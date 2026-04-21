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Romelu Lukaku et le Napoli ont eu des « discussions constructives » après un différend concernant sa rééducation suite à une blessure
La situation s’est détendue à Naples
Les relations entre Lukaku et Naples semblent s’être apaisées après des « entretiens constructifs » entre le joueur et les dirigeants du club. L’attaquant de 32 ans était au cœur d’un différend concernant le lieu de sa convalescence, ayant passé les dernières semaines loin du centre d’entraînement de Castelvolturno pour suivre un traitement spécialisé en Belgique en raison d’un problème récurrent aux ischio-jambiers.
Après avoir craint une rupture durable, les deux parties ont convenu que l’attaquant poursuivra sa rééducation dans son pays natal, selon The Athletic. L’ancien Bleu de Chelsea doit revenir à Naples peu avant de rallier la sélection belge en vue de la Coupe du monde 2026, afin d’être au meilleur de sa forme pour son club comme pour son pays.
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Lukaku remet les pendules à l’heure
Face aux rumeurs croissantes sur les réseaux sociaux, Lukaku a tenu à réaffirmer son engagement envers le Napoli. « Ces dernières semaines, je ne me sentais pas bien physiquement. Des examens réalisés en Belgique ont révélé une inflammation et une accumulation de liquide au niveau du muscle iliopsoas, près de la cicatrice », a-t-il expliqué sur Instagram.
« Je ne pourrais jamais tourner le dos à Naples, jamais. Je n’ai qu’une envie : jouer et faire gagner mon équipe. Mais pour l’instant, je dois m’assurer d’être cliniquement à 100 %, car ces derniers temps, je ne l’étais pas, et cela pesait aussi sur moi mentalement. »
Le club suspend les mesures disciplinaires
Cette issue constitue un véritable soulagement pour Naples, qui envisageait encore récemment des mesures disciplinaires radicales. Fin mars, le club italien envisageait des sanctions disciplinaires après que l’attaquant a manqué plusieurs séances d’entraînement, et avait publié un communiqué pour dénoncer son absence de réponse aux demandes de retour en Italie. Mais, à l’issue de la réunion de lundi, ces menaces ont été abandonnées au profit d’une démarche collaborative destinée à le faire revenir sur le terrain.
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Une campagne difficile
Cette saison a été frustrante pour Lukaku, qui n’a disputé que sept matches en tant que remplaçant, suite à une blessure aux ischio-jambiers subie lors d’un match amical de pré-saison en août. Ce bilan contraste nettement avec sa première année à Naples, où il avait joué un rôle clé dans le sacre en Serie A, inscrivant 14 buts et délivrant 11 passes décisives après son transfert en provenance de Chelsea pour 30 millions d’euros (25,2 millions de livres sterling). Sous contrat au Stadio Diego Armando Maradona jusqu’en 2027, l’attaquant reste un pari à long terme pour le club, malgré une saison perturbée par les blessures.