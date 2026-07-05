Ronaldo reste sur le banc… Une décision controversée du sélectionneur portugais surprend face à l’Espagne

Cristiano Ronaldo demeure la plus grande star du Portugal, mais il est aussi devenu la principale source de polémique à la veille du match décisif contre l’Espagne, lundi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Selon le journal « Marca », l’opinion publique portugaise est profondément divisée sur sa présence dans le onze de départ face à l’Espagne.

L’ancien gardien international portugais Beto s’est montré catégorique dans sa défense de Cristiano : selon lui, ces critiques n’ont aucun sens, car l’attaquant reste un joueur capable de faire la différence.

« Je ne comprends pas cette polémique », a-t-il tranché. « Le Portugal doit prendre conscience que Cristiano n’est plus le même joueur qu’il y a quelques années, mais qu’il reste un attaquant redoutable dans la surface de réparation. »

Selon lui, la Seleção n’a pas encore trouvé la meilleure façon d’exploiter cette nouvelle version de l’attaquant.

Il a ajouté : « C’est désormais un attaquant pur dans la surface de réparation, un joueur qui a besoin de centres et de ballons envoyés dans la surface. Et quand les occasions se présentent, il reste décisif. »

Il est même allé plus loin, affirmant qu’en tant qu’Espagnol, il ne voudrait pas voir Ronaldo jouer.

« Si j’étais Espagnol, je n’aurais pas voulu que Cristiano joue non plus », a-t-il déclaré. « Quand il est dans la surface de réparation, tout peut arriver. De plus, il attire deux ou trois défenseurs sur lui, ce qui ouvre des espaces pour ses coéquipiers. »

L’ancien gardien compare enfin la situation du Portugal à celle de l’Argentine avec Lionel Messi : « L’Argentine a compris comment jouer pour Messi. Le Portugal doit lui aussi comprendre comment tirer le meilleur parti de Cristiano. »