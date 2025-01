Salaires du Paris Saint-Germain : Qui est le joueur le mieux payé chez Les Parisiens ?

Le Paris Saint-Germain est considéré comme l'une des puissances du football européen, avec sa domination en Ligue 1 qui consolide son statut. L'acquisition par le milliardaire qatari Nasser al-Khelaifi a propulsé le PSG sur la scène mondiale, tant sur le terrain qu'en dehors.

Malgré leur succès national, la quête du PSG pour le trophée de la Ligue des champions de l'UEFA reste insaisissable, ce qui est surprenant compte tenu de leur force financière et de leur historique de signature de talents de premier ordre comme Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Cet échec à sécuriser le prix le plus prestigieux d'Europe a été un grand mystère pour le club.

Cependant, suite au départ de Mbappé, le PSG a modifié sa stratégie. L'accent est désormais mis sur la construction d'une équipe qui équilibre le potentiel jeune avec des joueurs expérimentés. Le club vise à investir dans de jeunes talents capables de livrer des performances de classe mondiale à long terme, tout en dépensant encore beaucoup, dans l'espoir de finalement capturer le titre de la Ligue des champions qu'ils convoitent depuis longtemps.

Alors, qui est le plus gros salaire au Parc des Princes cette saison ? Et qui est à l'autre bout du spectre ?

GOAL a exploré les chiffres de Capology et a trouvé la réponse !

*Les salaires sont bruts et sur une base annuelle