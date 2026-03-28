Samardzic sur le marché des transferts : le plan de l'Atalanta pour l'été

Maurizio Sarri a toujours été un admirateur de Lazar Samardzic, pour lequel la Lazio s'était manifestée en janvier dernier, mais s'était heurtée au refus catégorique de l'Atalanta. La même réponse avait été donnée à la Fiorentina, autre club qui, en janvier, était prêt à faire une offre concrète, mais, sur la volonté des Nerazzurri, les discussions ne sont jamais allées au-delà d'une simple demande d'informations. L'ancien joueur de l'Udinese étant bloqué, Brescianini et Maldini étaient sur le départ et sont partis respectivement à la Fiorentina et à la Lazio. Mais la situation a désormais changé : Samardzic – qui avait également été pressenti pour rejoindre Galatasaray en janvier, mais sans qu’il n’y ait jamais eu de concrétisation – joue peu et pourrait bien partir cet été ; son aventure à Bergame pourrait bien toucher à sa fin.