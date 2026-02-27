« Sans importance » - Eddie Howe réagit avec irritation aux rumeurs liant Anthony Gordon à un transfert à Arsenal

Howe a admis qu'il était impuissant à mettre fin aux rumeurs concernant l'avenir de Gordon au sein du club, mais que le joueur ne serait pas affecté par les rumeurs d'un départ cet été. S'exprimant vendredi, Howe a déclaré : « Je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand-chose à ce sujet. Je n'ai pas vu l'article, c'est donc une nouvelle pour moi. Mais nous sommes en pleine saison, nous sommes au milieu de certains des matchs les plus importants de sa carrière et qui sait ce qui va se passer au niveau international pour lui cet été.

Il n'a pas le temps de regarder à gauche ou à droite, il doit se concentrer pleinement sur l'avenir et le prochain match, et essayer d'être le meilleur possible.

Il m'a vraiment impressionné ces dernières semaines, je pense qu'il est dans une bonne passe. Il joue en position centrale, je trouve qu'il s'en sort très bien et nous voulons qu'il continue sur cette lancée. »

On a également demandé au joueur de 48 ans si les nouvelles rumeurs concernant son départ de Newcastle auraient un impact négatif sur la forme de Gordon, mais Howe admet que les spéculations font partie intégrante du métier de footballeur.