Getty
Traduit par
Roberto Martinez affirme que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps, qu'il mène ou non le Portugal à la victoire lors de la Coupe du monde 2026
Le record de Ronaldo : revendique le statut de GOAT
À 41 ans, Ronaldo ne montre aucun signe de ralentissement, conservant un niveau individuel remarquable tant en club qu'en sélection nationale. Il a remporté des titres de champion avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, décrochant cinq Ligues des champions et plusieurs Ballons d'or au passage.
Il a remporté deux Soulier d'or dans la Ligue professionnelle saoudienne avec Al-Nassr, tandis qu'il a savouré la gloire du Championnat d'Europe et de la Ligue des nations en tant que capitaine emblématique du Portugal, avec 226 sélections et 143 buts à son actif.
- Getty/GOAL
Martinez insiste sur le fait que Ronaldo n'a pas besoin de remporter la Coupe du monde
Ronaldo a régulièrement réécrit les livres d'histoire et Martinez insiste sur le fait que CR7 n'a plus rien à accomplir pour être reconnu comme le plus grand joueur de tous les temps. Le tacticien espagnol a déclaré au Portugal Football Summit Podcast: « Il sera le plus grand joueur de tous les temps, qu'il remporte la Coupe du monde ou non.
Notre responsabilité est de nous donner les meilleures chances possibles de la remporter. Pour cela, nous devons analyser, nous améliorer constamment et conserver le même état d'esprit qui nous a permis de réussir dans la Ligue des nations. »
Martinez a ajouté qu'il avait pu constater ce qui rend Ronaldo si spécial en travaillant étroitement avec lui : « Je n'ai jamais travaillé avec un joueur qui, chaque matin, se concentre autant sur l'amélioration de ses performances. Si nous pouvions garder Cristiano pour toujours, ce serait le moyen le plus simple d'aider les jeunes joueurs lorsqu'ils arrivent en équipe nationale. Son désir est de profiter de chaque jour pour s'améliorer. »
Le sélectionneur portugais Martinez a déjà expliqué à ESPN pourquoi CR7 continue de servir de référence aux joueurs du monde entier alors qu'il a désormais plus de 40 ans : « Je pense que nous devons accepter que tout le monde connaît Cristiano Ronaldo et a une opinion [à son sujet]. Mais le Cristiano Ronaldo qui a rejoint l'équipe nationale il y a 21 ans n'est pas le même Cristiano qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est beaucoup plus un joueur de position, un attaquant. C'est un joueur qui, pour nous, est un finisseur. Il est le meilleur buteur de tous les temps. Avoir un joueur qui a marqué 25 buts lors des 30 derniers matchs de l'équipe nationale est donc un cadeau. »
Comment le triomphe dans la Ligue des Nations a aidé le Portugal
Ronaldo a cherché à minimiser ses prétentions à un titre de champion du monde, affirmant qu'il n'avait pas besoin de cette validation pour consolider son héritage. Il a toutefois vu son éternel rival Lionel Messi soulever ce trophée avec l'Argentine.
Le Portugal devrait être compétitif lors du prochain grand rendez-vous mondial en Amérique du Nord, Ronaldo cherchant à montrer l'exemple. Il a contribué à la deuxième victoire du Portugal en Ligue des nations de l'UEFA en 2025.
Martinez estime que ce succès contribuera à l'obtention d'un autre titre majeur. Il a ajouté dans le podcast Portugal Football Summit : « C'était essentiel pour notre confiance et notre conviction. Quand on analyse la Ligue des nations, c'est probablement le format le plus exigeant : 10 matchs en 10 mois, cinq camps différents et des matchs à élimination directe décisifs. Gagner en Allemagne, où le Portugal n'avait pas gagné depuis 25 ans, et affronter un champion d'Europe en finale a donné au groupe une confiance incroyable pour l'avenir. »
- Getty
Coupe du monde 2026 : qui Ronaldo et le Portugal affronteront-ils ?
Le Portugal a été placé dans le groupe K de la Coupe du monde 2026. Il débutera sa quête de gloire mondiale contre le vainqueur d'un match de barrage interconfédérationnel à Houston le 17 juin. Il affrontera ensuite l'Ouzbékistan au Texas et la Colombie au Hard Rock Stadium de Miami.
Ronaldo sera appelé s'il est en forme et espérera se rapprocher des 1 000 buts en carrière lorsqu'il participera à la sixième phase finale de la Coupe du monde de sa carrière exceptionnelle.
Publicité