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Santi Cazorla, légende d’Arsenal et de l’Espagne, annonce sa retraite
Cazorla met un terme à sa carrière
Cazorla a officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Le milieu de terrain, passé par Arsenal, a annoncé sa décision dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux, qu’il a qualifié de « choix le plus difficile de sa carrière ». À 41 ans, il a donc raccroché les crampons au Real Oviedo, le club de son enfance où tout avait commencé. Pour son dernier exploit, il a contribué à la remontée du club asturien en Liga, offrant ainsi une conclusion digne de son parcours.
Cazorla revient sur des adieux émouvants
Cazorla a officialisé sa retraite dans un message personnel, remerciant tous ceux qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière. Sa décision a suscité de nombreux hommages saluant à la fois ses exploits et sa résilience après avoir surmonté de graves blessures.
« On a l’impression que la vie tourne en rond jusqu’à ce qu’on se rende compte que certaines histoires ne finissent jamais vraiment. Elles ne font que nous ramener au début. Comme un 8 », a déclaré Cazorla. « Mon histoire n’a pas commencé dans un grand stade ni sous les projecteurs. Elle a commencé à Fonciello, sur un terrain ordinaire, avec un ballon et un petit garçon qui ne voulait qu’une chose : jouer au foot. À partir de là, petit à petit, j’ai trouvé ma voie et j’ai vécu tant de beaux moments. »
« J’ai traversé des moments inattendus, mais je n’ai jamais cessé d’essayer. Au final, je suis revenu, non pas pour tourner la page, mais pour revivre ces sensations et me rappeler pourquoi j’ai commencé. »
Une carrière construite sur la qualité et la résilience
Cazorla a connu des passages couronnés de succès à Villarreal, à Málaga et à Arsenal, où il a remporté deux FA Cups et est devenu l’un des chouchous des supporters à l’Emirates Stadium. Sur la scène internationale, il a disputé 81 sélections et a fait partie des équipes espagnoles vainqueurs du Championnat d’Europe en 2008 et 2012. Sa carrière a également été marquée par sa résilience. Il a dû surmonter une grave blessure au tendon d’Achille, ayant nécessité dix opérations et des greffes de peau, avant de retrouver le haut niveau et de prolonger sa carrière bien au-delà de la quarantaine, malgré la crainte d’une fin prématurée.
Il conclut : « Et maintenant, alors que tout s’estompe, que l’on raccroche les crampons et que le bruit laisse place au silence, tout devient clair. Car la fin n’était pas ailleurs : elle était chez moi, là où la magie a commencé. Certaines histoires ne se terminent jamais vraiment ; elles restent en vous pour toujours. Comme un 8 (le numéro de mon maillot). Comme l’infini. »
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Un héritage durable
Cazorla a tiré le rideau sur sa carrière de footballeur en revenant au Real Oviedo, le club où tout avait commencé avant que des problèmes financiers ne l’obligent à partir prématurément. Boucler la boucle dans ce maillot a concrétisé un rêve de toujours.