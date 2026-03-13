Mile Svilar, gardien de but de la Roma, en marge du match de Ligue Europa contre Bologne (1-1 au Dall'Ara lors du match aller des huitièmes de finale), s'est confié au site serbe Meridiano Sport. « Il est trop tôt pour penser à remporter l'Europa League, mais ce résultat est positif », déclare le gardien de but belge naturalisé serbe, né en 1999. « Nous jouerons la semaine prochaine pour passer le tour, puis nous verrons ce qui se passera ».
Rome, Svilar et les rumeurs du marché : « L'avenir, c'est maintenant »
LES RUMEURS DU MARCHÉ
Dans l'interview, traduite en Italie par TMW, Svilar coupe court aux nombreuses rumeurs qui le concernent de près : « Est-ce que cela peut influencer ma saison ? Non, pas du tout. Zéro. Zéro virgule zéro. L'avenir, c'est maintenant. Je ne pense qu'à l'instant présent. Nous verrons bien ce qui se passera dimanche ».
MIHAJLOVIC
Dans l'interview, Svilar évoque son compatriote Sinisa Mihajlovic, décédé en 2022, ancien joueur de la Roma (1992-1994) et ancien entraîneur de Bologne (2019-2022) : « J'étais très jeune quand Sinisa était encore joueur. Je suis désolé pour sa famille et ses enfants pour ce qui s'est passé. »
