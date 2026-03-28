Avec le départ de Daniel Maldini pour l'Atalanta, on avait promis plus de temps de jeu à Lazar Samardzic ; Palladino avait demandé au club de ne pas prendre en considération d'éventuelles offres, car il souhaitait le garder. Cependant, même en cette deuxième partie de saison, le milieu offensif serbe ne joue pas régulièrement, il se retrouve souvent sur le banc et ce rôle de joker au sein de l'effectif affecte également ses performances sur le terrain. Aujourd'hui, le joueur se concentre exclusivement sur la fin de saison avec l'Atalanta, mais cet été, il pourrait devenir un acteur majeur du mercato, plusieurs clubs l'ayant déjà inscrit sur leur liste.
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Samardzic sur le marché des transferts : le plan de l'Atalanta pour l'été
COMBIEN COÛTE SAMARDZIC ?
Pour l'instant, il faut le préciser, aucune demande officielle n'a encore été reçue : Samardzic est sous contrat jusqu'en 2029 avec un salaire d'environ 1,5 million d'euros par saison ; lorsque l'Atalanta l'avait recruté à l'Udinese, elle l'avait payé un peu moins de 20 millions d'euros, ce qui correspond à peu près à la somme que les Nerazzurri souhaiteraient obtenir pour le laisser partir. Par rapport à il y a quelques mois, en effet, le club n'exclut plus un éventuel transfert lors du prochain mercato et est prêt à évaluer d'éventuelles offres. Le joueur lui-même n'exclut pas non plus la possibilité de quitter Bergame ; si un projet jugé plus convaincant venait à se présenter, il l'envisagerait.
QUI L'AURAIT CRU EN JANVIER
Maurizio Sarri a toujours été un admirateur de Lazar Samardzic, pour lequel la Lazio s'était manifestée en janvier dernier, mais s'était heurtée au refus catégorique de l'Atalanta. La même réponse avait été donnée à la Fiorentina, autre club qui, en janvier, était prêt à faire une offre concrète, mais, sur la volonté des Nerazzurri, les discussions ne sont jamais allées au-delà d'une simple demande d'informations. L'ancien joueur de l'Udinese étant bloqué, Brescianini et Maldini étaient sur le départ et sont partis respectivement à la Fiorentina et à la Lazio. Mais la situation a désormais changé : Samardzic – qui avait également été pressenti pour rejoindre Galatasaray en janvier, mais sans qu’il n’y ait jamais eu de concrétisation – joue peu et pourrait bien partir cet été ; son aventure à Bergame pourrait bien toucher à sa fin.