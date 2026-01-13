Alors que Liverpool peine sans lui, Mohamed Salah, lui, est en mission au Maroc. « J'ai presque tout gagné », a-t-il déclaré. « Mais c'est ce titre que j'attends ». La bonne nouvelle, c'est qu'il n'en est plus très loin. La mauvaise, c'est que Sadio Mané se dresse une nouvelle fois sur sa route. Car la superstar sénégalaise a toujours été l'un de ses plus grands rivaux. Même quand ils étaient coéquipiers.
Salah - Mané : l'ultime bataille de deux géants pour un rêve africain
- AFP
"Jamais les meilleurs amis"
Aux côtés de Roberto Firmino, Salah et Mané ont formé l'une des lignes d'attaque les plus redoutables de l'histoire. Mais comme l'a révélé le Brésilien dans son autobiographie, ils n'ont « jamais été les meilleurs amis ». « Il était rare de les voir se parler », a-t-il écrit. On se souvient tous de cette prise de bec mémorable à Burnley, où Mané, furieux de l'égoïsme de Salah, avait laissé éclater sa colère sur le banc. Pour le grand public, ce fut un choc. Pas pour Firmino. « Ça couvait depuis la saison précédente », a-t-il révélé. « J'étais au milieu d'eux, je voyais les regards, les grimaces, l'insatisfaction. Mon rôle, c'était de désamorcer, de jeter de l'eau sur le feu ».
- AFP
Une rivalité nationale ?
Malgré tout, leur relation de travail est toujours restée professionnelle. Mais pourquoi ne se sont-ils jamais vraiment entendus en dehors du terrain ? Firmino s'est demandé si la rivalité entre l'Égypte et le Sénégal n'y était pas pour quelque chose. Une hypothèse peu probable, les deux hommes ne s'étant affrontés que deux fois avant de devenir coéquipiers. Cependant, les trois duels titanesques du printemps 2022, en finale de la CAN puis en barrages pour la Coupe du Monde, ont sans doute contribué au départ de Mané de Liverpool. Mais même à ce moment-là, alors qu'il venait d'offrir la victoire aux siens, Mané a tout de suite été consoler un Salah en larmes. Un geste fort, qui a confirmé les dires de l'Égyptien : « Nous n'avons jamais été très proches, mais nous nous sommes toujours respectés ».
- AFP
"Mo est un gars sympa"
De son côté, Mané a toujours insisté sur le fait que cette rivalité avait été exagérée. « Je suis quelqu'un de calme, mais je suis ami avec tout le monde. Et je pense que Mo est aussi un gars très sympa », a-t-il déclaré. « Sur le terrain, parfois il me passait le ballon, parfois non. Seul Bobby [Firmino] était là pour partager ». Il est revenu sur l'incident de Burnley : « Le lendemain, il est venu me parler. Il m'a dit : 'Tu penses que je n'ai pas voulu te passer le ballon ? Je n'ai rien contre toi. Si je peux te la donner, je le ferai'. Je lui ai répondu que ce n'était pas personnel, mais qu'il pouvait me la donner plus souvent. Depuis ce jour, on est devenus encore plus proches. Il veut juste marquer, marquer, marquer. Je lui ai dit que je pouvais l'aider ».
- AFP
"Le seul titre qui me manque"
Salah a d'ailleurs souvent rappelé qu'il était le joueur qui avait délivré le plus de passes décisives à Mané. Une manière typique de l'Égyptien de rappeler sa propre valeur. Son statut de légende à Liverpool est assuré. Mais il sait très bien que son héritage international se joue cette semaine. « Il est important pour moi que les Égyptiens soient fiers de moi », a-t-il déclaré. « Je pense que personne en Égypte ne veut plus que moi remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai tout gagné, sauf ce titre ». Il en a été si proche, avec deux finales perdues. Quand il dit qu'il supporte le poids des attentes depuis un moment, c'est un euphémisme.
- AFP
"Ils peuvent brûler ta maison"
Mané a connu cette pression. Il sait ce que c'est de porter les espoirs de toute une nation. Et il a avoué ne s'être senti respecté au Sénégal qu'après avoir remporté la CAN. « Parfois, je jouais mal à cause de ça », a-t-il confié. « Les gens disaient : 'Tu ne joues bien qu'à Liverpool'. Je n'avais aucun respect. J'avais beau gagner la Premier League ou la Ligue des Champions, ça ne comptait pas. En Europe, c'est différent. Mais en Afrique, ils peuvent brûler ta maison pour rien. Pour eux, il n'y a que l'équipe nationale. C'est pour ça que la pression est si grande. Je devais la gagner ».
- AFP
Le dernier combat des géants
Malheureusement pour Salah, si Mané s'est senti libéré depuis 2021, il n'est pas moins déterminé à remporter une deuxième CAN. « Gagner quelque chose avec mon pays, c'est le plus grand accomplissement de ma carrière », a-t-il expliqué. Mais si Mané veut soulever à nouveau le trophée, Salah, lui, en a désespérément besoin. Il aborde d'ailleurs cette compétition avec la ferveur d'un débutant. Il est tout sourire, malgré sa situation compliquée en club. Il dit que c'est le « meilleur groupe » avec lequel il ait jamais joué.
Pourtant, sur le papier, les chances sont contre lui. Il n'est que l'un des trois joueurs de l'effectif égyptien à évoluer en Europe, contre 23 pour le Sénégal. Mais avec un Salah au sommet de son art, tout est possible. Il est en mission, avec déjà cinq contributions décisives en quatre matchs. Un seul homme a fait mieux durant la même période : Sadio Mané, bien sûr, avec 19. La scène ne pourrait être mieux plantée pour ce qui ressemble à la conclusion parfaite de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire récente. Salah contre Mané. Jamais les meilleurs amis, mais pas les pires ennemis non plus. Juste deux footballeurs fantastiques, déterminés à rendre leur peuple fier.