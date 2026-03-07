Getty Images Sport
Ryan Reynolds « incroyablement fier » alors que les 10 joueurs de Wrexham poussent Chelsea en prolongation lors d'un match passionnant de la FA Cup
Résilience et fierté au Racecourse Ground
Si Chelsea a finalement imposé sa domination face à une équipe de Wrexham réduite à 10 joueurs dans les dernières minutes du match, la performance pleine d'énergie des hôtes a laissé le public venu en nombre et les célèbres propriétaires du club rayonnants de fierté, malgré le résultat final. La résilience dont a fait preuve l'équipe galloise souligne ses progrès remarquables et donne le ton pour son retour à son objectif principal : assurer sa promotion dans l'élite.
Les propriétaires hollywoodiens saluent l'héroïsme de Wrexham
Lorsque le coup de sifflet final a retenti après 120 minutes d'action acharnée, Ryan Reynolds et Rob Mac ont mené une ovation debout pour leurs joueurs épuisés. Même si le rêve des quarts de finale s'est envolé pendant les prolongations, les progrès du club étaient évidents. La star de « Deadpool » a évoqué le parcours du club depuis son rachat par Hollywood, déclarant sur X : « Il y a trois ans cette semaine, nous avons affronté Maidenhead United et obtenu un match nul. Aujourd'hui, nous avons poussé Chelsea en prolongation. Je suis incroyablement fier de la performance de Wrexham aujourd'hui. »
La qualité de la Premier League fait la différence au final
La meilleure condition physique et la profondeur de l'effectif de Chelsea ont finalement fait la différence pendant la prolongation, en particulier après que les hôtes aient été contraints de jouer en infériorité numérique. C'est l'entrée en jeu de Joao Pedro qui a complètement renversé la tendance, apportant une finition clinique qui faisait défaut. Alejandro Garnacho a poursuivi sa série de performances brillantes en trouvant le chemin des filets pour donner l'avantage aux Blues, avant que Pedro ne confirme le résultat avec un but tardif, assurant ainsi la qualification de Chelsea pour le tour suivant.
En attendant la Ligue des champions
Alors que Wrexham reprend sa course à la promotion en Championship (il occupe actuellement la sixième place du classement) la tête haute, Chelsea doit rapidement se remettre en selle. La lutte contre une équipe de division inférieure a servi de signal d'alarme à l'équipe de Rosenior avant son match des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Pour Wrexham, cette soirée a été une nouvelle preuve de son ascension rapide sous la houlette de Reynolds et Mac, passant des combats hors championnat à un match où il a failli renverser l'un des plus grands clubs du football mondial.
