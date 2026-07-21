Santos : « Bernardo ressemble à Modric... et il va exploser aux côtés de Mbappé et Vinicius »

Santos a salué les qualités personnelles et techniques du joueur, déclarant dans un entretien accordé au journal espagnol "As" : « En tant que footballeur, tout le monde le connaît déjà, car il possède une qualité immense et voit le football comme très peu de joueurs dans le monde savent le faire. Son niveau en tant que joueur est tellement élevé qu'il est difficile de dire qu'il est au même niveau en tant qu'être humain, mais dans son cas, c'est la vérité. Il est attentionné, poli, aimable et formidable, et ses lèvres gardent toujours un sourire. Sur le plan personnel et humain, il est l'un des meilleurs joueurs que j'aie connus durant toute ma carrière, et le Real Madrid a recruté un phénomène à tous points de vue. »

Au sujet des atouts qui font de Silva un joueur différent sur le terrain, Santos a expliqué : « Son intelligence est la principale raison, car c'est un joueur très fort sur le plan technique et exceptionnel sur le plan tactique. Il comprend bien le match et sait lire chaque situation avec une précision extrême. Il sait toujours quoi faire du ballon et comment se positionner lorsqu'il ne l'a pas. Je l'ai utilisé comme milieu de terrain, comme meneur de jeu et même comme ailier, et sa performance a été excellente à tous les postes. »

Interrogé pour savoir si Bernardo Silva est toujours au sommet de son niveau à 31 ans, l'ancien sélectionneur du Portugal a répondu : « D'après ce que j'ai vu cette saison avec Manchester City, je dis oui. Je le connais parfaitement et je suis sûr qu'il a encore d'excellentes années devant lui. Il continue d'être au sommet de sa carrière et il le prouvera. Pour moi, il reste l'un des meilleurs joueurs du monde, et je pense que le Real Madrid a eu entièrement raison de le recruter et qu'il apportera un grand plus à l'équipe. »