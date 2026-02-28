AFP
Traduit par
Ruben Amorim était-il le problème ? André Onana prêt à « se battre » pour se racheter auprès de Manchester United et refuser un transfert définitif
- Getty Images Sport
Onana a perdu sa place de titulaire à Old Trafford
Lammens a dépassé Altay Bayinder dans la hiérarchie peu après son arrivée à Manchester le jour de la clôture du mercato, qui a finalement vu Onana partir pour Trabzonspor plus tôt dans la saison. Le joueur de 29 ans est un titulaire régulier de l'équipe turque depuis son transfert à Papara Park.
Malgré tout, l'international camerounais devrait revenir à United cet été, à l'expiration de son contrat de prêt avec Trabzon, et il espère que le départ de Ruben Amorim lui donnera l'occasion de retrouver sa place de titulaire entre les poteaux à Old Trafford. Onana a régulièrement joué pour United après son arrivée en provenance de l'Inter en 2023, avant d'être écarté par l'entraîneur portugais au début de la saison. Sa seule apparition remonte à la défaite surprise en Carabao Cup contre Grimsby en août dernier.
Michael Carrick restera à la tête du club mancunien jusqu'à la fin de la saison, et United n'a pas encore décidé qui sera son prochain entraîneur. Onana devrait toutefois se battre pour conserver sa place de gardien à Old Trafford et refuser tout départ définitif, selon son ami proche et compatriote Geremi.
Le gardien de but prêté est « clairement talentueux ».
S'adressant à Telecom Asia, l'ancien joueur de Chelsea a déclaré à propos d'Onana : « Écoutez, je connais très bien André et pendant son séjour à United, beaucoup de choses n'allaient pas. Il n'était pas le seul concerné. Et croyez-moi, avec l'arrivée de Michael Carrick, les choses s'annoncent bien pour tout le monde, y compris pour lui.
Il est clairement talentueux et ses qualités sont rares. La prochaine étape pour lui est de retourner là-bas et de se battre pour sa place. André a toujours excellé lorsqu'il était confronté à un défi. Il s'épanouit lorsqu'on lui donne une chance équitable de faire ses preuves. »
Geremi a ajouté que les grands clubs ont besoin de grandes personnalités, ajoutant : « Au cours de ma carrière, j'ai apprécié de jouer dans des équipes qui avaient de grandes ambitions et de grandes personnalités. Si je faisais quelques mauvais matchs, il y avait toujours quelqu'un qui frappait à la porte du manager pour demander sa chance.
Cela signifiait que je devais me battre, faire mes preuves et ne pas abandonner. Mais c'est à André de décider. »
- Getty Images Sport
Les éloges de Carrick à l'égard de Lammens
Cependant, les espoirs d'Onana de détrôner Lammens pourraient être anéantis si Carrick reste à la tête de Manchester United. Carrick, qui a remporté cinq victoires et un match nul lors des six rencontres qu'il a dirigées, a fait l'éloge de la recrue estivale après la victoire 1-0 lundi à Everton.
« Pour moi, en tant que gardien de but, il faut être fiable, digne de confiance. Au lieu de créer le chaos, vous voulez qu'ils dissipent le chaos et calment les choses. Je pense que Senne est comme ça », a déclaré Carrick après la victoire serrée au Hill Dickinson Stadium.
« Il est parfois assez calme et discret, mais il a une grande force intérieure. Pour certains, entrer en jeu est un rôle très important. D'autres parlent de s'adapter et de se sentir à l'aise dans l'environnement. Parfois, cela prend du temps, parfois non. Mais pour l'instant, il fait preuve de calme et de sang-froid. Je pense que cela aide beaucoup ceux qui sont devant lui. »
La victoire de United contre les Toffees a marqué le cinquième match sans encaisser de but de Lammens cette saison, un record qu'il espère améliorer dimanche contre Crystal Palace.
United accueille Palace dimanche
Manchester United espère renforcer ses chances de terminer parmi les quatre premiers lorsqu'il affrontera Crystal Palace ce week-end. L'équipe de Carrick compte actuellement trois points d'avance sur Chelsea et Liverpool, respectivement cinquième et sixième, et cherche à s'assurer une place en Ligue des champions.
Liverpool peut égaler United avec 48 points en cas de victoire contre West Ham samedi après-midi, tandis que Chelsea se rendra dimanche soir chez son rival Arsenal, de l'autre côté de la capitale.
Publicité