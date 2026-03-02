Ryan Gravenberch devait « passer à la vitesse supérieure », explique Julian Nagelsmann, qui souligne que les faiblesses du joueur de Liverpool « dans les 20 dernières minutes » l'ont empêché de réussir au Bayern Munich

Gravenberch est arrivé au Bayern Munich en 2022 avec de grandes attentes après une période exceptionnelle à l'Ajax. Cependant, le jeune international néerlandais s'est retrouvé principalement sur le banc pendant sa seule saison en Bavière. L'actuel sélectionneur de l'équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann, a récemment mis en lumière la difficile transition du milieu de terrain, expliquant l'immense défi psychologique que représente le passage du statut de joueur vedette à celui de remplaçant. Les exigences tactiques liées au fait de jouer dans un club européen de haut niveau nécessitent un niveau de sacrifice que tous les joueurs ne sont pas immédiatement prêts à accepter.

Dans une interview détaillée accordée au magazine Kicker, Nagelsmann a souligné à quel point il est difficile de gérer des talents confirmés qui perdent leur place de titulaire. « Il faut être extrêmement attentif à la façon dont un joueur gère le fait d'être 15e ou 16e dans notre équipe », a noté Nagelsmann. Il a ajouté : « Même s'il est considéré comme l'un des six meilleurs joueurs de son club, quelqu'un qui joue toujours. Un joueur qui est titulaire régulier dans son club peut-il évoluer vers ce type de rôle chez nous, ou non ? »