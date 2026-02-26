Getty
Traduit par
Ruben Amorim a-t-il aidé Kobbie Mainoo à se qualifier pour la Coupe du monde ? La légende de Manchester United recommande ce milieu de terrain « plus frais » pour une place de titulaire en équipe d'Angleterre
Mainoo de retour dans les bonnes grâces de Man Utd après avoir connu des difficultés sous Amorim
Mainoo a fait ses débuts en équipe senior d'Angleterre à l'âge de 18 ans, en mars 2024. Il a ensuite intégré l'équipe de Gareth Southgate pour le Championnat d'Europe cet été-là. Le jeune joueur a débuté la finale contre l'Espagne, où les Three Lions ont une nouvelle fois échoué dans leur quête du trophée, mais il n'a disputé qu'un seul match avec son pays depuis lors.
Un autre tournoi majeur approche à grands pas, avec Thomas Tuchel désormais aux commandes, et Mainoo semblait être complètement écarté alors qu'il luttait pour obtenir du temps de jeu à United sous la houlette du tacticien portugais Amorim. Un changement a eu lieu dans les tribunes d'Old Trafford en janvier.
- Getty
Mainoo pourrait-il supplanter Anderson et Wharton au poste n° 6 ?
Mainoo a eu droit à un nouveau départ et s'est illustré sous les ordres de Carrick. D'autres joueurs ont revendiqué le poste de numéro 6 en équipe d'Angleterre, comme la star de Nottingham Forest Elliot Anderson et le milieu de terrain de Crystal Palace Adam Wharton, mais aucune sélection pour la Coupe du monde n'a encore été annoncée.
Interrogé sur la possibilité pour Mainoo de revenir au sommet de la hiérarchie, l'ancien ailier de Manchester United et des Three Lions, Sharpe, s'est exprimé en association avec BetBrain et a déclaré à GOAL : « C'est une décision très difficile à prendre pour Tuchel. On peut arguer que les deux autres joueurs ont connu une saison très difficile et très longue, tandis que Kobbie Mainoo n'a débuté que les derniers matchs et est donc peut-être un peu plus frais. Faut-il choisir quelqu'un qui a joué toute la saison et qui a été régulier, ou quelqu'un qui vient de revenir dans l'équipe et qui commence à s'envoler ?
Ce sont tous les trois des joueurs de très haut niveau. Évidemment, j'ai un petit faible pour Kobbie et j'aimerais le voir jouer. Je pense que Wharton et Anderson sont des joueurs phénoménaux et je ne pense pas que nous souffririons si l'un d'entre eux jouait, mais j'aimerais voir Kobbie disputer un match. »
Tuchel laisse la porte ouverte à Mainoo
Une autre ancienne star anglaise, Michael Owen, a déclaré à DAZN que Mainoo allait faire son retour dans l'équipe nationale : « Il peut très certainement faire son chemin pour intégrer l'équipe d'Angleterre au cours de la deuxième moitié de la saison.
Elliott Anderson et Declan Rice seront probablement titulaires pour le moment, mais après cela, qui d'autre pourrait être sélectionné ? Wharton sera probablement retenu, mais à part lui, personne n'est en meilleure forme que Mainoo au milieu de terrain de Manchester United.
Il est revenu dans l'équipe et regardez les performances actuelles de Manchester United. Ils jouent avec beaucoup de confiance, et Mainoo a occupé le milieu de terrain lors de ces matchs, donc il a certainement ses chances. »
Tuchel a laissé la porte ouverte à Mainoo pour qu'il revienne dans la course, aux côtés de son coéquipier Harry Maguire, alors que l'Angleterre se prépare à affronter l'Uruguay et le Japon lors de deux matchs amicaux à Wembley fin mars.
Tuchel a déclaré : « C'est formidable que [Mainoo] soit de retour sur le terrain. C'est un joueur extrêmement talentueux. Il a déjà disputé un tournoi du début à la fin avec l'Angleterre, il est donc de retour dans le paysage, tout comme Luke Shaw et Harry [Maguire].
Certains joueurs sont soudainement de retour dans le tableau, ils jouent désormais à quatre en défense et avec un style différent, ce qui est un peu plus facile à intégrer à notre structure actuelle. C'est une bonne compétition. »
- (C)Getty Images
Calendrier des matchs de l'Angleterre : matchs amicaux et premier match de la Coupe du monde
Mainoo espère être rappelé pour les matchs internationaux de mars, ce qui lui permettrait d'ajouter à son palmarès de 10 sélections. Des performances positives lui donneraient toutes les chances d'obtenir une place dans l'équipe de 26 joueurs sélectionnés par Tuchel pour la Coupe du monde et de participer à la quête du trophée qui débutera le 17 juin contre la Croatie.
Publicité