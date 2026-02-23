Roberto Martinez affirme que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps, qu'il mène ou non le Portugal à la victoire lors de la Coupe du monde 2026

Ronaldo a régulièrement réécrit les livres d'histoire et Martinez insiste sur le fait que CR7 n'a plus rien à accomplir pour être reconnu comme le plus grand joueur de tous les temps. Le tacticien espagnol a déclaré au Portugal Football Summit Podcast: « Il sera le plus grand joueur de tous les temps, qu'il remporte la Coupe du monde ou non.

Notre responsabilité est de nous donner les meilleures chances possibles de la remporter. Pour cela, nous devons analyser, nous améliorer constamment et conserver le même état d'esprit qui nous a permis de réussir dans la Ligue des nations. »

Martinez a ajouté qu'il avait pu constater ce qui rend Ronaldo si spécial en travaillant étroitement avec lui : « Je n'ai jamais travaillé avec un joueur qui, chaque matin, se concentre autant sur l'amélioration de ses performances. Si nous pouvions garder Cristiano pour toujours, ce serait le moyen le plus simple d'aider les jeunes joueurs lorsqu'ils arrivent en équipe nationale. Son désir est de profiter de chaque jour pour s'améliorer. »

Le sélectionneur portugais Martinez a déjà expliqué à ESPN pourquoi CR7 continue de servir de référence aux joueurs du monde entier alors qu'il a désormais plus de 40 ans : « Je pense que nous devons accepter que tout le monde connaît Cristiano Ronaldo et a une opinion [à son sujet]. Mais le Cristiano Ronaldo qui a rejoint l'équipe nationale il y a 21 ans n'est pas le même Cristiano qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est beaucoup plus un joueur de position, un attaquant. C'est un joueur qui, pour nous, est un finisseur. Il est le meilleur buteur de tous les temps. Avoir un joueur qui a marqué 25 buts lors des 30 derniers matchs de l'équipe nationale est donc un cadeau. »