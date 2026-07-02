Santi Cazorla, légende d’Arsenal et de l’Espagne, annonce sa retraite

Cazorla a officialisé sa retraite dans un message personnel, remerciant tous ceux qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière. Sa décision a suscité de nombreux hommages saluant à la fois ses exploits et sa résilience après avoir surmonté de graves blessures.

« On a l’impression que la vie tourne en rond jusqu’à ce qu’on se rende compte que certaines histoires ne finissent jamais vraiment. Elles ne font que nous ramener au début. Comme un 8 », a déclaré Cazorla. « Mon histoire n’a pas commencé dans un grand stade ni sous les projecteurs. Elle a commencé à Fonciello, sur un terrain ordinaire, avec un ballon et un petit garçon qui ne voulait qu’une chose : jouer au foot. À partir de là, petit à petit, j’ai trouvé ma voie et j’ai vécu tant de beaux moments. »

« J’ai traversé des moments inattendus, mais je n’ai jamais cessé d’essayer. Au final, je suis revenu, non pas pour tourner la page, mais pour revivre ces sensations et me rappeler pourquoi j’ai commencé. »







