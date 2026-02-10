Getty/GOAL
Ryan Reynolds s'exprime sur les problèmes « déroutants » de Wrexham dans un message émouvant adressé à Rob Mac à l'occasion du cinquième anniversaire de son acquisition du club.
Une hausse record sous la direction des copropriétaires hollywoodiens
Une reprise spectaculaire du Racecourse Ground a été réalisée en 2021. Des plans ambitieux ont été élaborés à ce stade pour un club alors évoluant en National League, et des caméras documentaires ont été invitées à suivre l'aventure.
Le succès a été au rendez-vous sur le terrain et en dehors, avec une série record de trois promotions consécutives qui a propulsé l'équipe de Phil Parkinson en Championship. Parallèlement, « Welcome to Wrexham » est devenu une production primée aux Emmy Awards qui a ouvert une fenêtre sur le monde.
Reynolds et Mac ont dépensé sans compter pour réaliser leur rêve, générant des revenus supplémentaires grâce à des contrats commerciaux très lucratifs, et ils sont à juste titre fiers de tout ce qui a été accompli au cours de ces cinq années mémorables et riches en événements.
Cinq ans de Reynolds & Mac à Wrexham
Reynolds a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux, alors que Mac l'invitait à participer à un voyage spécial : « Cinq ans avec ce type. Nous avons connu des hauts et des bas, des moments de tristesse et de joie qu'aucun produit chimique au monde ne peut reproduire. Nous avons dû résoudre des problèmes complexes sans avoir aucune expérience préalable.
Mais nous sommes toujours restés soudés et nous avons toujours été à l'aise pour dire « je ne sais pas », les trois meilleurs mots de la langue anglaise et les trois meilleurs mots qu'un leader puisse prononcer. Nous aimons tellement cet endroit. Même si j'ai pris une minute pour vraiment le voir. Nous n'avons pas sauvé une ville ou un club de football... nous avons mis en lumière une bête rouge endormie. Elle est réveillée. Et nous aussi. Bien réveillés. Vive la ville pour toujours. »
Reynolds s'investit pleinement dans le projet Wrexham
Reynolds s'investit désormais pleinement, émotionnellement et financièrement, dans Wrexham. Il a confié à The Athletic qu'il avait laissé une aventure sportive surprenante prendre le dessus sur sa vie : « Je sais que je suis un fan de football et un supporter inconditionnel de Wrexham, car je suis inconsolable lorsque nous perdons.
Je n'ai jamais été aussi investi dans la victoire et la défaite auparavant. Je dois traverser l'Atlantique alors que je suis encore éveillé et sobre (après un match) et essayer de digérer toute cette défaite. C'est un vol de sept heures, mais pour une raison quelconque, cela me prend 29 heures.
Mes enfants en sont frustrés. Si nous marchons dans la rue, quelqu'un me pose une question sur Deadpool et cela ne dure généralement que deux ou trois secondes, le temps de dire « bonjour ». Si quelqu'un parle de Wrexham, je fais demi-tour et je m'arrête contre un poteau. Mes enfants s'écrient alors : « Oh non ! »
Mac et Reynolds ont cherché du soutien tout au long de leur règne à Wrexham, car il est important pour eux de faire un travail qui compte tant pour tant de gens de la manière la plus professionnelle possible.
Reynolds ajoute : « Personne ne survit aussi longtemps que Rob dans le monde du spectacle — ou, en tout cas, aussi longtemps que moi — si on se comporte comme un c*nard avec les gens. Nous sommes sur la même longueur d'onde parce que nous venons tous deux de familles ouvrières qui n'avaient pas grand-chose. J'avais trois frères aînés, mon père était policier (à Vancouver) et, comme vous l'avez vu dans la première saison de Welcome To Wrexham, vous avez vraiment pu voir d'où venait Rob. Cela peut parfois vous motiver, mais cela peut aussi aligner vos valeurs dans une certaine mesure.
Nous avons tous les deux des valeurs qui n'ont même pas besoin d'être identiques. Il suffit simplement, à la base, d'avoir au moins une certaine compréhension du fait que, en grandissant, on obtient parfois ce dont on a besoin, mais jamais ce qu'on veut. Cela semblait être la norme à Wrexham quand nous sommes arrivés là-bas, pour presque tout le monde. Je pense que tout le monde se sentait négligé dans cette période post-thatchérienne, post-industrielle. Je ne qualifierais jamais cela de dystopie, car il y a toujours une flamme qui brûle en nous. Mais il y avait aussi une certaine tristesse.
« L'identité est la chose la plus importante. Lorsque vous perdez votre identité, ou que vous avez l'impression de ne pas en avoir, c'est un peu comme une mort. Je pense que le club en est le symbole. Il y a un Wrexham dans chaque État américain. Et dans chaque province canadienne. Et bien sûr, partout dans l'Union européenne. Il y a des Wrexham partout.
« Vous pouvez me détester, vous pouvez détester Rob. Mais vous ne pouvez pas détester cette ville. Je ne sais pas comment vous pourriez faire ça. Comment pouvez-vous détester la ville de Wrexham ? C'est la plus belle ville du monde. »
- Getty
Play-off : Wrexham peut-il terminer parmi les six premiers ?
Wrexham occupe actuellement la sixième place du classement du championnat, ce qui serait suffisant pour obtenir une place en barrages et des billets pour la loterie de promotion en Premier League, mais le classement très serré de la deuxième division signifie qu'il n'a que cinq points d'avance sur Swansea, 15e, alors qu'il reste 15 matchs à jouer.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité