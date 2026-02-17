Getty/GOAL
Robin van Persie prend des mesures drastiques après que Raheem Sterling ait été exclu de l'entraînement du Feyenoord
Nouveau départ à l'étranger pour Sterling
Selon le Daily Mail, Sterling n'est pas autorisé à commencer l'entraînement au siège officiel du Feyenoord ni à disputer des matchs pour le club tant que son permis de travail n'aura pas été délivré. Le joueur de 31 ans, qui a résilié son contrat avec Chelsea en janvier avant de signer gratuitement avec Feyenoord, était dans les tribunes dimanche pour voir sa nouvelle équipe remporter une victoire 1-0 contre les Go Ahead Eagles en Eredivisie. Après le match, Van Persie a révélé qu'il emmenait toute l'équipe en Belgique afin que Sterling puisse être légalement intégré.
Van Persie : « Nous le faisons pour lui. »
Van Persie a déclaré aux journalistes : « C'est autorisé à l'étranger. Nous le faisons pour lui, mais je souhaite également travailler au développement de notre équipe. Nous pouvons avoir de bonnes conversations et faire des choses amusantes ensemble. Il commencera à s'entraîner après-demain (mardi). »
Le patron du Feyenoord a ajouté quand il s'attend à ce que Sterling soit disponible pour la sélection : « Nous verrons chaque semaine s'il est apte à jouer un match. Cela prendra un certain temps, mais cela me semble logique, puisqu'il n'a pas joué depuis six mois. »
« Je suis convaincu que Feyenoord est un endroit où je peux être heureux. »
En effet, la dernière apparition de Sterling en compétition remonte à mai 2025, alors qu'il était prêté à Arsenal. L'international anglais n'avait plus joué pour Chelsea depuis mai 2024, après avoir été écarté de l'équipe par Enzo Maresca et maintenu sur la touche par le successeur de l'Italien, Liam Rosenior.
Plusieurs autres clubs ont été associés à Sterling après son départ de Chelsea, notamment Tottenham et Naples, mais il a choisi de tenter de relancer sa carrière au Feyenoord. À propos de cette décision, Sterling a déclaré : « En tant qu'agent libre, j'ai eu, pour la première fois depuis longtemps, l'occasion de contrôler la prochaine étape de ma carrière. Je voulais prendre le temps de discuter avec les clubs et leurs entraîneurs principaux afin de mieux comprendre le rôle qu'ils envisageaient pour moi et m'assurer que je pourrais apporter une réelle valeur ajoutée dans cette nouvelle étape.
Après avoir longuement discuté avec Robin, je suis convaincu que Feyenoord est un endroit où je peux être heureux et m'imposer comme un membre précieux de l'équipe. Jouer à l'étranger est un tout nouveau défi pour moi, et je suis prêt à le relever. Honnêtement, je suis juste impatient de commencer. »
Vous espérez être rappelé en équipe d'Angleterre ?
Sterling pourrait également envisager un retour en équipe d'Angleterre, après avoir disputé son 82e match international en décembre 2022 lors de la Coupe du monde au Qatar. Il est peut-être trop tard pour lui de s'imposer dans les plans de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026, mais un retour à temps pour l'Euro 2028, que l'Angleterre co-organisera, reste possible.
Van Persie ne doute pas que Sterling ait encore beaucoup à offrir au plus haut niveau, comme il l'a déclaré lors de la présentation de l'ailier : « Son palmarès footballistique parle de lui-même. C'est un joueur dont les qualités peuvent sans aucun doute changer l'issue d'un match, et
je suis convaincu qu'il s'avérera être un atout précieux pour l'équipe alors que nous travaillons à la réalisation de nos objectifs pour la seconde moitié de la saison . »
