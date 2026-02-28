Ruben Amorim était-il le problème ? André Onana prêt à « se battre » pour se racheter auprès de Manchester United et refuser un transfert définitif

Lammens a dépassé Altay Bayinder dans la hiérarchie peu après son arrivée à Manchester le jour de la clôture du mercato, qui a finalement vu Onana partir pour Trabzonspor plus tôt dans la saison. Le joueur de 29 ans est un titulaire régulier de l'équipe turque depuis son transfert à Papara Park.

Malgré tout, l'international camerounais devrait revenir à United cet été, à l'expiration de son contrat de prêt avec Trabzon, et il espère que le départ de Ruben Amorim lui donnera l'occasion de retrouver sa place de titulaire entre les poteaux à Old Trafford. Onana a régulièrement joué pour United après son arrivée en provenance de l'Inter en 2023, avant d'être écarté par l'entraîneur portugais au début de la saison. Sa seule apparition remonte à la défaite surprise en Carabao Cup contre Grimsby en août dernier.

Michael Carrick restera à la tête du club mancunien jusqu'à la fin de la saison, et United n'a pas encore décidé qui sera son prochain entraîneur. Onana devrait toutefois se battre pour conserver sa place de gardien à Old Trafford et refuser tout départ définitif, selon son ami proche et compatriote Geremi.