Sarina Wiegman est convaincue que l'absence de nouvelles concernant son avenir en Angleterre ne « distraira » pas les Lionesses, qui se concentrent désormais sur les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027
Sarina Wiegman va-t-elle signer un nouveau contrat avec les Lionesses ?
La semaine dernière, l'entraîneur de l'équipe masculine d'Angleterre, Thomas Tuchel, a prolongé son contrat avec la Fédération anglaise de football, son précédent contrat ne devant courir que jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026. L'Allemand sera désormais à la tête des Three Lions jusqu'à la fin de l'Euro 2028, même si son mandat est pour l'instant difficile à évaluer, car il n'a pas encore participé à un tournoi majeur.
Face aux médias pour la première fois depuis l'annonce de cette nouvelle, il n'est peut-être pas surprenant que Wiegman ait été interrogée mardi sur son propre avenir, alors qu'elle annonçait sa première sélection anglaise pour 2026. La Néerlandaise a signé un contrat de quatre ans lorsqu'elle a pris ses fonctions en septembre 2021 et l'a prolongé début 2024 jusqu'en 2027, bien qu'elle se soit montrée évasive sur son avenir lorsqu'on lui a posé la question après la Coupe du monde féminine 2023.
Il est maintenant temps de se demander si Wiegman pourrait entamer un nouveau cycle avec l'équipe d'Angleterre, avec laquelle elle a connu un succès incroyable, remportant deux titres européens et atteignant la finale de la Coupe du monde.
« Pas de distraction » - Wiegman répond aux spéculations sur son avenir en Angleterre
Interrogée mardi lors d'une conférence de presse sur l'évolution de sa situation, Wiegman a répondu : « Non, il n'y a rien de nouveau. La Coupe du monde est encore loin. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes en discussion permanente et les deux parties sont toujours très satisfaites. Nous nous concentrons désormais pleinement sur ces qualifications. Nous voulons nous qualifier et le meilleur moyen d'y parvenir est [d'obtenir une qualification automatique] en juin. C'est notre objectif et c'est ce que nous allons faire en premier lieu. »
Pressée de questions sur le sujet, Wiegman a été interrogée sur la manière dont elle s'assure que les spéculations autour de son avenir avec les Lionesses ne deviennent pas une source de distraction pour son équipe, qui se concentre sur la qualification pour le tournoi au Brésil le plus rapidement possible. Elle a répondu : « Eh bien, il n'y a aucune distraction. Tout le monde est vraiment concentré sur cette qualification. Nous sommes très impatientes de commencer. C'est également très agréable de jouer contre l'Ukraine et l'Islande [le mois prochain, lors des premiers matchs de qualification], deux équipes que cette génération n'a jamais affrontées. Je suis enthousiaste à cette idée, l'équipe est enthousiaste à cette idée et je n'ai entendu personne dans mon équipe ou mon staff se préoccuper [de la question de mon avenir]. »
La campagne de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027 est sur le point de commencer
La campagne de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027 débutera début mars. Les Lionesses se retrouveront dans un groupe très difficile aux côtés de l'Espagne, qu'elles ont battue lors de l'Euro 2025 et contre laquelle elles ont perdu en finale de la Coupe du monde féminine 2023. Rares sont ceux qui contesteraient l'idée que l'Angleterre et l'Espagne sont actuellement les deux meilleures équipes du continent. Il sera donc fascinant de les voir s'affronter pour une seule place de qualification automatique.
L'Ukraine et l'Islande sont les deux autres équipes du groupe A3 et c'est dans cet ordre que l'Angleterre les affrontera au cours de la première semaine de mars. Les Lionesses se rendront en Turquie pour affronter l'Ukraine à Antalya le 3 mars, tandis que le City Ground de Nottingham Forest accueillera leur match à domicile contre l'Islande. L'Angleterre n'a pas joué contre l'Ukraine depuis 2014, et n'a pas affronté l'Islande depuis 2009.
Que se passera-t-il si l'Angleterre ne termine pas en tête de son groupe lors des qualifications pour la Coupe du monde ?
Si les Lionesses ne parviennent pas à terminer en tête de leur groupe de qualification, elles devront passer par les barrages. Les championnes d'Europe devront alors affronter une équipe moins bien classée lors d'un match aller-retour en octobre de cette année, avant de disputer un autre match aller-retour lors de la dernière trêve internationale de 2026. On peut toujours parier sur la victoire de l'Angleterre, compte tenu de son expérience et de ses qualités de championne, mais cela sera certainement plus compliqué.
