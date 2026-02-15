Ronaldo a désormais à son palmarès les titres de Premier League, de Liga, de Serie A, de Ligue des champions, de Championnat d'Europe et de Ligue des nations, ainsi que cinq Ballons d'or et d'innombrables entrées dans les livres d'histoire.

Il a encore des objectifs à atteindre, avec un jalon notable désormais à sa portée. Nani a déjà déclaré : « Il atteindra facilement les 1 000 buts, je n'en doute pas. C'est un jalon important pour lui, quelque chose qu'il a en tête depuis des années.

Il veut atteindre les 1 000 buts documentés, car d'autres joueurs comme Pelé ou Romario ont prétendu avoir atteint ce chiffre, mais tous leurs buts n'ont pas été enregistrés. Cristiano pourrait faire un film avec tous les siens. Il y arrivera, même s'il doit pour cela aller dans la ligue professionnelle la plus basse du monde. Mais il n'en aura pas besoin. »

Nani a ajouté à propos de la longévité de Ronaldo, qui pourrait encore jouer pendant plusieurs années : « Rien ne me surprend. Cristiano a toujours su exactement ce qu'il voulait. Quand on a les idées aussi claires sur ses priorités et qu'on est bien entouré, tout devient plus facile.

C'est son refus d'abandonner qui a fait de lui l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Même aujourd'hui, à 40 ans, il continue d'étonner les gens, mais pas moi. J'espère qu'il maintiendra le même niveau que lors des qualifications et qu'il deviendra un joueur important pour Roberto Martinez lors de la Coupe du monde. Les buts ne disparaissent pas. »

Nani fait partie de ceux qui ont suggéré que la Coupe du monde 2026 ne serait peut-être pas le dernier tournoi international de Ronaldo. Il a déclaré : « J'espère qu'il jouera à l'Euro. Cela dépendra de son état physique, de l'absence de blessures et de sa motivation à continuer à concourir comme il le fait depuis plus de 20 ans. Mais si quelqu'un peut accomplir quelque chose d'aussi extraordinaire que de jouer l'Euro à 43 ans, c'est bien Cristiano. »