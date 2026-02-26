Ruben Amorim s'apprête à occuper un poste surprenant alors que l'ancien manager de Manchester United prévoit son retour au travail

Le départ d'Amorim de Manchester United a été marqué à la fois par des difficultés sur le terrain et des tensions en dehors. L'entraîneur portugais a dirigé 63 matchs au cours de ses 14 mois à la tête de l'équipe, avec un bilan de 25 victoires, 15 nuls et 23 défaites. Cependant, ces statistiques ne reflètent qu'une partie de la réalité, car Amorim s'était également brouillé avec les dirigeants du club après avoir laissé entendre qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passait en coulisses au Theatre of Dreams.

Son licenciement fait suite à une série de résultats décevants qui ont vu les Red Devils dégringoler au classement de la Premier League, forçant finalement la direction à prendre des mesures. Michael Carrick a ensuite été nommé entraîneur principal par intérim jusqu'à la fin de la saison, chargé de stabiliser l'équipe pendant que la direction réfléchit à des options à long terme. De son côté, Amorim semble prêt à passer rapidement à autre chose, la possibilité de devenir entraîneur dans le Brasileirao devenant une perspective très réelle quelques semaines seulement après son licenciement.