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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ronaldo reste sur le banc… Une décision controversée du sélectionneur portugais surprend face à l’Espagne

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Portugal vs Espagne
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C. Ronaldo
R. Martinez
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Cristiano Ronaldo demeure la plus grande star du Portugal, mais il est aussi devenu la principale source de polémique à la veille du match décisif contre l’Espagne, lundi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Selon le journal « Marca », l’opinion publique portugaise est profondément divisée sur sa présence dans le onze de départ face à l’Espagne.

L’ancien gardien international portugais Beto s’est montré catégorique dans sa défense de Cristiano : selon lui, ces critiques n’ont aucun sens, car l’attaquant reste un joueur capable de faire la différence.

« Je ne comprends pas cette polémique », a-t-il tranché. « Le Portugal doit prendre conscience que Cristiano n’est plus le même joueur qu’il y a quelques années, mais qu’il reste un attaquant redoutable dans la surface de réparation. »

Selon lui, la Seleção n’a pas encore trouvé la meilleure façon d’exploiter cette nouvelle version de l’attaquant.

Il a ajouté : « C’est désormais un attaquant pur dans la surface de réparation, un joueur qui a besoin de centres et de ballons envoyés dans la surface. Et quand les occasions se présentent, il reste décisif. »

Il est même allé plus loin, affirmant qu’en tant qu’Espagnol, il ne voudrait pas voir Ronaldo jouer.

« Si j’étais Espagnol, je n’aurais pas voulu que Cristiano joue non plus », a-t-il déclaré. « Quand il est dans la surface de réparation, tout peut arriver. De plus, il attire deux ou trois défenseurs sur lui, ce qui ouvre des espaces pour ses coéquipiers. »

L’ancien gardien compare enfin la situation du Portugal à celle de l’Argentine avec Lionel Messi : « L’Argentine a compris comment jouer pour Messi. Le Portugal doit lui aussi comprendre comment tirer le meilleur parti de Cristiano. »

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Le Portugal est divisé au sujet de Ronaldo

    Mais sur le terrain, la réalité portugaise est bien différente : le journaliste portugais José Souza, basé à Madrid, constate que Ronaldo ne fait plus l’unanimité comme par le passé.

    « C’est fou, a-t-il déclaré. À l’heure actuelle, je dirais que c’est 50-50. Beaucoup continuent de défendre Cristiano, tandis que beaucoup d’autres pensent que Gonzalo Ramos devrait être titulaire. »

    Selon le journaliste, cette polémique tient principalement à l’âge de l’attaquant.

    Il ajoute : « À 28 ans, personne ne remettait Cristiano en question. Mais aujourd’hui, à 41 ans, certains estiment qu’il est devenu un problème pour le Portugal plutôt qu’une solution. »

    La journaliste Matilde Peniol, du quotidien A Bola, a également défendu le capitaine portugais tout en soulignant un point essentiel : les maux de la sélection sont bien plus profonds.

    Elle a déclaré : « Il serait très injuste de dire que tous les problèmes du Portugal sont dus à Cristiano Ronaldo. »

    Pour elle, le vrai problème est collectif : « Notre milieu de terrain est en difficulté. Ni Bruno Fernandes, ni Vitinha, ni João Neves ne brillent dans cette Coupe du monde. Pour moi, le meilleur Portugais est Diogo Costa. »

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    La polémique s’étend désormais à Roberto Martínez.

    Au Portugal, la polémique ne concerne pas seulement Cristiano, elle s’étend aussi à l’entraîneur Roberto Martínez.

    José Sousa affirme que le sélectionneur portugais continue de susciter de nombreux doutes, bien qu’il ait mené le Portugal à la victoire en Ligue des Nations.

    « C’est une personnalité très controversée », affirme Souza. « Beaucoup pensent que même s’il remportait la Coupe du monde, il partirait à la fin du tournoi. »

    Il estime également qu’un facteur lié à l’identité nationale amplifie ces critiques.

    Il conclut : « Le fait qu’il ne soit pas portugais attise encore la polémique. Si c’était un sélectionneur portugais, on n’aurait sans doute pas autant de débats. »

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