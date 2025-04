Salaire de Jules Koundé : Combien gagne la star de Barcelone par semaine et par an en Liga ?

Tout ce qu'il faut savoir sur le salaire de Jules Koundé à Barcelone

Le latéral français Jules Kounde a effectué son transfert lucratif de Séville à Barcelone à l'été 2022 et est rapidement devenu une figure clé au Camp Nou, évoluant soit au poste d'arrière droit, soit dans une position plus centrale.

Sa force et son efficacité en font l'un des membres les plus intégraux de l'équipe et le défenseur polyvalent est bien rémunéré pour ses contributions.

En plus d'être un titulaire régulier, il est également l'un des joueurs les mieux payés du club.

L'article continue ci-dessous

Mais combien exactement l'ancien joueur de Séville gagne-t-il en jouant à Barcelone ?

GOAL a examiné les chiffres avec Capology et l'a découvert !

*Les salaires sont bruts