Rome, Svilar et les rumeurs du marché : « L'avenir, c'est maintenant »

Mile Svilar, gardien de but de la Roma, en marge du match de Ligue Europa contre Bologne (1-1 au Dall'Ara lors du match aller des huitièmes de finale), s'est confié au site serbe Meridiano Sport. « Il est trop tôt pour penser à remporter l'Europa League, mais ce résultat est positif », déclare le gardien de but belge naturalisé serbe, né en 1999. « Nous jouerons la semaine prochaine pour passer le tour, puis nous verrons ce qui se passera ».