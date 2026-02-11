Getty
Ronald Araujo alimente les rumeurs de transfert de Julian Alvarez à Barcelone en révélant son admiration pour le « formidable » attaquant de l'Atlético Madrid.
Alvarez face à un avenir incertain
Alvarez fait face à un avenir incertain alors que les spéculations sur son départ de l'Atlético continuent. L'attaquant a un contrat jusqu'en 2030 avec l'équipe de Diego Simeone, mais il a connu une saison difficile et n'a pas marqué en Liga depuis début novembre. Chelsea, club dépensier de Premier League, aurait eu des discussions au sujet d'Alvarez, tandis qu'Arsenal serait également intéressé par le vainqueur de la Coupe du monde. Barcelone serait également admirateur du joueur et aurait présélectionné Alvarez comme remplaçant potentiel de Lewandowski, aux côtés de la star de la Juventus Dusan Vlahovic.
- Getty Images
Araujo salue le « formidable » Alvarez
Araujo a été interrogé sur la recherche d'un attaquant par Barcelone, et plus particulièrement sur Alvarez. Il a déclaré à Mundo Deportivo: « C'est un excellent joueur ; pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. On voit tout de suite qu'il a du talent. » On a ensuite demandé au défenseur s'il pensait qu'Alvarez serait un bon choix pour le Barça, et il a ajouté : « Les meilleurs joueurs ont leur place dans le meilleur club, c'est-à-dire chez nous. C'est évident. Mais ce n'est pas mon travail de faire cela ou de prendre cette décision. »
Alvarez s'est déjà exprimé sur les rumeurs concernant un transfert au Paris Saint-Germain et au FC Barcelone, et a insisté sur le fait qu'il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Il a déclaré à L'Équipe: « Est-ce que j'envisage de jouer au FC Barcelone ou au PSG ? Honnêtement, je ne sais pas. Je vois ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. En Espagne, on parle beaucoup de moi et du FC Barcelone. Pour l'instant, je me concentre sur l'Atlético et nous ferons le point à la fin de la saison. »
Deco parle des transferts à Barcelone
Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, s'est confié sur ses projets pour l'été et le type d'attaquant que le club va recruter. Il a déclaré au journal Sport: « Il ne faut pas s'obséder sur un attaquant en particulier, car l'équipe est bonne. Nous avons Ferran [Torres] et [Marcus] Rashford, voyons ce que nous sommes capables de faire pour prendre des décisions. Si nous parlons du meilleur attaquant, du meilleur « 9 » de ces dix dernières années, c'est Robert. Il n'y a personne comme lui. Il n'est pas facile d'aller sur le marché pour trouver quelqu'un comme Robert, car les équipes misent sur d'autres profils. Le Bayern a peut-être un profil d'attaquant plus pertinent. Ils misent sur un attaquant plus mobile. Personne n'a la qualité et les statistiques de Robert. Le Barça doit rechercher des joueurs avec un bon niveau technique, capables de s'associer et de trouver des solutions. »
Des doutes subsistent quant à la capacité du FC Barcelone à dépenser beaucoup cet été en raison des problèmes financiers persistants du club, mais le candidat à la présidence Victor Font a affirmé que des signatures de grands noms étaient possibles. Il a déclaré à Mundo Deportivo: « Si les choses sont bien faites, [Erling] Haaland ou Julian Alvarez sont possibles. »
- Getty Images Sport
Atlético vs Barcelone prochain
Alvarez affrontera Barcelone en demi-finale de la Copa del Rey. Les deux équipes se rencontreront jeudi soir dans la capitale espagnole pour le match aller. Araujo se dit impatient de disputer ce match et ajoute : « Nous sommes en bonne forme, nous jouons bien. Nous nous entraînons très bien, nous savons que ce sera difficile contre une grande équipe comme l'Atlético Madrid, mais nous sommes prêts à atteindre la finale. Lorsque nous avons regardé le tirage au sort, nous n'avions pas d'adversaire préféré. Peu importe qui nous allions affronter. Nous avons une excellente équipe et nous pouvons relever tous les défis. Nous nous sommes retrouvés face à une très grande équipe comme l'Atlético et nous savons que ce sera difficile, mais si nous jouons notre style de football, nous sommes capables d'atteindre la finale. »
Le vainqueur de cette confrontation affrontera la Real Sociedad ou l'Athletic Club en finale en avril.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité