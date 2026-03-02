Getty Images Sport
Ryan Gravenberch devait « passer à la vitesse supérieure », explique Julian Nagelsmann, qui souligne que les faiblesses du joueur de Liverpool « dans les 20 dernières minutes » l'ont empêché de réussir au Bayern Munich
La difficulté à s'adapter à un rôle de remplaçant
Gravenberch est arrivé au Bayern Munich en 2022 avec de grandes attentes après une période exceptionnelle à l'Ajax. Cependant, le jeune international néerlandais s'est retrouvé principalement sur le banc pendant sa seule saison en Bavière. L'actuel sélectionneur de l'équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann, a récemment mis en lumière la difficile transition du milieu de terrain, expliquant l'immense défi psychologique que représente le passage du statut de joueur vedette à celui de remplaçant. Les exigences tactiques liées au fait de jouer dans un club européen de haut niveau nécessitent un niveau de sacrifice que tous les joueurs ne sont pas immédiatement prêts à accepter.
Dans une interview détaillée accordée au magazine Kicker, Nagelsmann a souligné à quel point il est difficile de gérer des talents confirmés qui perdent leur place de titulaire. « Il faut être extrêmement attentif à la façon dont un joueur gère le fait d'être 15e ou 16e dans notre équipe », a noté Nagelsmann. Il a ajouté : « Même s'il est considéré comme l'un des six meilleurs joueurs de son club, quelqu'un qui joue toujours. Un joueur qui est titulaire régulier dans son club peut-il évoluer vers ce type de rôle chez nous, ou non ? »
La hiérarchie au Bayern Munich
Malgré les indéniables qualités techniques de Gravenberch, bouleverser la hiérarchie établie à l'Allianz Arena s'est avéré impossible. Le milieu de terrain était fermement contrôlé par le double pivot expérimenté composé de Leon Goretzka et Joshua Kimmich, laissant très peu de place au nouveau venu pour s'assurer un temps de jeu régulier. De plus, l'émergence du jeune espoir Aleksandar Pavlović a ajouté encore plus de concurrence à un milieu de terrain déjà encombré, limitant considérablement les chances du Néerlandais de briller dès le début.
Nagelsmann était clair quant à la réalité de la situation et aux attentes spécifiques placées dans le jeune milieu de terrain. « Ryan Gravenberch est un joueur de haut niveau, il l'était déjà au Bayern, mais la situation était très compliquée pour lui après son transfert de l'Ajax », a expliqué l'ancien entraîneur du Bayern au magazine Kicker. « Leon Goretzka et Joshua Kimmich étaient devant lui dans la hiérarchie, et j'avais également promu Aleksandar Pavlović. La tâche de Ryan était d'intensifier son jeu dans les 20 dernières minutes. »
Besoin de rythme pour avoir un impact en fin de match
La raison principale du décalage entre Gravenberch et le dispositif tactique du Bayern Munich était fondamentalement liée à son style de jeu. Nagelsmann a constaté que le milieu de terrain n'était pas fait pour être un remplaçant décisif, capable de s'épanouir dans les situations chaotiques de fin de match. Alors que certains joueurs peuvent facilement insuffler de l'énergie ou assurer un bloc défensif lors d'une brève apparition, Gravenberch avait besoin de disputer un match complet pour prendre son élan et influencer fortement le rythme du jeu.
Avec une moyenne de seulement 28 minutes par match sur ses 33 apparitions en Allemagne, ces courtes périodes de jeu n'étaient tout simplement pas suffisantes. Nagelsmann a expliqué ce décalage en déclarant : « Ryan est un joueur qui a besoin d'un rythme constant tout au long du match. » Il a comparé cela au profil idéal d'un remplaçant, ajoutant : « Et puis il y a des joueurs que vous pouvez faire entrer pendant 20 minutes, soit pour maintenir un résultat, soit pour marquer un but désespérément. Ils peuvent tout donner et tout laisser sur le terrain pendant ces 20 minutes. »
Trouver le succès total et le rythme à Liverpool
Le chapitre difficile en Allemagne a finalement poussé Gravenberch à chercher de nouveaux horizons, ce qui a conduit à son transfert réussi à Liverpool. Après avoir quitté le banc de l'Allianz Arena, le Néerlandais a connu une transformation remarquable à Anfield. D'abord sous la houlette de Jürgen Klopp, puis sous celle d'Arne Slot, il a obtenu la place de titulaire qu'il désirait tant. Liverpool lui a offert l'environnement et la liberté tactique dont il avait besoin pour s'épanouir sans subir la pression d'être un spécialiste des fins de match.
En devenant un élément essentiel de la formation de départ des Reds, Gravenberch a prouvé qu'il avait véritablement sa place parmi les meilleurs milieux de terrain européens lorsqu'on lui accordait ce « rythme constant » si crucial. De son côté, Nagelsmann s'appuie sur cette expérience pour façonner son équipe allemande actuelle en vue de la prochaine Coupe du monde. Comme il l'a déclaré au magazine Kicker, « En fin de compte, chaque joueur doit s'engager sincèrement... et faire passer l'équipe avant tout. Je sais par expérience que tout le monde n'en est pas capable.»
