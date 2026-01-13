Salah - Mané : l'ultime bataille de deux géants pour un rêve africain

Malheureusement pour Salah, si Mané s'est senti libéré depuis 2021, il n'est pas moins déterminé à remporter une deuxième CAN. « Gagner quelque chose avec mon pays, c'est le plus grand accomplissement de ma carrière », a-t-il expliqué. Mais si Mané veut soulever à nouveau le trophée, Salah, lui, en a désespérément besoin. Il aborde d'ailleurs cette compétition avec la ferveur d'un débutant. Il est tout sourire, malgré sa situation compliquée en club. Il dit que c'est le « meilleur groupe » avec lequel il ait jamais joué.

Pourtant, sur le papier, les chances sont contre lui. Il n'est que l'un des trois joueurs de l'effectif égyptien à évoluer en Europe, contre 23 pour le Sénégal. Mais avec un Salah au sommet de son art, tout est possible. Il est en mission, avec déjà cinq contributions décisives en quatre matchs. Un seul homme a fait mieux durant la même période : Sadio Mané, bien sûr, avec 19. La scène ne pourrait être mieux plantée pour ce qui ressemble à la conclusion parfaite de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire récente. Salah contre Mané. Jamais les meilleurs amis, mais pas les pires ennemis non plus. Juste deux footballeurs fantastiques, déterminés à rendre leur peuple fier.

