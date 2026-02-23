Getty/GOAL
Ryan Reynolds et Rob Mac ont critiqué les commentaires « très naïfs » sur Phil Parkinson, l'entraîneur de Wrexham
Parkinson a promis un « emploi à vie » à Wrexham.
C'est l'objectif ultime de Wrexham, qui connaît une ascension fulgurante grâce à un rachat spectaculaire par des investisseurs de premier plan en 2021. Après trois promotions consécutives, le club est passé de la National League à la Championship, où l'équipe de Parkinson se bat pour une place en barrages.
Mac a récemment expliqué à The Athletic pourquoi un changement d'entraîneur n'avait jamais été envisagé : « Il [Parkinson] m'a dit très tôt dans nos conversations : « Une chose dont je suis sûr, c'est que vous me licencierez un jour ». J'ai répondu : « Vraiment ? ». Il m'a dit que tous les entraîneurs de football savent qu'à un moment donné, ils seront licenciés. J'ai répondu : « D'accord, c'est juste, et je comprends que cela fait partie du métier ».
Mais Ryan et moi discutons tout le temps, et je ne vois tout simplement pas comment Phil Parkinson pourrait être licencié. Cela n'aurait aucun sens. Il est l'architecte, le créateur de tout cela. De notre point de vue, il a ce poste à vie. À moins qu'il ne trouve un autre emploi qui lui plaise, il est notre entraîneur. Il est notre manager. C'est notre homme. Je sais que cela peut paraître ridicule et peut-être irresponsable de le dire publiquement, mais c'est vraiment ce que nous pensons. Et nous avons toujours affiché nos sentiments. Nous avons toujours été aussi honnêtes que possible. »
Wrexham pourrait-il confier à Parkinson un poste de direction ?
Reynolds a fait écho aux propos de son collègue président, le conseil d'administration de Wrexham soutenant pleinement Parkinson, âgé de 58 ans. Interrogé sur la pertinence de l'approche adoptée, alors que tous les entraîneurs sont sous pression pour obtenir des résultats, l'ancien joueur de l'EFL devenu commentateur Don Goodman a déclaré à Grosvenor Casinos: « C'est peut-être un peu naïf, mais une partie de moi se demande s'il parlait du directeur sportif, d'un membre du conseil d'administration ou d'un ambassadeur. Tous ces postes sont des « emplois à vie », n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr que cela ait été précisé. S'il parle uniquement de la gestion de l'équipe, alors c'est un commentaire très naïf.
Si les résultats deviennent négatifs et qu'il semble que Phil Parkinson ait fait tout ce qu'il pouvait, je pense que Parkinson lui-même s'attendrait peut-être à être démis de ses fonctions. Mais je pense que Ryan Reynolds surfe probablement sur la vague qui les porte en ce moment.
Je pense que Phil Parkinson a fait un travail incroyable pour amener Wrexham en phase finale. J'aurais dit qu'en août, leur ambition aurait dû être de se consolider en milieu de tableau. Mais vu le déroulement du championnat, ils sont en pleine course.
Je pense que Ryan Reynolds est probablement tellement euphorique en ce moment que son enthousiasme l'a probablement conduit à penser que Phil Parkinson aurait un emploi à vie. Mais c'est le football : si les résultats deviennent catastrophiques la saison prochaine et que l'équipe se retrouve en lutte pour le maintien, personne ne serait surpris si Phil Parkinson était invité à monter à l'étage ou à trouver un rôle en coulisses, pas même Phil Parkinson lui-même ! Après tout, c'est un business basé sur les résultats. »
Les copropriétaires hollywoodiens ont continué à investir massivement
Wrexham a continué à investir massivement dans la poursuite de son rêve de Premier League et s'est admirablement comporté en Championship, une division réputée pour sa compétitivité et qui regorge d'anciennes équipes de haut niveau.
Goodman a ajouté, à propos du présent et de l'avenir de Wrexham, Parkinson faisant toujours partie intégrante du projet pour l'instant : « Il ne faut pas oublier d'où il les a fait partir. Passer de la National League à une campagne de barrages en Championship aurait dépassé les rêves les plus fous de n'importe qui à Wrexham, même ceux des propriétaires, même ceux de Phil Parkinson lui-même. J'en suis convaincu. J'aurais imaginé qu'ils auraient pensé qu'une consolidation était réaliste.
Ils ont dû démanteler l'équipe de la saison dernière, car le passage de la League One à la Championship représente un énorme écart en termes de qualité, un écart qui n'a été comblé que très récemment par Ipswich, qui a connu un succès durable en remportant la League One et en étant promu en Premier League.
« En fin de compte, ils ont de l'ambition, et bien qu'ils soient désormais un club de football riche, grâce à l'investissement des propriétaires et au succès du documentaire, ils se trouvent désormais dans un vivier de gros poissons, voire de très gros poissons. Je parle ici de la Premier League et du championnat, car il n'y a que cinq équipes du championnat qui n'ont jamais joué en Premier League, et Wrexham est l'une d'entre elles. Dix-neuf équipes du championnat ont déjà atteint la terre promise de la Premier League.
« Ce n'est donc pas facile en termes de croissance - tout est question de résultats. Si Parkinson est l'homme qui fait entrer Wrexham en Premier League et que l'équipe rencontre ensuite des difficultés, comme on peut s'y attendre, cela signifie-t-il que le club le dépasse ? Cela reste à voir.
Mais j'imagine qu'il y aura une forme de reconnaissance, comme une tribune qui portera son nom ou une statue à l'extérieur, quoi qu'il arrive à partir de maintenant, car ce qu'il a fait pour le club de football est vraiment remarquable. »
Poussée en Premier League : Wrexham à la recherche d'une nouvelle promotion
Wrexham n'a subi que deux défaites lors de ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues et s'est imposé 5-3 face à Ipswich, autre prétendant à la promotion, lors de son dernier match. Le club occupe la sixième place du classement du championnat, mais n'a que quatre points d'avance sur Queens Park Rangers, 13e.
