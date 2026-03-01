Getty/GOAL
« S'il est coupable, sa carrière chez moi est terminée » - José Mourinho met en garde l'ailier du Benfica Gianluca Prestianni au sujet de l'affaire de racisme impliquant Vinicius Jr
Présomption d'innocence
S'adressant aux médias au sujet de l'enquête visant son ailier argentin de 20 ans, Mourinho s'est efforcé de rester neutre. Il a insisté sur le fait que le public et les instances dirigeantes devaient respecter la procédure judiciaire avant de tirer des conclusions hâtives, exprimant ainsi sa frustration face à la rapidité avec laquelle les jugements ont été rendus.
« Je ne suis pas avocat, mais je ne suis pas non plus ignorant. La présomption d'innocence est-elle un droit humain ou non ? », a demandé Mourinho lors de la conférence de presse d'avant-match avant la rencontre contre Gil Vicente lundi. Il a également critiqué les autorités, soulignant que l'UEFA n'avait pas inclus le « si » dans sa communication initiale concernant la suspension du joueur, ce qui, selon l'entraîneur, est une distinction essentielle.
Ultimatum pour Prestianni
Cependant, malgré sa défense passionnée du respect des procédures, Mourinho s'est montré catégorique quant aux conséquences si l'enquête confirmait les allégations. « S'il est prouvé que mon joueur n'a pas respecté ces principes, qui sont les miens et ceux du Benfica, sa carrière avec moi est terminée », a déclaré le « Special One ». Il a encore insisté sur ce point en ajoutant : « S'il est effectivement coupable, je ne le regarderai plus de la même façon, et avec moi, c'est fini. »
Défendre le juste milieu
L'entraîneur chevronné a refusé de prendre parti dans le conflit qui oppose son employeur actuel à son ancien club dans la capitale espagnole. Il a souligné son désir d'impartialité, même face aux opinions contradictoires de personnes qu'il respecte dans le monde du football. « Je ne veux porter ni le maillot blanc du Real Madrid, ni le maillot rouge du Benfica », a-t-il expliqué aux journalistes.
Mourinho a même répondu aux commentaires de son ancien joueur Alvaro Arbeloa, qui est désormais à la tête de l'équipe du Real Madrid et s'est exprimé ouvertement pendant la controverse. « J'aime Alvaro, et je continuerai à l'aimer, mais je pense que c'est moi qui ai pris la bonne position, et non lui », a-t-il déclaré.
Mourinho met fin aux rumeurs sur son retour à Madrid
La conférence de presse a également permis à Mourinho de réagir aux rumeurs selon lesquelles il utiliserait le match Benfica-Real Madrid comme une audition pour un retour au Bernabeu. Il a rejeté ces allégations tout en réaffirmant sa loyauté envers le grand club portugais et son intention d'aller jusqu'au bout de son contrat actuel.
« Pensez-vous que je dirais cela si je voulais quitter Benfica pour rejoindre le Real Madrid ? Pensez-vous que je suis stupide ? », a-t-il rétorqué. « Je veux respecter mon contrat avec Benfica. Et si le club souhaite le renouveler pour plusieurs années, je le signerai sans discuter d'un seul détail. Mais je ne veux disputer qu'un seul championnat, pas deux. »
