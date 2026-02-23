Ryan Reynolds et Rob Mac ont critiqué les commentaires « très naïfs » sur Phil Parkinson, l'entraîneur de Wrexham

Wrexham a continué à investir massivement dans la poursuite de son rêve de Premier League et s'est admirablement comporté en Championship, une division réputée pour sa compétitivité et qui regorge d'anciennes équipes de haut niveau.

Goodman a ajouté, à propos du présent et de l'avenir de Wrexham, Parkinson faisant toujours partie intégrante du projet pour l'instant : « Il ne faut pas oublier d'où il les a fait partir. Passer de la National League à une campagne de barrages en Championship aurait dépassé les rêves les plus fous de n'importe qui à Wrexham, même ceux des propriétaires, même ceux de Phil Parkinson lui-même. J'en suis convaincu. J'aurais imaginé qu'ils auraient pensé qu'une consolidation était réaliste.

Ils ont dû démanteler l'équipe de la saison dernière, car le passage de la League One à la Championship représente un énorme écart en termes de qualité, un écart qui n'a été comblé que très récemment par Ipswich, qui a connu un succès durable en remportant la League One et en étant promu en Premier League.

« En fin de compte, ils ont de l'ambition, et bien qu'ils soient désormais un club de football riche, grâce à l'investissement des propriétaires et au succès du documentaire, ils se trouvent désormais dans un vivier de gros poissons, voire de très gros poissons. Je parle ici de la Premier League et du championnat, car il n'y a que cinq équipes du championnat qui n'ont jamais joué en Premier League, et Wrexham est l'une d'entre elles. Dix-neuf équipes du championnat ont déjà atteint la terre promise de la Premier League.

« Ce n'est donc pas facile en termes de croissance - tout est question de résultats. Si Parkinson est l'homme qui fait entrer Wrexham en Premier League et que l'équipe rencontre ensuite des difficultés, comme on peut s'y attendre, cela signifie-t-il que le club le dépasse ? Cela reste à voir.

Mais j'imagine qu'il y aura une forme de reconnaissance, comme une tribune qui portera son nom ou une statue à l'extérieur, quoi qu'il arrive à partir de maintenant, car ce qu'il a fait pour le club de football est vraiment remarquable. »