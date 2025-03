Le salaire scandaleux de Riyad Mahrez enfin dévoilé !

Combien gagne Riyad Mahrez en jouant dans la Saudi Pro League après son transfert de Manchester City en 2023 ?

Riyad Mahrez a fait sensation sur la scène du football après avoir conduit Leicester City au titre de Premier League lors de la saison 2015-2016 et s'être assuré un transfert lucratif à Manchester City, où il est redevenu un élément important de son équipe.

Mais la star algérienne a fait un transfert à Al Ahli en 2023 après avoir passé cinq saisons à l'Etihad. Compte tenu du talent et des capacités de Mahrez, l'équipe saoudienne a dû débourser des sommes considérables pour obtenir sa signature et il est actuellement l'un des joueurs les mieux payés du club et de la ligue en jouant pour Al Ahli.

Mais combien gagne-t-il exactement en jouant pour eux? Découvrons-le!

L'article continue ci-dessous

GOAL a exploré les chiffres de Capology et a découvert!

*Les salaires sont bruts