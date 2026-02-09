Ronaldo a pris la décision de se retirer de la course pour jouer à Nassr, après avoir vu le PIF, propriétaire des quatre principaux clubs du pays, autoriser Karim Benzema à passer d'Ittihad à Hilal, renforçant ainsi les rivaux les plus proches de Nassr dans la course au titre.

Cependant, la Ligue professionnelle saoudienne a réprimandé Ronaldo pour ses actions, publiant une déclaration dans laquelle elle déclare : « La Ligue professionnelle saoudienne est structurée autour d'un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles.

Les clubs ont leur propre conseil d'administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie appartiennent à ces clubs, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l'équilibre concurrentiel. Ce cadre s'applique de manière égale à l'ensemble de la ligue.

Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions au-delà de son propre club.

Les récents transferts démontrent clairement cette indépendance. Un club s'est renforcé d'une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s'agit là de décisions prises par les clubs, dans le respect des paramètres financiers approuvés.

La compétitivité de la ligue parle d'elle-même. Avec seulement quelques points séparant les quatre premiers, la course au titre est très ouverte. Ce niveau d'équilibre reflète un système qui fonctionne comme prévu.

L'accent reste mis sur le football, sur le terrain, là où il doit être, et sur le maintien d'une compétition crédible et compétitive pour les joueurs et les supporters. »