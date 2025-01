Combien gagnent annuellement les joueurs de Los Merengues et qui reçoit le plus sur son compte ?

Dire que le Real Madrid est l'un des plus grands clubs du monde n'est pas exagéré, et pas seulement sur le plan sportif. Financièrement, peu de clubs sont aussi bien gérés que le Real Madrid. Et le fait qu'ils soient parmi les clubs les plus précieux presque année après année témoigne de leur conseil dirigé par Florentino Perez.

Au cours des cinq dernières années environ, le Real Madrid a modifié sa politique de transfert, passant de dépenses exorbitantes sur des joueurs confirmés à investir dans des agents libres et de jeunes stars ayant le potentiel de devenir des joueurs qui marquent une génération. Certes, il y a l'achat occasionnel de Jude Bellingham tous les deux à trois ans, mais ils ont acquis Kylian Mbappé gratuitement, et pourraient recruter Trent Alexander-Arnold de la même manière cet été.

Le club continue de surveiller le montant qu'il paie en salaires à chaque joueur. Mbappé, par exemple, a dû accepter une réduction de salaire significative après avoir quitté le PSG. Cependant, leur masse salariale annuelle reste parmi les plus élevées au monde.

Alors, qui est le mieux rémunéré au Santiago Bernabeu cette saison ? Et qui est à l'opposé du spectre ?

GOAL s'est penché sur les chiffres de Capology et a trouvé les réponses !

*Les salaires sont bruts et sur une base annuelle