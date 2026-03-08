Ryan Reynolds s'apprête-t-il à acheter un club au Brésil ? Le copropriétaire de Wrexham réagit à cette nouvelle rumeur de rachat

Reynolds a réalisé un coup de maître dans le domaine du sport au début de l'année 2021, lorsque Rob Mac et lui ont finalisé le rachat du club de Wrexham. Peu de gens savaient à quoi s'attendre à ce stade, mais cinq années exceptionnelles ont suivi, marquées par de nombreux records.

Les Red Dragons ont connu une ascension fulgurante, passant de la National League à la Championship, et visent désormais une place en Premier League. De nombreux rebondissements ont été filmés pour la série documentaire primée « Welcome to Wrexham ».

Reynolds et Mac sont impliqués dans d'autres projets sportifs, avec une participation dans l'équipe Alpine de Formule 1 dans le cadre d'un groupe d'investissement, tandis que des liens professionnels et financiers ont été tissés avec le club de Liga MX Necaxa et le club colombien La Equidad, rebaptisé Inter Bogota.

Après avoir fait une première incursion sur le marché sud-américain, une autre est envisagée au Brésil, à Santa Cruz. ESPN affirme toutefois avec force que « personne au sein du club n'a été approché au sujet d'une vente ».