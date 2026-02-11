Ronald Araujo alimente les rumeurs de transfert de Julian Alvarez à Barcelone en révélant son admiration pour le « formidable » attaquant de l'Atlético Madrid.

Araujo a été interrogé sur la recherche d'un attaquant par Barcelone, et plus particulièrement sur Alvarez. Il a déclaré à Mundo Deportivo: « C'est un excellent joueur ; pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. On voit tout de suite qu'il a du talent. » On a ensuite demandé au défenseur s'il pensait qu'Alvarez serait un bon choix pour le Barça, et il a ajouté : « Les meilleurs joueurs ont leur place dans le meilleur club, c'est-à-dire chez nous. C'est évident. Mais ce n'est pas mon travail de faire cela ou de prendre cette décision. »

Alvarez s'est déjà exprimé sur les rumeurs concernant un transfert au Paris Saint-Germain et au FC Barcelone, et a insisté sur le fait qu'il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Il a déclaré à L'Équipe: « Est-ce que j'envisage de jouer au FC Barcelone ou au PSG ? Honnêtement, je ne sais pas. Je vois ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. En Espagne, on parle beaucoup de moi et du FC Barcelone. Pour l'instant, je me concentre sur l'Atlético et nous ferons le point à la fin de la saison. »