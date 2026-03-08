Getty
Ryan Reynolds s'apprête-t-il à acheter un club au Brésil ? Le copropriétaire de Wrexham réagit à cette nouvelle rumeur de rachat
Reynolds a joué pour Wrexham, Necaxa et l'Inter Bogota.
Reynolds a réalisé un coup de maître dans le domaine du sport au début de l'année 2021, lorsque Rob Mac et lui ont finalisé le rachat du club de Wrexham. Peu de gens savaient à quoi s'attendre à ce stade, mais cinq années exceptionnelles ont suivi, marquées par de nombreux records.
Les Red Dragons ont connu une ascension fulgurante, passant de la National League à la Championship, et visent désormais une place en Premier League. De nombreux rebondissements ont été filmés pour la série documentaire primée « Welcome to Wrexham ».
Reynolds et Mac sont impliqués dans d'autres projets sportifs, avec une participation dans l'équipe Alpine de Formule 1 dans le cadre d'un groupe d'investissement, tandis que des liens professionnels et financiers ont été tissés avec le club de Liga MX Necaxa et le club colombien La Equidad, rebaptisé Inter Bogota.
Après avoir fait une première incursion sur le marché sud-américain, une autre est envisagée au Brésil, à Santa Cruz. ESPN affirme toutefois avec force que « personne au sein du club n'a été approché au sujet d'une vente ».
Reynolds va-t-il acheter une équipe de football au Brésil ?
Ils ont maintenant abordé cette question directement avec Reynolds, comme il l'a déclaré à ESPN avant la défaite spectaculaire de Wrexham en cinquième tour de la FA Cup contre le géant de la Premier League, Chelsea : « Je suis intéressé par l'idée de passer le reste de ma vie au Brésil, mais pas par celle d'acheter un club.
Non, j'ai déjà beaucoup à faire ici. Et je suis très reconnaissant et chanceux de pouvoir faire cela. Je préfère faire une chose bien plutôt que 50 choses mal. Ainsi, je peux me rendre au Brésil sans subir toute la pression qui accompagne la possession d'un club. »
Reynolds & Mac fait connaître Wrexham
Reynolds effectuera d'autres voyages au Brésil à l'avenir, ayant beaucoup apprécié le temps qu'il a passé dans ce pays jusqu'à présent. Les exploits de Wrexham ont fait le tour du monde, les Red Dragons voyant des coprésidents de premier plan en faire un sujet de discussion mondial.
Reynolds a ajouté à ce sujet : « Je me trouvais au Brésil en 2024, pendant l'été 2024. Et j'ai été surpris de voir combien de personnes connaissent Wrexham, et pas seulement le connaissent, mais suivent le club. Et je pense que c'est principalement parce que, comme cela a toujours été le cas, il y a un Wrexham partout.
Il y a des « Wrexham » au Brésil. Il y a des « Wrexham » partout aux États-Unis et au Canada, d'où je viens, et partout dans le monde. Je pense que les gens s'identifient à cela. C'est comme si le football était un temple. C'est un centre communautaire pour beaucoup de gens. Et s'il rassemble les gens d'une manière si belle, il peut aussi élever toute une communauté. »
Wrexham sera-t-il promu en Premier League cette saison ?
Reynolds ne relèvera pas le défi d'avoir un impact similaire à Recife, Santa Cruz devant se débrouiller seule. D'ici peu, Wrexham bénéficiera de nouveaux investissements en termes de confiance et de fonds.
L'équipe de Phil Parkinson figure actuellement parmi les six premières du championnat, avec des places en play-off à gagner. Si elle parvient à obtenir une quatrième promotion consécutive et à atteindre la Premier League, il faudra dépenser encoreplus d'argent lors du mercato estival, les records de recrutement étant déjà régulièrement battus au Racecourse Ground.
