Sam Kerr explique pourquoi elle n'est toujours pas « à 100 % » après sa blessure, la superstar de la WSL de Chelsea admettant avoir « douté d'elle-même »

Chelsea a publié un communiqué après la confirmation de la blessure de Kerr en 2024, dans lequel on pouvait lire : « Tout le monde à Chelsea souhaite à Sam un prompt rétablissement. » Depuis, l'Australienne a eu du mal à se faire une place dans les plans de Sonia Bompastor, n'ayant disputé qu'un seul match de championnat, tout en effectuant 13 apparitions supplémentaires en tant que remplaçante pour les Blues.

Le temps de récupération habituel pour une blessure au ligament croisé antérieur est compris entre neuf et douze mois, mais Kerr a passé dix-huit mois difficiles loin des terrains avant de faire son retour en septembre dernier. Un problème lié à une greffe chirurgicale qui est resté inaperçu pendant dix mois a prolongé le temps de récupération de l'Australienne.

Kerr est toutefois de retour dans l'équipe australienne avant le match d'ouverture de la Coupe d'Asie contre les Philippines à Perth dimanche. À 32 ans, elle revient sur son absence du terrain.