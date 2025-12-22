Rogers en feu, Vinicius sifflé : les gagnants et perdants du week-end en Europe

À l’inverse de son compatriote Raphinha, la période est nettement plus sombre pour Vinícius Jr. L’ailier du Real Madrid promettait une saison de revanche après avoir manqué le Ballon d’Or 2024, mais l’année 2025 a surtout mis en lumière ses difficultés. Sur l’ensemble de l’année civile, le Brésilien n’a inscrit que huit buts en 34 matches de Liga, et traverse actuellement une disette de 14 rencontres, qui remonte au début du mois d’octobre.
Dans un contexte déjà tendu, marqué par des rumeurs de relations dégradées avec son entraîneur Xabi Alonso et des discussions contractuelles à l’arrêt, Vinícius a touché le fond samedi. Remplacé en seconde période face à Sevilla, il a été sifflé par le public du Bernabéu, un signal toujours lourd de sens à Madrid.
« Les supporters sont libres de s’exprimer, mais c’était un match compliqué », a temporisé Alonso, évoquant la nécessité de profiter de la trêve pour « se reposer et repartir avec enthousiasme ».
Vinícius n’est évidemment pas le premier joueur madrilène à subir la pression de son propre stade, comme Gareth Bale avant lui. Mais rares sont ceux qui semblent avoir autant besoin de cette coupure hivernale que le numéro 7, à l’heure de refermer une année cauchemardesque et de tenter de repartir sur de meilleures bases en 2026.