Robinho Jr : pourquoi le fils de l'ancien attaquant du Real Madrid est pressenti pour un transfert de 100 millions d'euros vers l'élite européenne

Robinho Jr a terminé la saison 2024 en tant que meilleur buteur ex æquo du championnat U17 de l'État de São Paulo avec neuf buts, aidant son équipe à remporter le trophée malgré le fait qu'il n'ait terminé aucun des matchs auxquels il a participé. L'entraîneur des U17 de Santos, Elder Campos, n'a titularisé Robinho Jr qu'à 10 reprises, l'utilisant comme remplaçant à 19 autres occasions afin de gérer avec prudence le développement de l'adolescent.

« Sa technique correspond très bien au style recherché par Santos, mais il est encore en phase de maturation tardive », a déclaré Campos. « Il est léger, rapide et doué en dribble, mais il a eu un peu de mal physiquement chez les U17. Petit à petit, il a gagné en espace et en temps de jeu, car il a rapidement compris comment résoudre ce problème : il a pris la décision de relâcher le ballon plus rapidement, ce qui est inhabituel pour son âge. »

Robinho a été récompensé par une place dans l'équipe U20 de Santos qui a participé à la Copa Sao Paulo de Futebol Junior, avant d'être inscrit dans l'équipe senior pour le Campeonato Paulista 2025. Cela lui a donné l'occasion de s'entraîner pour la première fois avec Neymar, qui venait de terminer son transfert de retour au pays après avoir quitté Al-Hilal en tant qu'agent libre.

Robinho Jr a d'abord continué à jouer avec les U20, mais a finalement fait ses débuts chez les seniors de Santos lors d'une victoire 3-1 en match amical contre Desportiva Ferroviaria le 10 juillet, marquant l'occasion d'une passe décisive. Sept jours plus tard, il a fait ses débuts en compétition en Serie A, entrant en jeu pour les 24 dernières minutes lors d'une victoire 1-0 à domicile contre Flamengo. Neymar a marqué le but de la victoire, mais a réservé des éloges particuliers à son nouveau coéquipier lorsqu'il s'est adressé aux médias après le match.

« Juninho a beaucoup de potentiel. La ressemblance avec son père est très forte. Il a une très bonne tête sur les épaules. Ce n'est pas facile de faire ses débuts comme ça, avec la pression qui accompagne son nom », a déclaré Neymar. « Je suis là pour l'aider. C'est un garçon très gentil et je le soutiens beaucoup. J'étais heureux de le voir quand il était petit et de le voir faire ses débuts à mes côtés. Le temps passe vite, et maintenant, tout dépend de lui. Il a le talent footballistique. »