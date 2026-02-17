Sarina Wiegman est convaincue que l'absence de nouvelles concernant son avenir en Angleterre ne « distraira » pas les Lionesses, qui se concentrent désormais sur les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027

La semaine dernière, l'entraîneur de l'équipe masculine d'Angleterre, Thomas Tuchel, a prolongé son contrat avec la Fédération anglaise de football, son précédent contrat ne devant courir que jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026. L'Allemand sera désormais à la tête des Three Lions jusqu'à la fin de l'Euro 2028, même si son mandat est pour l'instant difficile à évaluer, car il n'a pas encore participé à un tournoi majeur.

Face aux médias pour la première fois depuis l'annonce de cette nouvelle, il n'est peut-être pas surprenant que Wiegman ait été interrogée mardi sur son propre avenir, alors qu'elle annonçait sa première sélection anglaise pour 2026. La Néerlandaise a signé un contrat de quatre ans lorsqu'elle a pris ses fonctions en septembre 2021 et l'a prolongé début 2024 jusqu'en 2027, bien qu'elle se soit montrée évasive sur son avenir lorsqu'on lui a posé la question après la Coupe du monde féminine 2023.

Il est maintenant temps de se demander si Wiegman pourrait entamer un nouveau cycle avec l'équipe d'Angleterre, avec laquelle elle a connu un succès incroyable, remportant deux titres européens et atteignant la finale de la Coupe du monde.