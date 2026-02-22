Loftus-Cheek a sauté pour effectuer un coup de tête au début du dernier match de Serie A de Milan, et a été percuté par le gardien de but de Parme, Edoardo Corvi. Le gardien a tenté de repousser le ballon du poing, mais a heurté la mâchoire du milieu de terrain, qui a ensuite dû être évacué sur une civière. L'ancien milieu de terrain de Chelsea et de Crystal Palace n'a pas perdu connaissance, mais il a perdu des dents. Selon Sky Italy, le milieu de terrain aurait subi une fracture de l'os alvéolaire, la partie du crâne qui maintient les dents en place.

Loftus-Cheek va donc devoir subir une intervention chirurgicale et pourrait être écarté des terrains pendant plusieurs mois, ce qui met pratiquement fin à ses espoirs de faire partie de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été.