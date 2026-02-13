Goal.com
Robinho Jr : pourquoi le fils de l'ancien attaquant du Real Madrid est pressenti pour un transfert de 100 millions d'euros vers l'élite européenne

Robinho Jr n'a fêté ses 18 ans qu'en décembre, mais il a déjà fait son entrée dans l'équipe senior de Santos, où il côtoie désormais Neymar, le meilleur buteur de tous les temps du Brésil. Le jeune homme suscite déjà l'intérêt de nombreux grands clubs européens, en partie grâce à son talent, mais aussi grâce à l'héritage footballistique de son père.

Robinho Sr a également débuté sa carrière à Santos, avant de jouer au Real Madrid, à Manchester City et à l'AC Milan. Il a également disputé 100 matchs avec l'équipe nationale brésilienne, qu'il a aidée à remporter la Copa America 2007. À l'époque, il était considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération.

Malheureusement, il n'a jamais vraiment tenu ses promesses et a été contraint de mettre fin à sa carrière en 2020 pour des raisons juridiques troublantes. Robinho a été reconnu coupable d'avoir participé au viol collectif d'une Albanaise dans une boîte de nuit à Milan en 2013, et sa condamnation a été confirmée par la plus haute juridiction italienne en 2022. En mai 2024, il a commencé à purger sa peine de neuf ans au Brésil.

Selon le Daily Mail, Santos « protège » donc Robinho Jr, « trop exposé aux projecteurs », au milieu des gros titres sensibles que son père continue de générer. Cependant, il y a peu de choses qu'ils puissent faire pour le protéger, car il continue de se battre pour obtenir régulièrement du temps de jeu en équipe première dans l'un des plus grands clubs d'Amérique du Sud.

Robinho Jr pourrait même faire l'objet d'une guerre d'enchères cet été, et s'il rejoint l'un des cinq meilleurs championnats européens, l'engouement autour de lui va s'intensifier. La question est : quel est exactement son niveau ? GOAL se penche sur la question...

  • Là où tout a commencé

    Robinho Jr est né le 17 décembre 2007 et s'est fait connaître sous le nom de « Juninho » après avoir fait ses premiers pas dans le football au club Portuarios, basé à Santos, où il a rapidement montré des signes de son véritable potentiel.

    Son premier entraîneur, Robson Fernandes de Oliveira, a déclaré dans une interview accordée à Placar: « Juninho est venu me voir quand il avait cinq ou six ans, en 2012, et il a toujours été complètement différent des autres. Je l'ai encouragé à garder le ballon à ses pieds aussi longtemps que possible. Les parents des autres garçons se fâchaient contre moi, mais j'ai insisté parce que je voyais quelque chose d'exceptionnel : un garçon gaucher qui avait un dribble plus raffiné que son père. Il était incroyablement habile et avait le courage incroyable d'essayer autant de fois que nécessaire. »

    Lors du dernier match d'Oliveira à la tête de l'équipe junior, Robinho a marqué deux buts et fait une passe décisive, permettant aux Portuarios de remporter une victoire 3-2 contre Portuguesa Santista. « Après ce jour-là, j'ai dit à Robinho : "Il va être meilleur que toi !" », affirme Oliveira après le match.

    L'adolescent a eu la chance de suivre les traces de son père en 2022, lorsqu'il a été recruté par le centre de formation de Santos à l'âge de 14 ans. Le jeune joueur a immédiatement impressionné ses nouveaux entraîneurs et a été promu dans l'équipe des moins de 17 ans du club en moins d'un an. Le 9 août 2024, il a signé son premier contrat professionnel et a commencé à se faire appeler Robinho Jr.

    « Aujourd'hui, je réalise un rêve de plus et je suis reconnaissant à Dieu pour chaque opportunité, chaque défi, chaque larme et chaque réussite jusqu'à présent. Il m'a aidé et soutenu », a-t-il écrit dans un message émouvant sur Instagram. « Je remercie tous ceux qui croient en moi et font partie de mon histoire. »

  • La grande percée

    Robinho Jr a terminé la saison 2024 en tant que meilleur buteur ex æquo du championnat U17 de l'État de São Paulo avec neuf buts, aidant son équipe à remporter le trophée malgré le fait qu'il n'ait terminé aucun des matchs auxquels il a participé. L'entraîneur des U17 de Santos, Elder Campos, n'a titularisé Robinho Jr qu'à 10 reprises, l'utilisant comme remplaçant à 19 autres occasions afin de gérer avec prudence le développement de l'adolescent.

    « Sa technique correspond très bien au style recherché par Santos, mais il est encore en phase de maturation tardive », a déclaré Campos. « Il est léger, rapide et doué en dribble, mais il a eu un peu de mal physiquement chez les U17. Petit à petit, il a gagné en espace et en temps de jeu, car il a rapidement compris comment résoudre ce problème : il a pris la décision de relâcher le ballon plus rapidement, ce qui est inhabituel pour son âge. »

    Robinho a été récompensé par une place dans l'équipe U20 de Santos qui a participé à la Copa Sao Paulo de Futebol Junior, avant d'être inscrit dans l'équipe senior pour le Campeonato Paulista 2025. Cela lui a donné l'occasion de s'entraîner pour la première fois avec Neymar, qui venait de terminer son transfert de retour au pays après avoir quitté Al-Hilal en tant qu'agent libre.

    Robinho Jr a d'abord continué à jouer avec les U20, mais a finalement fait ses débuts chez les seniors de Santos lors d'une victoire 3-1 en match amical contre Desportiva Ferroviaria le 10 juillet, marquant l'occasion d'une passe décisive. Sept jours plus tard, il a fait ses débuts en compétition en Serie A, entrant en jeu pour les 24 dernières minutes lors d'une victoire 1-0 à domicile contre Flamengo. Neymar a marqué le but de la victoire, mais a réservé des éloges particuliers à son nouveau coéquipier lorsqu'il s'est adressé aux médias après le match.

    « Juninho a beaucoup de potentiel. La ressemblance avec son père est très forte. Il a une très bonne tête sur les épaules. Ce n'est pas facile de faire ses débuts comme ça, avec la pression qui accompagne son nom », a déclaré Neymar. « Je suis là pour l'aider. C'est un garçon très gentil et je le soutiens beaucoup. J'étais heureux de le voir quand il était petit et de le voir faire ses débuts à mes côtés. Le temps passe vite, et maintenant, tout dépend de lui. Il a le talent footballistique. »

    Comment ça va ?

    Robinho Jr a également fait des apparitions lors des défaites contre Mirassol et Internacional en juillet, et a prolongé son contrat jusqu'en 2030. Cet accord comprenait une clause libératoire de 100 millions d'euros (86 millions de livres sterling/118 millions de dollars), selon Placar, et il s'est vu attribuer le maillot n° 7 que son père portait lorsqu'il jouait à Vila Belmiro.

    Le président de Santos, Marcelo Teixeira, a déclaré dans l'annonce officielle du club : « Dès ses premiers pas dans le centre de formation, il a démontré qu'il avait un grand potentiel technique. Son ADN offensif et la tradition de Santos de révéler de grands talents nous rendent confiants et optimistes ; il écrira sa propre histoire au sein du club. »

    Le manager de Santos, Juan Pablo Vojvoda, n'a utilisé Robinho Jr avec parcimonie en août et septembre, mais a finalement donné à l'attaquant sa première titularisation lors d'un déplacement à l'Allianz Parque pour affronter Palmeiras le 7 novembre. Il a impressionné pendant les 65 minutes qu'il a passées sur le terrain, faisant preuve d'un mouvement intelligent sans ballon et d'un jeu de liaison solide, malgré les difficultés de Santos à conserver la possession pendant de longues périodes. Palmeiras s'est finalement imposé 2-0, mais Robinho Jr s'est bien imposé dans l'un des stades les plus intimidants du football brésilien.

    « J'ai aimé sa première mi-temps. Il a fait un match solide, surtout si l'on considère que c'était sa première titularisation », a déclaré Vojvoda aux journalistes. « Il va continuer à progresser. Je lui ai parlé et je lui ai dit qu'il allait devenir un grand joueur. Bien sûr, il a encore besoin d'accumuler des statistiques, des passes décisives et des buts, mais il est sur la bonne voie. »

    Une semaine plus tard, Santos accueillait Palmeiras à Vila Belmiro pour le match retour et prenait sa revanche, Robinho Jr jouant un rôle essentiel en sortant du banc. Il a calmement repris le ballon de la tête pour Benjamin Rollheiser qui a inscrit le seul but du match à la 91e minute.

    Robinho Jr a terminé la saison 2025 avec 15 apparitions chez les seniors à son actif, et en a déjà ajouté six autres depuis le début de la nouvelle saison brésilienne. Vojvoda n'a pas encore confié au jeune joueur un poste de titulaire régulier, et celui-ci cherche toujours à marquer son premier but professionnel, mais il est considéré comme en avance dans son développement.

    Principaux atouts

    Robinho Jr est suffisamment polyvalent pour jouer à différents postes offensifs, mais il préfère évoluer sur le flanc droit. Il utilise sa vitesse explosive et son jeu de jambes éblouissant pour échapper aux défenseurs et couper vers l'intérieur. De là, il cherche généralement à faire des passes de liaison, mais n'hésite pas à tirer s'il dispose de suffisamment d'espace.

    Dans les situations de un contre un, Robinho Jr est très difficile à arrêter, grâce à son excellent contrôle du ballon et à son large répertoire de feintes. Sa taille relativement petite (1,70 m) lui permet de garder un centre de gravité bas et de coller le ballon à ses pieds, ce qui est extrêmement utile pour déjouer les lignes défensives.

    Il est imprévisible, agressif et d'une créativité sans limites, ne semblant pas être affecté par la peur, même lorsqu'il est soumis à une pression intense. Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais rien ne dit que Robinho Jr ne pourra pas égaler, voire surpasser, son père.

    Possibilité d'amélioration

    Pour y parvenir, Robinho Jr doit toutefois s'améliorer dans plusieurs domaines, notamment au niveau de la finition. Il manque de détermination dans ses passes et ses tirs, et a tendance à garder le ballon trop longtemps. Son sang-froid et son talent ne font aucun doute, mais il lui arrive parfois de faire le mauvais choix ou de s'engager dans des impasses.

    Robinho Jr ne maîtrise pas encore parfaitement les tactiques défensives. Il peut être un handicap dans les phases de transition et manque de la force physique nécessaire pour disputer le ballon à ses adversaires. Cela dit, il possède une énergie débordante qui pourrait l'aider à devenir un joueur très efficace dans le pressing, s'il bénéficie d'un encadrement adéquat dans les années à venir.

    Personne n'a jamais été parfait à 18 ans, et Robinho Jr est encore un talent brut, mais il possède toutes les bases nécessaires et il est motivé pour continuer à s'améliorer, ce qui est déjà la moitié du chemin.

    Le prochain... Robinho ?

    Les comparaisons avec son père ne disparaîtront jamais, non seulement en raison de leur lien familial, mais aussi parce que « Juninho » a presque exactement le même style de jeu. Robinho Sr évoluait à gauche à son apogée, mais était suffisamment ambidextre pour jouer n'importe où sur le front de l'attaque, et avait une silhouette tout aussi mince, qu'il utilisait à son avantage.

    L'ancienne star du Real Madrid et du Brésil était un dribbleur insaisissable doté d'une grande créativité, ce qui faisait de lui un cauchemar pour les défenseurs. Cependant, le consensus général est qu'il n'a jamais réalisé son potentiel, car il avait du mal à être constant et à faire preuve d'intensité physique, en particulier après avoir quitté le Bernabeu.

    Neymar est un meilleur exemple à suivre pour Robinho Jr s'il veut atteindre le sommet et s'y maintenir. Il est dans une position privilégiée, travaillant chaque jour avec l'icône de Santos, et doit en tirer le meilleur parti. Les blessures ont ravagé Neymar au cours des six dernières années environ, et à 34 ans, il a largement dépassé son apogée, mais il a prouvé la saison dernière que la magie de ses chaussures n'avait pas complètement disparu.

    C'est son talent époustouflant qui a fait de Neymar une star, mais il a ajouté à son jeu une conscience et une détermination qui lui ont permis de devenir l'un des meilleurs au monde. À Barcelone et lors de ses premières années au Paris Saint-Germain, Neymar était un buteur et un meneur de jeu d'élite, presque impossible à contrer. La prise de décision de Robinho Jr est actuellement le plus grand défaut de son jeu, et il n'y a pas de meilleur joueur que Neymar pour l'aider à s'améliorer.

    Et ensuite ?

    Robinho Jr aurait tout intérêt à rester à Santos pendant encore un an ou deux, afin de s'imprégner autant que possible du talent de Neymar et de s'adapter aux exigences rigoureuses du football senior. Cependant, de nombreux clubs sont prêts à tenter de convaincre le Brésilien de quitter son pays natal cette année.

    En effet, selon ESPN, l'Inter a manifesté son intérêt pour Robinho Jr pendant le mercato hivernal après avoir envoyé des recruteurs le voir jouer. Manchester United, Liverpool et Chelsea seraient également intéressés par le jeune prodige de Santos, et une guerre des enchères pourrait éclater lorsque le marché s'ouvrira cet été.

    Santos n'a toutefois aucune envie de le vendre, et il est peu probable que l'un des clubs intéressés accepte de payer sa clause de libération astronomique, compte tenu de son manque d'expérience. Robinho Jr doit faire ses preuves avant de pouvoir réaliser son rêve de transfert.

    Il bénéficie du soutien de ses coéquipiers plus âgés, et pas seulement de Neymar. Le vétéran défenseur central de Santos, Willian Arao, a tenté de tempérer les attentes autour de Robinho Jr dans une interview accordée à Globo Esporte le mois dernier : « Il doit encore mûrir un peu. Mûrir à certains égards, mieux connaître le jeu, le timing. On voit que c'est un garçon qui a beaucoup de qualités, un garçon qui écoute. Il doit juste mieux contrôler le jeu. Mais il a toutes les capacités pour s'entendre avec Neymar et Gabigol [Gabriel Barbosa] et faire de grandes choses. Je pense que cette année sera très bonne pour lui, car il s'est beaucoup investi à l'entraînement. »

    Cette mentalité mènera Robinho Jr loin. Ce n'est que le début de ce qui pourrait être une carrière exceptionnelle ; il doit simplement rester patient et tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présente à lui.

