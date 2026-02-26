Ruben Amorim a-t-il aidé Kobbie Mainoo à se qualifier pour la Coupe du monde ? La légende de Manchester United recommande ce milieu de terrain « plus frais » pour une place de titulaire en équipe d'Angleterre

Une autre ancienne star anglaise, Michael Owen, a déclaré à DAZN que Mainoo allait faire son retour dans l'équipe nationale : « Il peut très certainement faire son chemin pour intégrer l'équipe d'Angleterre au cours de la deuxième moitié de la saison.

Elliott Anderson et Declan Rice seront probablement titulaires pour le moment, mais après cela, qui d'autre pourrait être sélectionné ? Wharton sera probablement retenu, mais à part lui, personne n'est en meilleure forme que Mainoo au milieu de terrain de Manchester United.

Il est revenu dans l'équipe et regardez les performances actuelles de Manchester United. Ils jouent avec beaucoup de confiance, et Mainoo a occupé le milieu de terrain lors de ces matchs, donc il a certainement ses chances. »

Tuchel a laissé la porte ouverte à Mainoo pour qu'il revienne dans la course, aux côtés de son coéquipier Harry Maguire, alors que l'Angleterre se prépare à affronter l'Uruguay et le Japon lors de deux matchs amicaux à Wembley fin mars.

Tuchel a déclaré : « C'est formidable que [Mainoo] soit de retour sur le terrain. C'est un joueur extrêmement talentueux. Il a déjà disputé un tournoi du début à la fin avec l'Angleterre, il est donc de retour dans le paysage, tout comme Luke Shaw et Harry [Maguire].

Certains joueurs sont soudainement de retour dans le tableau, ils jouent désormais à quatre en défense et avec un style différent, ce qui est un peu plus facile à intégrer à notre structure actuelle. C'est une bonne compétition. »