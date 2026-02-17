Robin van Persie prend des mesures drastiques après que Raheem Sterling ait été exclu de l'entraînement du Feyenoord

En effet, la dernière apparition de Sterling en compétition remonte à mai 2025, alors qu'il était prêté à Arsenal. L'international anglais n'avait plus joué pour Chelsea depuis mai 2024, après avoir été écarté de l'équipe par Enzo Maresca et maintenu sur la touche par le successeur de l'Italien, Liam Rosenior.

Plusieurs autres clubs ont été associés à Sterling après son départ de Chelsea, notamment Tottenham et Naples, mais il a choisi de tenter de relancer sa carrière au Feyenoord. À propos de cette décision, Sterling a déclaré : « En tant qu'agent libre, j'ai eu, pour la première fois depuis longtemps, l'occasion de contrôler la prochaine étape de ma carrière. Je voulais prendre le temps de discuter avec les clubs et leurs entraîneurs principaux afin de mieux comprendre le rôle qu'ils envisageaient pour moi et m'assurer que je pourrais apporter une réelle valeur ajoutée dans cette nouvelle étape.

Après avoir longuement discuté avec Robin, je suis convaincu que Feyenoord est un endroit où je peux être heureux et m'imposer comme un membre précieux de l'équipe. Jouer à l'étranger est un tout nouveau défi pour moi, et je suis prêt à le relever. Honnêtement, je suis juste impatient de commencer. »