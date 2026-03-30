Rome, coup dur pour Wesley : un mois d'arrêt, quels matchs va-t-il manquer ?

De très mauvaises nouvelles nous parviennent de Villa Stuart pour la Roma. Le défenseur latéral brésilien Wesley, revenu plus tôt que prévu de son stage avec sa sélection nationale et sorti sur blessure lors du match amical perdu contre la France, a subi aujourd'hui de nouveaux examens d'imagerie médicale qui ont confirmé la nécessité d'une longue indisponibilité.





L'ancien joueur de Flamengo souffre d'un problème musculaire à la cuisse droite qui a contraint Carlo Ancelotti à le retirer de la liste des joueurs convoqués, et les examens d'aujourd'hui ont confirmé la présence d'une lésion.