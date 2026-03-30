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Emanuele Tramacere

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Rome, coup dur pour Wesley : un mois d'arrêt, quels matchs va-t-il manquer ?

Roma
Wesley
G. Gasperini
Inter

Les mauvaises impressions après la blessure subie face au Brésil se sont confirmées.

De très mauvaises nouvelles nous parviennent de Villa Stuart pour la Roma. Le défenseur latéral brésilien Wesley, revenu plus tôt que prévu de son stage avec sa sélection nationale et sorti sur blessure lors du match amical perdu contre la France, a subi aujourd'hui de nouveaux examens d'imagerie médicale qui ont confirmé la nécessité d'une longue indisponibilité.


L'ancien joueur de Flamengo souffre d'un problème musculaire à la cuisse droite qui a contraint Carlo Ancelotti à le retirer de la liste des joueurs convoqués, et les examens d'aujourd'hui ont confirmé la présence d'une lésion.

  • 30 JOURS D'ARRÊT

    Les médecins brésiliens avaient déjà évoqué la présence d'une blessure, mais l'AS Rome a souhaité s'assurer de l'ampleur réelle de l'indisponibilité en procédant à de nouveaux examens médicaux. Et les résultats des examens d'imagerie n'ont laissé aucun doute : il s'agit d'une blessure à la cuisse droite.


    Le pronostic confirmé par le club giallorosso est d'au moins 30 jours d'arrêt, précisément au moment le plus intense et le plus important de la saison, en pleine course pour la Ligue des champions.

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  • L'INTER, L'ATALANTA ET BOLOGNE SONT ABSENTS

    De plus, le calendrier de la Roma est particulièrement chargé et, à la reprise après la trêve, Wesley manquera tout d'abord le match très délicat contre l'Inter prévu à Pâques. Par la suite, le Brésilien manquera les rencontres à domicile contre Pise et l'Atalanta, ainsi que celle à l'extérieur contre Bologne. Si tout se passe bien, son retour est prévu pour le match prévu le week-end du 3 mai (date et horaires non encore communiqués par la Ligue), lorsque la Fiorentina se rendra à l'Olimpico.

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