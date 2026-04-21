Romelu Lukaku et le Napoli ont eu des « discussions constructives » après un différend concernant sa rééducation suite à une blessure

Les relations entre Lukaku et Naples semblent s’être apaisées après des « entretiens constructifs » entre le joueur et les dirigeants du club. L’attaquant de 32 ans était au cœur d’un différend concernant le lieu de sa convalescence, ayant passé les dernières semaines loin du centre d’entraînement de Castelvolturno pour suivre un traitement spécialisé en Belgique en raison d’un problème récurrent aux ischio-jambiers.

Après avoir craint une rupture durable, les deux parties ont convenu que l’attaquant poursuivra sa rééducation dans son pays natal, selon The Athletic. L’ancien Bleu de Chelsea doit revenir à Naples peu avant de rallier la sélection belge en vue de la Coupe du monde 2026, afin d’être au meilleur de sa forme pour son club comme pour son pays.