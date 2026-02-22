Getty Images Sport
Ruben Loftus-Cheek va subir une opération chirurgicale après avoir subi une blessure horrible lors du match entre l'AC Milan et Parme
Loftus-Cheek victime d'une blessure horrible
Loftus-Cheek a sauté pour effectuer un coup de tête au début du dernier match de Serie A de Milan, et a été percuté par le gardien de but de Parme, Edoardo Corvi. Le gardien a tenté de repousser le ballon du poing, mais a heurté la mâchoire du milieu de terrain, qui a ensuite dû être évacué sur une civière. L'ancien milieu de terrain de Chelsea et de Crystal Palace n'a pas perdu connaissance, mais il a perdu des dents. Selon Sky Italy, le milieu de terrain aurait subi une fracture de l'os alvéolaire, la partie du crâne qui maintient les dents en place.
Loftus-Cheek va donc devoir subir une intervention chirurgicale et pourrait être écarté des terrains pendant plusieurs mois, ce qui met pratiquement fin à ses espoirs de faire partie de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été.
La forme de Loftus-Cheek
Le milieu de terrain anglais, qui compte 11 sélections avec son pays, a disputé 27 matches avec Milan toutes compétitions confondues cette saison. Il a marqué trois buts et délivré une passe décisive, mais il doit désormais faire face à une longue période d'indisponibilité.
En octobre, il a été rapporté que Milan avait entamé des discussions avec Loftus-Cheek au sujet d'un nouveau contrat. La puissance physique, les qualités techniques et le talent du milieu de terrain pour effectuer des montées tardives dans la surface de réparation ont fait de lui un joueur clé des Rossoneri. Ses performances impressionnantes en club lui ont valu d'être rappelé en équipe nationale anglaise après une longue absence. Si le Milan AC et son entraîneur Massimiliano Allegri souhaitent s'assurer de son avenir, ils attendraient la fin de la saison pour entamer des discussions officielles, ce qui leur permettrait d'évaluer ses performances et sa condition physique sur l'ensemble de la saison.
Le retour de Loftus-Cheek en équipe d'Angleterre
Le milieu de terrain a été qualifié de « complet » par le directeur sportif Igli Tare en juin. Il a déclaré : « Comment remplacer Reijnders ? Milan a Loftus-Cheek, l'un des milieux de terrain les plus complets d'Europe, il peut être fondamental pour la saison. La qualité du joueur ne fait aucun doute, mais nous devons faire attention aux blessures. »
En septembre, Loftus-Cheek a été appelé par Thomas Tuchel dans l'équipe d'Angleterre pour la première fois en six ans. Il n'a pas joué lors de la victoire 5-0 de l'Angleterre contre la Lettonie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde.
Et ensuite ?
Milan affrontera Cremonese lors du prochain match. Il est presque certain que Loftus-Cheek ne sera pas présent, le club occupant actuellement la deuxième place de la Serie A, avec 10 points de retard sur son rival de toujours, l'Inter.
