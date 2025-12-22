Rogers en feu, Vinicius sifflé : les gagnants et perdants du week-end en Europe

En dehors d’Erling Haaland, difficile de trouver un joueur plus en forme actuellement en Premier League que Morgan Rogers. Le milieu offensif d’Aston Villa s’est invité dans la discussion pour le titre de joueur de l’année grâce à une série impressionnante : six buts lors de ses six derniers matches de championnat pour l’équipe d’Unai Emery, désormais crédible outsider dans la course au titre.

Son doublé face à Manchester United, dimanche, a marqué les esprits. Après avoir déjà fait parler sa puissance de frappe contre Leeds et West Ham, Rogers a cette fois démontré toute sa palette technique avec deux frappes enroulées de grande classe. Le premier but, inscrit depuis plus de 25 mètres après un contrôle parfait et un crochet laissant Leny Yoro sur place, symbolise la confiance totale qui anime aujourd’hui l’ancien joueur formé à Manchester City.

« Je suis très heureux pour lui, c’est un combattant », a salué Unai Emery. « Son engagement avec Aston Villa est total, son attitude est irréprochable au quotidien. »

Cette performance est intervenue moins de 24 heures après un nouveau but de Jude Bellingham avec le Real Madrid, relançant un débat qui pourrait prendre de l’ampleur : qui doit être le numéro 10 de l’Angleterre au Mondial ? À ce rythme, il devient de plus en plus difficile d’ignorer la candidature de Morgan Rogers pour débuter face à la Croatie, à Dallas.