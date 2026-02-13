Robinho Jr : pourquoi le fils de l'ancien attaquant du Real Madrid est pressenti pour un transfert de 100 millions d'euros vers l'élite européenne

Robinho Sr a également débuté sa carrière à Santos, avant de jouer au Real Madrid, à Manchester City et à l'AC Milan. Il a également disputé 100 matchs avec l'équipe nationale brésilienne, qu'il a aidée à remporter la Copa America 2007. À l'époque, il était considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération.
Malheureusement, il n'a jamais vraiment tenu ses promesses et a été contraint de mettre fin à sa carrière en 2020 pour des raisons juridiques troublantes. Robinho a été reconnu coupable d'avoir participé au viol collectif d'une Albanaise dans une boîte de nuit à Milan en 2013, et sa condamnation a été confirmée par la plus haute juridiction italienne en 2022. En mai 2024, il a commencé à purger sa peine de neuf ans au Brésil.
Selon le Daily Mail, Santos « protège » donc Robinho Jr, « trop exposé aux projecteurs », au milieu des gros titres sensibles que son père continue de générer. Cependant, il y a peu de choses qu'ils puissent faire pour le protéger, car il continue de se battre pour obtenir régulièrement du temps de jeu en équipe première dans l'un des plus grands clubs d'Amérique du Sud.
Robinho Jr pourrait même faire l'objet d'une guerre d'enchères cet été, et s'il rejoint l'un des cinq meilleurs championnats européens, l'engouement autour de lui va s'intensifier. La question est : quel est exactement son niveau ? GOAL se penche sur la question...