Sam Kerr explique pourquoi elle n'est toujours pas « à 100 % » après sa blessure, la superstar de la WSL de Chelsea admettant avoir « douté d'elle-même »
L'attaquant de Chelsea s'est blessé au ligament croisé antérieur en 2024.
Chelsea a publié un communiqué après la confirmation de la blessure de Kerr en 2024, dans lequel on pouvait lire : « Tout le monde à Chelsea souhaite à Sam un prompt rétablissement. » Depuis, l'Australienne a eu du mal à se faire une place dans les plans de Sonia Bompastor, n'ayant disputé qu'un seul match de championnat, tout en effectuant 13 apparitions supplémentaires en tant que remplaçante pour les Blues.
Le temps de récupération habituel pour une blessure au ligament croisé antérieur est compris entre neuf et douze mois, mais Kerr a passé dix-huit mois difficiles loin des terrains avant de faire son retour en septembre dernier. Un problème lié à une greffe chirurgicale qui est resté inaperçu pendant dix mois a prolongé le temps de récupération de l'Australienne.
Kerr est toutefois de retour dans l'équipe australienne avant le match d'ouverture de la Coupe d'Asie contre les Philippines à Perth dimanche. À 32 ans, elle revient sur son absence du terrain.
Kerr estime « environ 85 % ».
S'adressant aux médias samedi, l'attaquant a déclaré : « Ça s'est fait par vagues. Je pense qu'au début, quand je suis revenu de la Ligue des champions avec Chelsea au début de la saison, je me sentais vraiment bien.
Puis j'ai probablement connu un petit passage à vide, mais à partir de décembre, quand j'ai commencé à marquer davantage de buts et à me sentir à nouveau détendue et confiante en mes capacités, j'ai vraiment commencé à me sentir au meilleur de ma forme.
Mais j'ai été entourée de personnes formidables et je me sens chez moi avec les Matildas, c'est donc un endroit idéal pour me réinstaller et être moi-même. »
Quand on lui a demandé comment elle se sentait sur une échelle de 1 à 100, Kerr a répondu : « Je dirais que je suis probablement à 85 ou plus. Je ne veux pas dire que je suis déjà à 100. Je n'ai pas encore eu de match où je me suis sentie complètement moi-même, mais je dirais environ 85 % ou plus. »
L'attaquant avoue être « triste » à la veille de la Coupe d'Asie
Les Matildas espèrent remporter la Coupe d'Asie pour la première fois depuis 2010. Kerr faisait partie de l'équipe australienne à l'époque, alors âgée de 16 ans, et avait connu le succès international avec l'équipe nationale.
Kerr est la seule membre restante de l'équipe qui joue encore, ce qui, comme elle l'admet, la rend « triste ». « Cela me rend triste d'être la dernière à rester », a déclaré Kerr. « Encore aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs moments de ma carrière footballistique.
Et je sais à quel point cette équipe veut gagner quelque chose ensemble. Je sais à quel point chaque joueuse veut gagner quelque chose pour les Matildas. »
L'Australie a plusieurs soucis physiques à gérer avant la Coupe d'Asie. Mary Fowler n'a disputé que deux matchs depuis qu'elle s'est blessée au ligament croisé antérieur, la gardienne Mackenzie Arnold s'est à peine entraînée, tandis que Kyra Cooney-Cross, d'Arsenal, n'était pas présente à l'entraînement ouvert, ce qui a semé le doute quant à sa disponibilité pour le match d'ouverture dimanche.
Les blessures ne sont plus le sujet de conversation principal pour Kerr
Kerr a également admis qu'elle était ravie de participer au tournoi sans avoir à se concentrer sur sa blessure. Kerr s'était déchiré le mollet gauche à la veille de la Coupe du monde 2023 en Australie, puis s'était blessée au mollet droit avant la défaite en match pour la troisième place contre la Suède, alors que les Matildas avaient atteint les demi-finales.
« Je suis vraiment impatiente de participer à un tournoi sans avoir à parler de mon mollet gauche », a déclaré Kerr.
« J'ai parcouru un long chemin depuis mon retour après ma blessure au ligament croisé antérieur, donc je suis vraiment très enthousiaste et reconnaissante d'être de retour ici, de pouvoir jouer au football, d'apprécier l'entraînement et de profiter de tout ce qui va avec l'équipe.
Évidemment, le dernier tournoi ne s'est pas déroulé comme je l'aurais souhaité personnellement, mais au niveau de l'équipe, ce fut un tournoi incroyable. Je me sens donc vraiment chanceuse d'être à nouveau ici pour un tournoi majeur sur mon sol natal.
La plupart des gens n'ont pas la chance de disputer un seul tournoi à domicile au cours de leur carrière. Le fait que nous ayons deux occasions est donc un immense honneur. »
