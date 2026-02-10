Ryan Reynolds s'exprime sur les problèmes « déroutants » de Wrexham dans un message émouvant adressé à Rob Mac à l'occasion du cinquième anniversaire de son acquisition du club.

Reynolds s'investit désormais pleinement, émotionnellement et financièrement, dans Wrexham. Il a confié à The Athletic qu'il avait laissé une aventure sportive surprenante prendre le dessus sur sa vie : « Je sais que je suis un fan de football et un supporter inconditionnel de Wrexham, car je suis inconsolable lorsque nous perdons.

Je n'ai jamais été aussi investi dans la victoire et la défaite auparavant. Je dois traverser l'Atlantique alors que je suis encore éveillé et sobre (après un match) et essayer de digérer toute cette défaite. C'est un vol de sept heures, mais pour une raison quelconque, cela me prend 29 heures.

Mes enfants en sont frustrés. Si nous marchons dans la rue, quelqu'un me pose une question sur Deadpool et cela ne dure généralement que deux ou trois secondes, le temps de dire « bonjour ». Si quelqu'un parle de Wrexham, je fais demi-tour et je m'arrête contre un poteau. Mes enfants s'écrient alors : « Oh non ! »

Mac et Reynolds ont cherché du soutien tout au long de leur règne à Wrexham, car il est important pour eux de faire un travail qui compte tant pour tant de gens de la manière la plus professionnelle possible.

Reynolds ajoute : « Personne ne survit aussi longtemps que Rob dans le monde du spectacle — ou, en tout cas, aussi longtemps que moi — si on se comporte comme un c*nard avec les gens. Nous sommes sur la même longueur d'onde parce que nous venons tous deux de familles ouvrières qui n'avaient pas grand-chose. J'avais trois frères aînés, mon père était policier (à Vancouver) et, comme vous l'avez vu dans la première saison de Welcome To Wrexham, vous avez vraiment pu voir d'où venait Rob. Cela peut parfois vous motiver, mais cela peut aussi aligner vos valeurs dans une certaine mesure.

Nous avons tous les deux des valeurs qui n'ont même pas besoin d'être identiques. Il suffit simplement, à la base, d'avoir au moins une certaine compréhension du fait que, en grandissant, on obtient parfois ce dont on a besoin, mais jamais ce qu'on veut. Cela semblait être la norme à Wrexham quand nous sommes arrivés là-bas, pour presque tout le monde. Je pense que tout le monde se sentait négligé dans cette période post-thatchérienne, post-industrielle. Je ne qualifierais jamais cela de dystopie, car il y a toujours une flamme qui brûle en nous. Mais il y avait aussi une certaine tristesse.

« L'identité est la chose la plus importante. Lorsque vous perdez votre identité, ou que vous avez l'impression de ne pas en avoir, c'est un peu comme une mort. Je pense que le club en est le symbole. Il y a un Wrexham dans chaque État américain. Et dans chaque province canadienne. Et bien sûr, partout dans l'Union européenne. Il y a des Wrexham partout.

« Vous pouvez me détester, vous pouvez détester Rob. Mais vous ne pouvez pas détester cette ville. Je ne sais pas comment vous pourriez faire ça. Comment pouvez-vous détester la ville de Wrexham ? C'est la plus belle ville du monde. »