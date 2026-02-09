AFP
« Sans Cristiano Ronaldo, personne ne regarderait la Ligue professionnelle saoudienne » - Toni Kroos défend la star d'Al-Nassr après sa grève
La grève actuelle de Ronaldo
Selon A Bola, Ronaldo a déjà repris l'entraînement avec Al-Nassr après avoir manqué les deux derniers matchs en signe de protestation contre les transferts effectués en janvier. Nassr a désormais fixé la date de son retour, contre Al-Fateh le week-end prochain. Nassr affrontera Arkadag au Turkménistan en Ligue des champions asiatique 2 en milieu de semaine, mais Ronaldo ne devrait pas participer à ce match.
Aujourd'hui, son ancien coéquipier Kroos, qui a joué aux côtés du Portugais au Real, a défendu ses actions, insistant sur le fait que personne ne regarderait la Ligue professionnelle saoudienne s'il n'était pas actif dans la compétition.
Il a déclaré dans son podcast, selon O Jogo : « La ligue saoudienne est un phénomène étrange. Personne n'en avait entendu parler avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, et maintenant ils manquent de respect à l'homme qui les a fait connaître au monde entier. Si Cristiano part demain, cette ligue perdra tout son charme. Sans Ronaldo, personne ne regarderait la ligue saoudienne. »
- Getty Images Sport
La crise de colère de Ronaldo
Ronaldo a pris la décision de se retirer de la course pour jouer à Nassr, après avoir vu le PIF, propriétaire des quatre principaux clubs du pays, autoriser Karim Benzema à passer d'Ittihad à Hilal, renforçant ainsi les rivaux les plus proches de Nassr dans la course au titre.
Cependant, la Ligue professionnelle saoudienne a réprimandé Ronaldo pour ses actions, publiant une déclaration dans laquelle elle déclare : « La Ligue professionnelle saoudienne est structurée autour d'un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles.
Les clubs ont leur propre conseil d'administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie appartiennent à ces clubs, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l'équilibre concurrentiel. Ce cadre s'applique de manière égale à l'ensemble de la ligue.
Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions au-delà de son propre club.
Les récents transferts démontrent clairement cette indépendance. Un club s'est renforcé d'une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s'agit là de décisions prises par les clubs, dans le respect des paramètres financiers approuvés.
La compétitivité de la ligue parle d'elle-même. Avec seulement quelques points séparant les quatre premiers, la course au titre est très ouverte. Ce niveau d'équilibre reflète un système qui fonctionne comme prévu.
L'accent reste mis sur le football, sur le terrain, là où il doit être, et sur le maintien d'une compétition crédible et compétitive pour les joueurs et les supporters. »
Les ambitions de Ronaldo
Ronaldo gagne actuellement environ 400 000 livres sterling par jour, mais il a joué un rôle central dans la course au titre de Nassr cette saison.
Il a marqué 17 buts en 18 matchs de championnat, et on lui a même demandé de ne jamais prendre sa retraite, bien qu'il ait récemment fêté son 41e anniversaire.
La légende brésilienne Roberto Carlos a déclaré : « Cristiano ne peut pas s'arrêter, jamais. S'il décide un jour d'arrêter de jouer, je l'appellerai pour lui dire de ne pas arrêter. Il fait partie de ces joueurs qui représentent beaucoup, tant pour les clubs que pour l'équipe nationale, pour les enfants et pour les jeunes joueurs. Il ne devrait jamais arrêter de jouer au football, même si c'est avec une seule jambe ou en rampant. Il transmet beaucoup de force et d'énergie à tous les garçons qui veulent se lancer. »
« Pour ceux qui aiment Cristiano et le football, le voir continuer à écrire l'histoire et battre des records est merveilleux. Le seul joueur à avoir marqué 1 000 buts était Pelé, mais Cristiano pourrait rejoindre cette liste. Je le vois heureux et confiant dans le championnat saoudien. Je suis absolument certain qu'il atteindra ce cap. Il ne se blesse jamais. Il continue à bien jouer, c'est un modèle, le Portugal mérite des félicitations. »
- (C)Getty Images
Et ensuite ?
Al-Nassr affrontera Fateh lors de son prochain match de championnat le week-end prochain, et Ronaldo devrait faire son retour dans le onze de départ.

