit des compétitions internationales et au principe d’égalité entre les pays participants ».