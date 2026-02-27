Getty Images Sport
« Sans importance » - Eddie Howe réagit avec irritation aux rumeurs liant Anthony Gordon à un transfert à Arsenal
Gordon recherché par Liverpool, Arsenal et Manchester United
Le leader de la Premier League, Arsenal, aurait également manifesté son intérêt pour l'ailier des Magpies, tandis que Manchester United suivrait Gordon de près. Le joueur de 25 ans, qui a récemment inscrit quatre buts lors de la victoire de Newcastle contre Qarabag en barrage de la Ligue des champions, a prolongé son contrat avec Newcastle jusqu'en octobre 2024 et il lui reste encore quatre ans à courir.
Cela n'a pas empêché les rivaux de Newcastle de manifester leur intérêt pour Gordon, malgré une saison médiocre devant les buts. En effet, Gordon n'a inscrit que trois buts et délivré deux passes décisives en 21 matches de championnat lors de la saison 2025-26.
À la veille du match de Newcastle contre Everton ce week-end, Howe a été interrogé sur les spéculations concernant l'avenir de Gordon au sein du club, que l'ancien entraîneur de Bournemouth a qualifiées de « non pertinentes ».
Dernières rumeurs « nouvelles » pour Howe
Howe a admis qu'il était impuissant à mettre fin aux rumeurs concernant l'avenir de Gordon au sein du club, mais que le joueur ne serait pas affecté par les rumeurs d'un départ cet été. S'exprimant vendredi, Howe a déclaré : « Je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand-chose à ce sujet. Je n'ai pas vu l'article, c'est donc une nouvelle pour moi. Mais nous sommes en pleine saison, nous sommes au milieu de certains des matchs les plus importants de sa carrière et qui sait ce qui va se passer au niveau international pour lui cet été.
Il n'a pas le temps de regarder à gauche ou à droite, il doit se concentrer pleinement sur l'avenir et le prochain match, et essayer d'être le meilleur possible.
Il m'a vraiment impressionné ces dernières semaines, je pense qu'il est dans une bonne passe. Il joue en position centrale, je trouve qu'il s'en sort très bien et nous voulons qu'il continue sur cette lancée. »
On a également demandé au joueur de 48 ans si les nouvelles rumeurs concernant son départ de Newcastle auraient un impact négatif sur la forme de Gordon, mais Howe admet que les spéculations font partie intégrante du métier de footballeur.
La spéculation « va de pair avec le territoire »
Au sujet des récentes rumeurs concernant le départ de Gordon et de l'impact que cela pourrait avoir sur l'ailier, Howe a ajouté : « Seulement s'il les lit, je suppose. À notre époque, les rumeurs et les spéculations sont monnaie courante.
Je ne vois probablement pas 90 % d'entre elles, je suis sûr que les joueurs en voient probablement plus que moi. Mais je pense que cela fait partie du métier d'être un joueur de haut niveau et de jouer à ce niveau, il y aura toujours des spéculations.
Je pense qu'il faut simplement les oublier et se concentrer sur le football, car comme nous le savons, avec notre calendrier, il y a tellement de matchs qu'il n'y a pas de temps pour les distractions. Nous devons être pleinement concentrés sur chaque match.
Je pense que cela n'a vraiment aucune importance. Tout dépend de la façon dont les joueurs réagissent. Si les joueurs s'en imprègnent et que cela les affecte, alors bien sûr, c'est négatif. Mais je pense qu'ils deviendront suffisamment solides pour ignorer cela et se concentrer sur le jeu.
Et je pense que ces choses ne deviennent vraiment importantes que lorsque les fenêtres sont ouvertes, et c'est à ce moment-là que les joueurs devraient, si tant est qu'ils le fassent, penser à leur avenir. Car entre-temps, tout ce qu'ils font a une incidence sur leur avenir. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est jouer à leur meilleur niveau, et c'est ce que je les encourage à faire. »
Newcastle cherche à améliorer ses mauvais résultats en championnat
Newcastle, qui affrontera Barcelone vendredi en huitièmes de finale de la Ligue des champions, cherchera à prolonger son impressionnante série de quatre victoires sur ses cinq derniers matchs.
Cependant, Howe n'a remporté qu'une seule victoire lors des six derniers matchs de championnat, tandis que son équipe a perdu quatre de ses cinq derniers matchs dans l'élite anglaise après sa défaite 2-1 à Manchester City le week-end dernier.
Newcastle disputera désormais deux matchs consécutifs à domicile, puisque le vainqueur de la Coupe EFL 2025 accueillera Everton puis Manchester United à St. James' Park dans les prochains jours.
