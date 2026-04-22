Alerte maximale à Stamford Bridge après la défaite 3-0 contre Brighton & Hove Albion. Ce revers douloureux précipite les Blues au classement : Chelsea pointe à la septième place, à sept points des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Après le coup de sifflet final, Liam Rosenior, visiblement sonné, a fustigé l’engagement de ses joueurs. « Notre attitude a été inacceptable à tous les niveaux du match », a-t-il déclaré à Sky Sports. Les statistiques sont implacables : Chelsea traverse sa plus mauvaise série de résultats depuis 114 ans.

« Je continue de défendre mes joueurs, mais la performance de ce soir est indéfendable », a admis un Rosenior découragé. L’entraîneur déplore le manque d’intensité et de combativité au sein de l’équipe. « Ce qui compte, c’est qu’ils jouent pour le club, pour le maillot, pour gagner des matchs, et c’est ce que je n’ai pas vu aujourd’hui. »

Nommé en janvier pour succéder à l’évincé Enzo Maresca et muni d’un contrat courant jusqu’en 2032, le technicien voit déjà son projet à long terme menacé par les résultats.

Les Blues pointent à la 7e place de Premier League, et ne comptent plus que trois points d’avance sur Fulham, 12e.

Le propriétaire américain Todd Boehly a injecté des centaines de millions dans l’effectif, mais voit aujourd’hui son investissement partir en fumée. La direction du club est plus que jamais sous pression : manquer l’Europe serait un désastre financier.