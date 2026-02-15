Getty
Traduit par
« S'il ne gagnait pas, il pleurait ! » - Cristiano Ronaldo a toujours été mauvais perdant, comme l'explique son ancien coéquipier à Manchester United et au Portugal, qui décrit son état d'esprit de GOAT (Greatest Of All Time, le plus grand de tous les temps)
Comment la superstar portugaise Ronaldo est devenu le plus grand joueur de tous les temps
Ronaldo a fait ses débuts au Sporting, dans son pays natal, où son potentiel évident a été remarqué pour la première fois à Lisbonne. Nani a également fait partie des rangs de l'académie, ce qui lui a permis d'assister aux premiers pas vers la célébrité.
Tout ne s'est pas toujours passé sans encombre pour le futur vainqueur du Ballon d'Or, Ronaldo ayant dû tirer d'importantes leçons de revers douloureux. Ceux-ci ont finalement contribué à faire de lui le joueur qu'il est aujourd'hui, le plus grand joueur portugais de tous les temps étant toujours au sommet de sa forme à 41 ans.
- Getty Images
Les premières déceptions ont fait pleurer Ronaldo
Nani n'a jamais douté que son compatriote deviendrait une icône mondiale, son rythme de travail acharné étant remarqué dès son plus jeune âge. L'ancien ailier du Sporting et de Manchester United a déclaré à FourFourTwo, lorsqu'on lui a demandé si Ronaldo était destiné à devenir une grande star alors qu'il était encore un adolescent plein d'espoir : « À l'époque, nous ne pensions pas à tout cela, nous jouions simplement et nous nous amusions.
Nous avions l'ambition et le rêve de devenir un jour footballeurs professionnels, mais nous savions aussi que, tant que nous n'y étions pas arrivés, ce n'était guère plus qu'une illusion. Finalement, tout s'est passé très vite : des opportunités se sont présentées et nous ne les avons pas laissées passer. L'esprit de sacrifice dont nous faisions preuve à un si jeune âge a été déterminant. »
Nani ajoute : « Même enfant, il se démarquait déjà de tous les autres. Il savait exactement ce qu'il voulait. Cristiano vivait le football avec une passion énorme : s'il ne gagnait pas ou si les choses ne se passaient pas bien, il pleurait. Cela montrait à quel point il était engagé et l'intensité avec laquelle il vivait le jeu. »
Ronaldo devrait atteindre les 1 000 buts et prolonger sa carrière
Ronaldo a désormais à son palmarès les titres de Premier League, de Liga, de Serie A, de Ligue des champions, de Championnat d'Europe et de Ligue des nations, ainsi que cinq Ballons d'or et d'innombrables entrées dans les livres d'histoire.
Il a encore des objectifs à atteindre, avec un jalon notable désormais à sa portée. Nani a déjà déclaré : « Il atteindra facilement les 1 000 buts, je n'en doute pas. C'est un jalon important pour lui, quelque chose qu'il a en tête depuis des années.
Il veut atteindre les 1 000 buts documentés, car d'autres joueurs comme Pelé ou Romario ont prétendu avoir atteint ce chiffre, mais tous leurs buts n'ont pas été enregistrés. Cristiano pourrait faire un film avec tous les siens. Il y arrivera, même s'il doit pour cela aller dans la ligue professionnelle la plus basse du monde. Mais il n'en aura pas besoin. »
Nani a ajouté à propos de la longévité de Ronaldo, qui pourrait encore jouer pendant plusieurs années : « Rien ne me surprend. Cristiano a toujours su exactement ce qu'il voulait. Quand on a les idées aussi claires sur ses priorités et qu'on est bien entouré, tout devient plus facile.
C'est son refus d'abandonner qui a fait de lui l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Même aujourd'hui, à 40 ans, il continue d'étonner les gens, mais pas moi. J'espère qu'il maintiendra le même niveau que lors des qualifications et qu'il deviendra un joueur important pour Roberto Martinez lors de la Coupe du monde. Les buts ne disparaissent pas. »
Nani fait partie de ceux qui ont suggéré que la Coupe du monde 2026 ne serait peut-être pas le dernier tournoi international de Ronaldo. Il a déclaré : « J'espère qu'il jouera à l'Euro. Cela dépendra de son état physique, de l'absence de blessures et de sa motivation à continuer à concourir comme il le fait depuis plus de 20 ans. Mais si quelqu'un peut accomplir quelque chose d'aussi extraordinaire que de jouer l'Euro à 43 ans, c'est bien Cristiano. »
- Getty
Transfer Talk : un transfert vers la MLS envisagé après la grève de la Saudi Pro League
Beaucoup pensent que Ronaldo continuera à jouer jusqu'à l'âge de 50 ans, car il n'y a aucune raison pour qu'il se retire alors qu'il est encore au sommet de sa forme. Un autre nouveau défi a récemment fait l'objet de spéculations, CR7 envisageant un transfert - qui pourrait le mener à rejoindre Lionel Messi en MLS - après avoir mené une grève avec Al-Nassr dans la Ligue professionnelle saoudienne.
Publicité