Ruben Amorim s'apprête à occuper un poste surprenant alors que l'ancien manager de Manchester United prévoit son retour au travail
Le retour rapide d'Amorim après son licenciement de Manchester United
Après une période mouvementée en Premier League qui s'est terminée brusquement, Amorim pourrait faire un retour sensationnel dans le monde du football. Le mandat du tacticien portugais à Manchester s'est achevé après une série de résultats décevants, sur fond de rumeurs faisant état d'une rupture de communication avec la hiérarchie d'Old Trafford. Malgré la fin prématurée de son rêve anglais, il semble que sa cote reste suffisamment élevée pour susciter l'intérêt de l'un des plus grands clubs traditionnels d'Amérique du Sud. Vasco da Gama est actuellement à la recherche d'un nouveau leader pour stabiliser le navire, et un nom prestigieux comme celui d'Amorim est considéré comme le choix idéal pour guider le club de Rio de Janeiro à travers une période difficile, selon les informations publiées au Brésil.
Vasco da Gama identifie Amorim comme cible
Selon VDG-Cast, Vasco da Gama aurait inscrit Amorim sur sa liste de candidats pour remplacer Diniz, limogé dimanche après la défaite 1-0 contre Fluminense. Le grand club brésilien occupe actuellement la 17e place du classement, avec seulement un point récolté lors de ses trois premiers matchs. Si Artur Jorge, l'entraîneur d'Al-Rayyan, semble être leur priorité, le défi de redynamiser un club brésilien historique pourrait offrir à l'ancien entraîneur du Sporting CP une plateforme idéale pour reconstruire sa réputation loin des projecteurs des médias européens. Pour un entraîneur qui s'est illustré à Lisbonne avant de rejoindre Manchester, un nouveau départ au Brésil représente un tournant intéressant dans sa carrière alors qu'il réfléchit à la suite de son parcours.
Les retombées du départ d'Old Trafford
Le départ d'Amorim de Manchester United a été marqué à la fois par des difficultés sur le terrain et des tensions en dehors. L'entraîneur portugais a dirigé 63 matchs au cours de ses 14 mois à la tête de l'équipe, avec un bilan de 25 victoires, 15 nuls et 23 défaites. Cependant, ces statistiques ne reflètent qu'une partie de la réalité, car Amorim s'était également brouillé avec les dirigeants du club après avoir laissé entendre qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passait en coulisses au Theatre of Dreams.
Son licenciement fait suite à une série de résultats décevants qui ont vu les Red Devils dégringoler au classement de la Premier League, forçant finalement la direction à prendre des mesures. Michael Carrick a ensuite été nommé entraîneur principal par intérim jusqu'à la fin de la saison, chargé de stabiliser l'équipe pendant que la direction réfléchit à des options à long terme. De son côté, Amorim semble prêt à passer rapidement à autre chose, la possibilité de devenir entraîneur dans le Brasileirao devenant une perspective très réelle quelques semaines seulement après son licenciement.
Les prochaines étapes d'Amorim après son départ de Manchester United
Malgré ses difficultés en Angleterre, le parcours d'Amorim reste impressionnant pour de nombreux observateurs à travers le monde. Avant son arrivée en Premier League, Amorim avait également occupé les fonctions d'entraîneur du Sporting Lisbonne et de Braga, remportant le titre de Primeira Liga et mettant fin à une longue période de disette pour les Lions. C'est probablement ce succès qui a incité Vasco da Gama à s'intéresser à lui, alors que le club cherche à sortir de la zone de relégation en ce début de saison.
S'il acceptait un poste à Rio, Amorim suivrait la tendance croissante des entraîneurs portugais qui réussissent au Brésil, suivant les traces de Jorge Jesus et Abel Ferreira. Reste à voir si l'ancien entraîneur de Manchester United est prêt à se replonger dans un environnement aussi stressant si peu de temps après son départ d'Angleterre. Cependant, l'opportunité de diriger un club de l'envergure de Vasco da Gama pourrait être trop tentante pour qu'il la refuse alors qu'il prépare sa prochaine étape dans le monde du management.
