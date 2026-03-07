Ryan Reynolds « incroyablement fier » alors que les 10 joueurs de Wrexham poussent Chelsea en prolongation lors d'un match passionnant de la FA Cup

Alors que Wrexham reprend sa course à la promotion en Championship (il occupe actuellement la sixième place du classement) la tête haute, Chelsea doit rapidement se remettre en selle. La lutte contre une équipe de division inférieure a servi de signal d'alarme à l'équipe de Rosenior avant son match des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Pour Wrexham, cette soirée a été une nouvelle preuve de son ascension rapide sous la houlette de Reynolds et Mac, passant des combats hors championnat à un match où il a failli renverser l'un des plus grands clubs du football mondial.