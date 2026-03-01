« S'il est coupable, sa carrière chez moi est terminée » - José Mourinho met en garde l'ailier du Benfica Gianluca Prestianni au sujet de l'affaire de racisme impliquant Vinicius Jr

S'adressant aux médias au sujet de l'enquête visant son ailier argentin de 20 ans, Mourinho s'est efforcé de rester neutre. Il a insisté sur le fait que le public et les instances dirigeantes devaient respecter la procédure judiciaire avant de tirer des conclusions hâtives, exprimant ainsi sa frustration face à la rapidité avec laquelle les jugements ont été rendus.

« Je ne suis pas avocat, mais je ne suis pas non plus ignorant. La présomption d'innocence est-elle un droit humain ou non ? », a demandé Mourinho lors de la conférence de presse d'avant-match avant la rencontre contre Gil Vicente lundi. Il a également critiqué les autorités, soulignant que l'UEFA n'avait pas inclus le « si » dans sa communication initiale concernant la suspension du joueur, ce qui, selon l'entraîneur, est une distinction essentielle.