Fernando Santos, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, a affirmé que la star Bernardo Silva représente « un phénomène à tous points de vue », saluant la nouvelle recrue du Real Madrid et soulignant que le joueur possède des qualités exceptionnelles qui font de lui l'un des meilleurs joueurs du monde.
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Santos : « Bernardo ressemble à Modric... et il va exploser aux côtés de Mbappé et Vinicius »
Au sommet de sa forme
Santos a salué les qualités personnelles et techniques du joueur, déclarant dans un entretien accordé au journal espagnol "As" : « En tant que footballeur, tout le monde le connaît déjà, car il possède une qualité immense et voit le football comme très peu de joueurs dans le monde savent le faire. Son niveau en tant que joueur est tellement élevé qu'il est difficile de dire qu'il est au même niveau en tant qu'être humain, mais dans son cas, c'est la vérité. Il est attentionné, poli, aimable et formidable, et ses lèvres gardent toujours un sourire. Sur le plan personnel et humain, il est l'un des meilleurs joueurs que j'aie connus durant toute ma carrière, et le Real Madrid a recruté un phénomène à tous points de vue. »
Au sujet des atouts qui font de Silva un joueur différent sur le terrain, Santos a expliqué : « Son intelligence est la principale raison, car c'est un joueur très fort sur le plan technique et exceptionnel sur le plan tactique. Il comprend bien le match et sait lire chaque situation avec une précision extrême. Il sait toujours quoi faire du ballon et comment se positionner lorsqu'il ne l'a pas. Je l'ai utilisé comme milieu de terrain, comme meneur de jeu et même comme ailier, et sa performance a été excellente à tous les postes. »
Interrogé pour savoir si Bernardo Silva est toujours au sommet de son niveau à 31 ans, l'ancien sélectionneur du Portugal a répondu : « D'après ce que j'ai vu cette saison avec Manchester City, je dis oui. Je le connais parfaitement et je suis sûr qu'il a encore d'excellentes années devant lui. Il continue d'être au sommet de sa carrière et il le prouvera. Pour moi, il reste l'un des meilleurs joueurs du monde, et je pense que le Real Madrid a eu entièrement raison de le recruter et qu'il apportera un grand plus à l'équipe. »
Le système du Real Madrid
Interrogé sur la manière dont le joueur s'intégrerait au trio composé de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham, Santos a déclaré : « Les grands joueurs savent s'adapter à chaque situation et à chaque circonstance du match. Bernardo est excellent dans ce domaine et n'aura aucun problème à évoluer là où on le lui demandera. Je suis certain que Mourinho a déjà en tête le rôle qu'il veut lui confier, et Bernardo l'exécutera de la meilleure des manières. »
Concernant la vive concurrence attendue dans l'attaque du Real Madrid, Santos a insisté sur la capacité du joueur à s'imposer : « Il est habitué à la concurrence, et sa qualité lui permettra de se faire une place dans le onze de départ. Je pense qu'il est appelé à jouer un rôle très important, et c'est précisément pour cela que Mourinho l'a réclamé. Il pourra peut-être évoluer davantage près de la ligne, sur l'aile droite, et parfois dans l'axe, mais où qu'on le place, il sera excellent grâce à son intelligence tactique et à sa lecture du jeu. Mourinho est un entraîneur intelligent et très pointu dans les concepts stratégiques, et il tirera de lui le meilleur. »
Sur la possibilité de le voir reculer à un poste plus bas, proche de la relance, Santos a expliqué : « Grâce à sa compréhension du jeu et à sa grande qualité, il peut le faire sans aucun problème. Nous avons d'ailleurs vu brièvement, face à l'Ouzbékistan, comment il a formé avec Bruno Fernandes le duo axial du milieu de terrain. Aux côtés d'un milieu à vocation plus centrale, il peut organiser parfaitement le jeu de l'équipe, mais à mon avis, il est d'autant plus utile qu'il se rapproche du but adverse. »
Quant au respect par le joueur de ses tâches défensives, Santos a affirmé : « Il l'a prouvé durant son passage à Manchester City. Il peut paraître fragile physiquement, mais sur le terrain, il dégage une énergie considérable et met toujours ses qualités au service de l'équipe. Il ne rechigne jamais à faire le moindre effort de course et intercepte souvent les passes adverses grâce à sa facilité de placement sur le terrain et à sa capacité à anticiper le jeu de l'adversaire. »
Le sosie de Modric
En comparant Silva à la star croate Luka Modric, Santos a déclaré : « Je n'aime pas trop comparer les joueurs, car chaque joueur a ses caractéristiques, mais il est évident qu'il existe une similitude entre eux dans leur manière de jouer. Et je dirais que les deux principaux points communs qu'ils partagent sont l'immense qualité technique et l'engagement total envers l'équipe. »
Santos a évoqué la pression attendue de la part des supporters au stade Santiago Bernabéu, après deux saisons décevantes, en expliquant : « Cela ne posera absolument aucun problème pour lui. Il possède une grande expérience, il a joué dans de grands clubs, et il saura gérer les plus hauts niveaux de pression et les exigences que réclame le Real Madrid. Bernardo sera pleinement à la hauteur de la responsabilité. »
Il a conclu : « Je suis totalement convaincu du succès de ce transfert. Je pense que les supporters du Real Madrid, un public expert et fin connaisseur qui a vu les meilleurs joueurs du monde dans son stade, adorera Bernardo Silva. Je crois qu'il ne décevra personne et qu'il dépassera de loin les attentes placées en lui. Il est extrêmement motivé, car il adore les défis, et celui qui l'attend est immense. C'est un joueur formidable et de grande valeur, et il montrera tout cela en portant le maillot blanc. »
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